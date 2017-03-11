10 самых «сухих» вратарей СССР и России: от Яшина до Акинфеева

10. Алёша Абрамян, «Арарат», и Сергей Крамаренко, «Нефтчи», «Черноморец»
1965-1978 и 1964-1984, по 116 матчей на «ноль»
Десятое место делят сразу два голкипера, проявивших себя во второй половине 60-х и в 70-х годах прошлого века. Алёша Абрамян был одним из тех, кто ковал победу «Арарата» в чемпионате СССР 1973 года. В первый же год он был признан лучшим вратарём СССР среди дебютантов, после чего год от года рос вместе с командой. Авторитетное английское издание World Soccer в своё время сравнило Абрамяна с Львом Яшиным, назвав его голкипером высочайшего класса.
Сергей Крамаренко является рекордсменом азербайджанского футбола по количеству игр в высшей лиге чемпионата СССР — 312 матчей. Более того, в его честь была учреждена награда его имени, вручаемая лучшему вратарю чемпионата Азербайджана. Сын Сергея Крамаренко, Дмитрий, пошёл по стопам отца, отметившись играми в составе «Алании», «Топредо», ЦСКА и «Динамо».
9. Александр Филимонов, «Факел», «Текстильщик», «Спартак», «Уралан», «Москва», «Арсенал Т»
1992-2015, 117 матчей
Один из самых талантливых вратарей в истории российского футбола, чья карьера сломалась в течение нескольких секунд. Из основного вратаря «Спартака» и сборной Александр Филимонов превратился в изгоя, которому всякий раз припоминали тот самый полуудар-полуподачу Андрея Шевченко. Однако это не помешало Филимонову набрать более ста сухих матчей в чемпионате России, пусть уже в составе не в таких звёздных команд.
Филимонов – один из самых талантливых вратарей в истории российского футбола, чья карьера сломалась в течение нескольких секунд
8. Александр Ткаченко, «Заря», «Зенит»
1967-1987, 119 матчей
Ткаченко – пример мужества и самоотверженности на футбольном поле. 13 августа 1971 года в матче «Заря» — «Зенит» он бросился вперёд на перехват мяча под ноги нападающему гостей Владимиру Полякову, не успевшему затормозить и влетевшему бутсой в висок вратарю. Ткаченко сутки пролежал в больнице без сознания, два месяца не мог встать на ноги, но после операции вернулся в футбол и спустя год выиграл вместе с «Зарёй» чемпионат СССР. Артистичной и отважной игрой в воротах Ткаченко заслужил почётное место в истории советского футбола, а надёжностью – восьмую строчку в рейтинге самых «сухих» вратарей страны.
Ткаченко сутки пролежал в больнице без сознания, два месяца не мог встать на ноги, но после операции вернулся в футбол и спустя год выиграл вместе с «Зарёй» чемпионат СССР
7. Вячеслав Малафеев, «Зенит»
1997-2016, 121 матч
Вячеслав Малафеев долгое время шагал с Акинфеевым почти нога в ногу, поднимаясь вверх в таблице Клуба Льва Яшина. Однако у голкипера ЦСКА было преимущество в возрасте – когда Малафеев уступил место в воротах Лодыгину, Акинфеев продолжал и продолжает оставаться бессменным первым номером «армейцев». Тем не менее Вячеслав остался культовой фигурой в истории питерского футбола, став рекордсменом по количеству проведённых игр (328) в составе «Зенита» в чемпионатах России.
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Вячеслав Малафеев
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
6. Анзор Кавазашвили, «Динамо Тб», «Зенит», «Торпедо», «Спартак»
1957-1971, 129 матчей
Долгое время Кавазашвили считался первым после Льва Яшина голкипером страны. Заматерев в тбилисском «Динамо» и «Зените», он провёл несколько ударных сезонов в «Торпедо» и «Спартаке», демонстрируя чудеса реакции и надёжности. При не самом высоком росте грузинский вратарь брал своё за счёт ловкости и прыгучести, чем не раз срывал аплодисменты на трибунах стадионов по всему Союзу. А вместе с тем по два раза брал чемпионат и Кубок страны и столько же раз признавался вратарём года.
5. Сергей Овчинников, «Локомотив», «Динамо»
1991-2006, 136 матчей
Один из самых харизматичных игроков в истории России приходил в «Локомотив», когда СССР оставалось существовать считаные месяцы. Спустя 15 лет Босс повесил бутсы и перчатки на гвоздь в качестве чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка страны и вратаря с самой долгой серией из сухих матчей в чемпионате. Правдоруб, капитан и просто прекрасный вратарь, Сергей Овчинников занимает пятое место в списке — 136 «сухих» матчей.
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4. Евгений Рудаков, «Динамо К»
1963-1977, 143 матча
Евгений Рудаков – один из представителей золотого поколения киевского «Динамо», семь раз в течение одиннадцати лет бравший золото чемпионата СССР (а также Кубок страны, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА). В 1966 году основной голкипер «Динамо» Виктор Банников отправился на чемпионат мира, где сидел за спинами Яшина и Кавазашвили. А когда вернулся, обнаружил на своём месте молодого парня, успевшего полюбиться местным болельщикам и тренеру. Рудаков слыл хронически непробиваемым вратарём, способным достать мяч из любой точки ворот. Именно благодаря его сухим сериям «Динамо» долгие годы считалось одной из сильнейших команд страны.
3. Ринат Дасаев, «Спартак»
1978-1988, 147 матчей
Олег Блохин вспоминал: «Ринат — прекрасный вратарь, с потрясающей техникой, уравновешенной психикой и умением точно выбрать место». Все эти качества помогли Дасаеву дорасти до лучшего вратаря мира 1988 года. За рубежом Дасаева помнят, по большей части, как человека, которому Марко ван Бастен забил тот самый фантастический гол в финале Евро-1988. Но для миллионов людей в России Дасаев – сильнейший со времён Льва Яшина вратарь страны, запомнившийся сумасшедшим талантом и трудолюбием. За десять сезонов в «Спартаке» он провёл 147 матчей на «ноль». В такие краткие сроки достичь подобного результата не смог больше никто.
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2. Лев Яшин, «Динамо»
1950-1971, 160 матчей
Что ещё можно написать о человеке, о котором знает каждый в России, хоть сколько-нибудь интересующийся футболом? Великий, чемпион, легенда. Лев Яшин более двадцати лет жизни посвятил «Динамо», более пятнадцати – сборной СССР, где заслужил звание лучшего в истории мирового футбола вратаря. О подвигах Яшина лишний раз писать излишне – на протяжении почти 46 лет никто не мог побить достижение легендарного вратаря во внутреннем первенстве. До сегодняшнего дня.
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1. Игорь Акинфеев, ЦСКА
2002 – н.в., 161 матч
С сегодняшнего дня Акинфеев – бесспорный первый номер всех вратарских рейтингов в истории российского футбола. Несмотря на потоки критики в свой адрес, Игорь продолжает бить рекорды во внутреннем первенстве.
Голкиперу ЦСКА недавно перевалило за 30, но он уже вписал своё имя в историю отечественного футбола. Теперь Акинфеев – рекордсмен по числу «сухих» матчей в чемпионатах СССР и России. И, не стоит сомневаться, ещё не скоро появится вратарь, который сможет перекрыть достижение Игоря.
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Игорь Акинфеев
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"