Криминальное чтиво. Вратарь, расчленивший любовницу, вернулся

По словам очевидцев, вратарь Бруно и актриса Элиза знали друг друга с 2008 года. Хотя голкипер утверждает, что познакомился с ней в мае 2009-го на барбекю в Рио-де-Жанейро. 10 февраля 2010 года у Элизы родился ребенок, и она заявила, что отцом является Бруно. Девушка предложила голкиперу пройти тест на отцовство, но тот отказался. Четыре месяца Бруно открещивался от ребёнка. Элиза грозилась сделать разбирательство публичным и подать в суд. В июне Бруно пригласил Элизу, чтобы заключить соглашение о выплате алиментов. Она согласилась и поехала. Это было 4 июня 2010 года. С тех пор ее никто не видел. Элизе было 25 лет, когда она исчезла.
26 июня 2010 года полиция официально заявила, что Бруно является подозреваемым. Согласно докладу, у Бруно был секс с Элизой и оргии дома у другого игрока «Фламенго». Элиза даже утверждала, что Бруно приставил оружие к её голове и требовал, чтобы она приняла препараты для устранения беременности. На тот момент голкипер был женат и у него было двое детей.
Пока полиция искала тело Элизы, анонимный источник рассказал о деталях убийства. Этим источником был водитель. Он заявил, что его племянник (он же двоюродный брат Бруно) стал соучастником преступления, вырубив девушку прикладом винтовки.
Помимо Бруно и его 17-летнего двоюродного брата, в убийстве был замешан бывший полицейский Маркос Апаресидо по прозвищу Мяч. Именно он 9 июня расчленил девушку, а фрагменты тела скормил ротвейлеру. Все трое были осуждены по делу об убийстве Элизы. Когда началось следствие в отношении Бруно, «Фламенго» отстранил футболиста от работы в команде до выяснения обстоятельств. К тому моменту голкипер был безусловным игроком стартового состава, проведя 208 матчей за самый популярный клуб Бразилии.
Бруно Фернандес
Фото: Reuters
Слушания несколько раз откладывались по просьбе адвокатов Бруно. Также на обвинительный приговор сторона футболиста подавала апелляции. Изначально вратарь был наказан 22 годами и 3 месяцами тюремного заключения. Срок был увеличен, из-за того что Бруно признали инициатором убийства. В 2013 году суд подтвердил, что вратарь осужден всё-таки на 17 лет и 6 месяцев, потому что голкипер раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Находясь в исправительной колонии Banga 2 на окраине Рио-де-Жанейро, Бруно предоставил генетический материал для теста на отцовство. Исследование подтвердило, что голкипер является отцом сына Элизы.
→ «Шмейхель вливал виски в меня бутылками». Жизнь футбольного психа
В конце февраля 2017 года футболист досрочно вышел из тюрьмы. Дело в том, что адвокаты Бруно возобновили судебное разбирательство. Это позволило голкиперу вернуться домой. При этом он обязан сообщать полиции о своём местонахождении и ему запрещено покидать пределы страны. Вполне возможно, что вратарь вернётся в тюрьму после окончания повторного судебного процесса. Всё это в рамках одного дела об убийстве Элизы.
→ «В тюрьме я плакал как ребёнок». Почему Эменике рвётся в РФПЛ
По словам агента Лусио Адолфо, сейчас 32-летний Бруно возвращается в профессиональный спорт и уже имеет девять предложений о продолжении карьеры. Из них три – от команд из чемпионата Бразилии. Голкипер в интервью заявил, что уже искупил свою ошибку, пересмотрел отношение к миру и начинает жизнь заново, а также добавил несколько интересных слов про любовь.
«Даже если я проведу в тюрьме всю жизнь, это не вернёт девушку. Заключение не является наказанием. Оно даёт опыт и возможность образумиться. Было очень тяжело, когда на меня свалился успех. Я не был к такому готов, и жена мне об этом говорила. Чтобы её слышать, мне требовалось открытое сердце. Я же считал, что достаточно приносить домой деньги. Но это не так. Я всё чаще говорю людям, что для счастья нужна только любовь», – сказал осуждённый за убийство голкипер Бруно в интервью Rádio Itatiaia.
Ситуация с Бруно имеет большой резонанс в стране и даже стала предметом спора между политическими партиями. Голкипер привлёк внимание и местных карикатуристов. По их мнению, если Бруно действительно вернётся в футбол, то должен выступать в такой форме.