На вас нет времени. Ещё одна странность российского футбола

Это, конечно, грустная шутка. Грустная — потому что ЦСКА вёл — 4:0 с «Томью», но даже в таких условиях молодые футболисты получили на всех 15 минут игровой практики. Фаворит игры был настолько очевиден, что самым интересным в ней были стартовые составы — можно было ожидать экспериментов от Виктора Гончаренко и включения в основу молодёжи. Но этого не случилось. После первого тайма было уже 3:0, и, казалось, момент для Чалова, Гордюшенко, Жамалетдинова или Кучаева настал — кто-то из них обязательно получит тайм. Но в перерыве замен не было. Затем на поле вышел Оланаре. Затем — Миланов. И только последние 15 минут Виктор Гончаренко рискнул отдать Чалову.
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Виктор Михайлович может говорить, что определяет выходящих на поле под своё видение игры, и будет прав. Кроме того, он может сказать, что появилась возможность лишний раз сыграть основу, но это уже дальше от истины. Дело в том, что ЦСКА был вынужден играть без дисквалифицированного Понтуса Вернблума, а так как швед пропускает примерно два с половиной матча в сезоне, уже нельзя сказать, что на поле отрабатывалась обычная для команды модель. Раз некие изменения пришлось делать по дефолту, то и проба молодёжи смотрелась бы в таких условиях органично.
Молодёжь появляется на поле только в экстренных случаях, и, даже когда наш корявенький чемпионат даёт возможность поиграть с командой, которая уже бронирует гостиницы в Тамбове и Тюмени на матчи ФНЛ, тренеры не идут добровольно на омоложение стартаДело, впрочем, не только в ЦСКА и Гончаренко — тут просто появился хороший и наглядный пример того, как доверие к молодым футболистам окончательно ушло ниже дна океана. Молодёжь появляется на поле только в экстренных случаях, и, даже когда наш корявенький чемпионат даёт возможность поиграть с командой, которая уже бронирует гостиницы в Тамбове и Тюмени на матчи ФНЛ, тренеры не идут добровольно на омоложение старта. Конечно, можно попробовать возразить, что матч с такой «Томью» условному Чалову ничего не даст, но это не так по нескольким причинам.
Во-первых, чем больше молодой игрок проведет на поле рядом с твёрдыми игроками основы, тем лучше он поймет, как с ними лучше и правильнее взаимодействовать. Тренировки и контрольные матчи не помогут в этом в полной мере — боевых условий там всё равно нет. «Томь», без вопросов, слабее ЦСКА, но, в отличие от соперников по контрольным матчам, не убирает ноги и старается действовать агрессивно, насколько умеет (достаточно сказать, что сибирская команда, по статистике, боролась лучше игроков ЦСКА). Сыгрываться с опытными партнёрами в таких условиях необходимо.
Во-вторых, молодой игрок должен чаще чувствовать атмосферу большого матча. Психологическое развитие для него имеет первостепенное значение — в таких матчах, как с «Томью», он получит постепенную закалку. Молодой игрок должен иметь то, чего нет на сборах или в молодёжном первенстве, — большой стадион, болельщики на трибунах, яркая и постоянно мигающая реклама, камеры-пауки и так далее. Это может казаться неважным, но ты должен привыкнуть ко всему этому на поле.
В-третьих, молодой футболист должен чувствовать, что ему доверяют. В Германии и Скандинавии тренеры не имеют права делить команду маленьких мальчиков на основных и запасных — все обязаны не только получать равное время, но и пробоваться на разных позициях, и хотя бы раз выйти на поле с капитанский повязкой. В 17-20 лет в психологии футболистов не происходит слишком значительных изменений. Они всё ещё дети, которых нельзя чётко делить на основу и запас, приговаривая, что их время ещё придет, потому что а) по ментальному развитию они соответствуют подросткам — их сверстники остаются школьниками или младшекурсниками; б) по социальному развитию они вообще отстают от ровесников, потому что с юного возраста живут внутри очень узкого круга общения и жизни в целом.
Молодой игрок должен иметь то, чего нет на сборах или в молодёжном первенстве — большой стадион, болельщики на трибунах, яркая и постоянно мигающая реклама, камеры-пауки и так далееПонятно, клубы, которые стремятся добиться результата, не обязаны постоянно ставить подростков в состав, но мастерство тренера — понять, когда молодой игрок осознает, что точно готов выйти на поле, и совместить с возможностью сделать это как можно раньше в матче. По словам спортивного директора Шведской футбольной лиги Стефана Лундина, который изучал немецкий и голландский опыт работы с молодёжью, в противном случае молодой футболист проявляет один из двух типов негативной реакции. Первый — меланхоличное самокопание, которое не даёт работать с хорошим настроением, второй тип — демонстративное пренебрежение к происходящему, приводящее к лени.
Годы конъюнктурного понимания тренерской и в целом футбольной работы отбросили Россию примерно туда, где она находится в рейтинге ФИФА. На молодёжь у тренеров и руководителей нашей школы не находится времени, хотя именно это — тот пласт, который может ускорить развитие любой команды. В итоге Вячеслав Кротов бежит отмечать гол с иностранцем Муратом Якином, который поверил в него в среднесрочной перспективе и дал то самое ускорение, а Владимир Обухов объясняет, что не играл в том же клубе, потому что просто не нравился Дмитрию Аленичеву. При примерно равном уровне таланта Кротов теперь цепляется за основу солидной «Уфы», а Обухов утонул в депрессивной «Кубани».
В 17-20 лет в психологии футболистов не происходит слишком значительных изменений. Они всё ещё дети, которых нельзя чётко делить на основу и запас, приговаривая, что их время ещё придетНаши молодые футболисты действительно развращены, но не только и даже не столько деньгами, сколько чувством самоуспокоенности, которое приходит на скамейке запасных после полугода-года на грани прорыва, но без прорыва. На днях Сергей Чепчугов установил рекорд по числу матчей в запасе. Эта новость наилучшим образом характеризует странность нашего футбола.