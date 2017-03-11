Бабаев: непонятно, вернётся ли Ерёменко в ЦСКА

– Безусловно, мы рады, что одержали уверенную победу, но переоценивать результат я бы не стал по всем понятным причинам, — констатируетпосле матча на «ВЭБ Арене». — «Томь» сейчас играет, по сути, молодёжным составом. Насколько мне известно, в воротах томичей сегодня стоял парень 1998года рождения. Но всё равно ребята молодцы, что ни после первого, ни после второго гола не опустили руки, продолжили атаковать и старались порадовать своих болельщиков. Даже немного обидно за томичей, уровень соперников всё-таки несопоставимый.– Сравнить сегодняшний матч со встречей с «Зенитом» будет глубоким заблуждением. Там была лобовая игра, в которой никто не хотел «умирать». Каждый думал лишь о том, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. Два разных матча по сюжету, сопротивлению, так что никакого шапкозакидательского настроения по поводу сегодняшнего результата у нас нет. Впереди у нас очень серьёзный выездной матч с «Тереком».– Он сегодня неплохо сыграл, причём не только из-за того, что забил гол. Думаю, он набирает и идёт по нарастающей, поэтому настоящего Витиньо мы ещё увидим.– Очень хорошо. Самое главное — у него есть большое желание. Это немаловажный фактор, который нас беспокоил с точки зрения менталитета и его эмоционального состояния. В футбол он играть умеет, так что всё нормально.– Я бы не ставил так вопрос. Дождёмся окончания сезона и будем принимать решение. Алексей молодец, сегодня продуктивно сыграл. Но, повторюсь, сегодняшний результат переоценивать нельзя.– Это, конечно, уникальное достижение. Обойти Льва Яшина – дорогого стоит. Уверен, этот рекорд будет долго держаться. Мы очень рады за нашего лидера и капитана. Уверен, что это его не последнее достижение. По вратарским меркам, он молодой футболист, самое главное – это здоровье.– Для начала туда нужно попасть. Насколько мне известно, Игорь до сих пор остаётся рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов, об этом тоже не стоит забывать. Главное – участие. В последнее время в ЛЧ сложно играть всем, даже, например, лондонскому «Арсеналу». Но нам очень хочется туда вернуться.— Мы отнеслись к решению Василия с пониманием. Он осознал, что по состоянию здоровья не сможет принести пользу национальной команде, и честно в этом признался. Но, насколько мне известно, Березуцкий всегда готов выйти и сделать всё возможное, чтобы помочь сборной.– До заседания я говорил, что особого оптимизма мы не испытываем. Очень жаль, что так получилось. Обидно за Романа, за клуб, но это уже свершившийся факт, с которым нужно смириться и идти дальше. Надеюсь, что Рома найдёт в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, который, к сожалению, попал в неприятную ситуацию. Всем нужно с пониманием к этому отнестись. Сейчас проще всего заклеймить его позором, но он многое сделал для футбола. Каждый может оступиться. Самое главное, чтобы Рома выдержал этот сложный период.– Что делать дальше, он будет решать вместе со своим агентом. Насколько мне известно, они планируют обратиться в СAS. Но, опять же, лично я особых надежд не питаю. Есть практика таких дел, и, к сожалению для нас, исход чаще всего пессимистичен. К подобным нарушениям относятся с особой строгостью. Несмотря на то что CAS самостоятельная инстанция, не думаю, что они сделают послабление. Что касается контракта с Ерёменко, то он действует до конца сезона, здесь ничего не поменялось.– Непонятно.