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175 лет назад 2016
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Роман Ерёменко
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Бабаев: непонятно, вернётся ли Ерёменко в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев – об отклонении апелляции Ерёменко, уходе Березуцкого из сборной и рекорде Акинфеева.
11 марта 2017, суббота. 18:10. Футбол
→ ЦСКА экспериментирует и громит «Томь»: 4:0 на «ВЭБ Арене»

– Безусловно, мы рады, что одержали уверенную победу, но переоценивать результат я бы не стал по всем понятным причинам, — констатирует Роман Бабаев после матча на «ВЭБ Арене». — «Томь» сейчас играет, по сути, молодёжным составом. Насколько мне известно, в воротах томичей сегодня стоял парень 1998
года рождения. Но всё равно ребята молодцы, что ни после первого, ни после второго гола не опустили руки, продолжили атаковать и старались порадовать своих болельщиков. Даже немного обидно за томичей, уровень соперников всё-таки несопоставимый.

– Можно ли делать какие-либо положительные выводы о динамике развития команды по сравнению с предыдущим матчем?
– Сравнить сегодняшний матч со встречей с «Зенитом» будет глубоким заблуждением. Там была лобовая игра, в которой никто не хотел «умирать». Каждый думал лишь о том, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. Два разных матча по сюжету, сопротивлению, так что никакого шапкозакидательского настроения по поводу сегодняшнего результата у нас нет. Впереди у нас очень серьёзный выездной матч с «Тереком».

– Как оцените игру Витиньо?
– Он сегодня неплохо сыграл, причём не только из-за того, что забил гол. Думаю, он набирает и идёт по нарастающей, поэтому настоящего Витиньо мы ещё увидим.

– Как он себя чувствует?
– Очень хорошо. Самое главное — у него есть большое желание. Это немаловажный фактор, который нас беспокоил с точки зрения менталитета и его эмоционального состояния. В футбол он играть умеет, так что всё нормально.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
11 марта 2017, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0
Томь
Томск
1:0 – Витиньо – 1, 2:0 – Дзагоев – 19, 3:0 – Ионов – 44, 4:0 – Ионов – 61
– После сегодняшнего матча шансы сохранить Ионова возросли?
– Я бы не ставил так вопрос. Дождёмся окончания сезона и будем принимать решение. Алексей молодец, сегодня продуктивно сыграл. Но, повторюсь, сегодняшний результат переоценивать нельзя.

– Сегодня Акинфеев установил очередной рекорд.
– Это, конечно, уникальное достижение. Обойти Льва Яшина – дорогого стоит. Уверен, этот рекорд будет долго держаться. Мы очень рады за нашего лидера и капитана. Уверен, что это его не последнее достижение. По вратарским меркам, он молодой футболист, самое главное – это здоровье.

– Все ждут, когда он прервёт другую серию – европейскую.
– Для начала туда нужно попасть. Насколько мне известно, Игорь до сих пор остаётся рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов, об этом тоже не стоит забывать. Главное – участие. В последнее время в ЛЧ сложно играть всем, даже, например, лондонскому «Арсеналу». Но нам очень хочется туда вернуться.

→ Здесь был Вася. Почему Березуцкий уходит из сборной

– Как отнеслись к решению Василия Березуцкого?
— Мы отнеслись к решению Василия с пониманием. Он осознал, что по состоянию здоровья не сможет принести пользу национальной команде, и честно в этом признался. Но, насколько мне известно, Березуцкий всегда готов выйти и сделать всё возможное, чтобы помочь сборной.

– УЕФА оставил двухлетнюю дисквалификацию Романа Ерёменко в силе. Как клуб на это отреагировал?
– До заседания я говорил, что особого оптимизма мы не испытываем. Очень жаль, что так получилось. Обидно за Романа, за клуб, но это уже свершившийся факт, с которым нужно смириться и идти дальше. Надеюсь, что Рома найдёт в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, который, к сожалению, попал в неприятную ситуацию. Всем нужно с пониманием к этому отнестись. Сейчас проще всего заклеймить его позором, но он многое сделал для футбола. Каждый может оступиться. Самое главное, чтобы Рома выдержал этот сложный период.

– Что Ерёменко планирует делать дальше?
– Что делать дальше, он будет решать вместе со своим агентом. Насколько мне известно, они планируют обратиться в СAS. Но, опять же, лично я особых надежд не питаю. Есть практика таких дел, и, к сожалению для нас, исход чаще всего пессимистичен. К подобным нарушениям относятся с особой строгостью. Несмотря на то что CAS самостоятельная инстанция, не думаю, что они сделают послабление. Что касается контракта с Ерёменко, то он действует до конца сезона, здесь ничего не поменялось.

– Вернётся ли он в ЦСКА?
– Непонятно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
ПФК ЦСКА Томь Василий Березуцкий Роман Бабаев Роман Ерёменко
Новости. Футбол
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