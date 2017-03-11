Криминальное чтиво. Вратарь, расчленивший любовницу, вернулся

Бруно Фернандес Фото: Reuters

Бразильская девушка по именис 13 лет мечтала о карьере модели в Рио-де-Жанейро или Сан-Пауло. В 18 лет она сбежала из дома. Позже ее мать, Силва, рассказала, что не видела дочь шесть лет и только иногда общалась с ней по телефону. Карьера Элизы сложилась несколько иначе, чем рассчитывала девушка. Среди прочего она снималась в порнографических фильмах с 2005 по 2009 год.По словам очевидцев, вратарьи актриса Элиза знали друг друга с 2008 года. Хотя голкипер утверждает, что познакомился с ней в мае 2009-го на барбекю в Рио-де-Жанейро. 10 февраля 2010 года у Элизы родился ребенок, и она заявила, что отцом является Бруно. Девушка предложила голкиперу пройти тест на отцовство, но тот отказался. Четыре месяца Бруно открещивался от ребёнка. Элиза грозилась сделать разбирательство публичным и подать в суд. В июнеБруно пригласил Элизу, чтобы заключить соглашение о выплате алиментов. Она согласилась и поехала. Это было 4 июня 2010 года. С тех пор ее никто не видел. Элизе было 25 лет, когда она исчезла.26 июня 2010 года полиция официально заявила, что Бруно является подозреваемым. Согласно докладу, у Бруно был секс с Элизой и оргии дома у другого игрока «Фламенго». Элиза даже утверждала, что Бруно приставил оружие к её голове и требовал, чтобы она приняла препараты для устранения беременности. На тот момент голкипер был женат и у него было двое детей.Пока полиция искала тело Элизы, анонимный источник рассказал о деталях убийства. Этим источником был водитель. Он заявил, что его племянник (он же двоюродный брат Бруно) стал соучастником преступления, вырубив девушку прикладом винтовки.Помимо Бруно и его 17-летнего двоюродного брата, в убийстве был замешан бывший полицейскийпо прозвищу Мяч. Именно он 9 июня расчленил девушку, а фрагменты тела скормил ротвейлеру. Все трое были осуждены по делу об убийстве Элизы. Когда началось следствие в отношении Бруно, «Фламенго» отстранил футболиста от работы в команде до выяснения обстоятельств. К тому моменту голкипер был безусловным игроком стартового состава, проведя 208 матчей за самый популярный клуб Бразилии.Слушания несколько раз откладывались по просьбе адвокатов Бруно. Также на обвинительный приговор сторона футболиста подавала апелляции. Изначально вратарь был наказан 22 годами и 3 месяцами тюремного заключения. Срок был увеличен, из-за того что Бруно признали инициатором убийства. В 2013 году суд подтвердил, что вратарь осужден всё-таки на 17 лет и 6 месяцев, потому что голкипер раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Находясь в исправительной колонии Banga 2 на окраине Рио-де-Жанейро, Бруно предоставил генетический материал для теста на отцовство. Исследование подтвердило, что голкипер является отцом сына Элизы.В конце февраля 2017 года футболист досрочно вышел из тюрьмы. Дело в том, что адвокаты Бруно возобновили судебное разбирательство. Это позволило голкиперу вернуться домой. При этом он обязан сообщать полиции о своём местонахождении и ему запрещено покидать пределы страны. Вполне возможно, что вратарь вернётся в тюрьму после окончания повторного судебного процесса. Всё это в рамках одного дела об убийстве Элизы.По словам агента, сейчас 32-летний Бруно возвращается в профессиональный спорт и уже имеет девять предложений о продолжении карьеры. Из них три – от команд из чемпионата Бразилии. Голкипер в интервью заявил, что уже искупил свою ошибку, пересмотрел отношение к миру и начинает жизнь заново, а также добавил несколько интересных слов про любовь.«Даже если я проведу в тюрьме всю жизнь, это не вернёт девушку. Заключение не является наказанием. Оно даёт опыт и возможность образумиться. Было очень тяжело, когда на меня свалился успех. Я не был к такому готов, и жена мне об этом говорила. Чтобы её слышать, мне требовалось открытое сердце. Я же считал, что достаточно приносить домой деньги. Но это не так. Я всё чаще говорю людям, что для счастья нужна только любовь», – сказал осуждённый за убийство голкипер Бруно в интервью Rádio Itatiaia.Ситуация с Бруно имеет большой резонанс в стране и даже стала предметом спора между политическими партиями. Голкипер привлёк внимание и местных карикатуристов. По их мнению, если Бруно действительно вернётся в футбол, то должен выступать в такой форме.