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175 лет назад 2016
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Дмитрий Сычёв играет в КВН
Фото: kvn.ru
Текст: «Чемпионат»

Сычёв играет за цирк, а ЦСКА — против цирка. Обзор дня

Рекорды Акинфеева и Игнашевича, Сычёв в КВН, выход «Арсенала» в полуфинал Кубка Англии — главные события минувшего дня.
12 марта 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству сухих матчей в чемпионатах страны


Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев побил рекорд легендарного вратаря сборной СССР
Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионатах страны.

Сегодня в домашнем матче 19-го тура РФПЛ с «Томью» (4:0) 30-летний вратарь «армейского» клуба не пропустил и таким образом в 161-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности во встречах российского первенства.

Кроме того, Акинфеев в настоящее время является обладателем рекордной серии сезона РФПЛ количеству минут без пропущенных голов — 603 минуты.

Дубль Ионова помог ЦСКА разгромить «Томь»


В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём поле «Томь». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Уже на 32-й секунде счёт в матче открыл Витиньо, который не только забил первый гол после возвращения в клуб из аренды, но и стал автором самого быстрого гола чемпионата в текущем сезоне. Ещё до перерыва по мячу на свой счёт записали Алан Дзагоев и Алексей Ионов, который во второй половине встречи оформил дубль.

ЦСКА довёл до семи матчей серию без поражений в РФПЛ, а «Томь» не смогла одержать победу в чемпионате в 12-й раз подряд.

ЦСКА (36 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, «Томь» (9) находится на последней 16-й строчке.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
11 марта 2017, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0
Томь
Томск
1:0 – Витиньо – 1, 2:0 – Дзагоев – 19, 3:0 – Ионов – 44, 4:0 – Ионов – 61

Игнашевич догнал Семака по количеству матчей в чемпионатах России


Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который вышел в стартовом составе на сегодняшний матч 19-го тура РФПЛ с «Томью», догнал по количеству матчей в чемпионатах России нынешнего главного тренера «Уфы» Сергея Семака. Теперь у обоих по 456 матчей.

Таким образом, 37-летнему футболисту «армейского» клуба осталось провести всего одну игру для того, чтобы выйти в единоличные лидеры по количеству встреч в российских первенствах.

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» и поднялась на четвёртое место в таблице РФПЛ


В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Крылья Советов» на стадионе «Нефтяник». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на шестой минуте встречи в составе «Уфы» записал на свой счёт Иван Пауревич. Для уфимской команды эта победа стала третьей подряд в РФПЛ и второй в чемпионате под руководством нового главного тренера Сергея Семака. В двух предыдущих встречах «Уфа» на своём поле в декабре побеждала «Томь» (1:0), а на прошлой неделе на выезде обыграла «Терек» (1:0).

«Уфа» (31 очко) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Крылья Советов» (15) находятся на предпоследней 15-й строчке.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
11 марта 2017, суббота. 11:30 МСК
Уфа
Уфа
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 – Пауревич – 6

«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в Казани


«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 0:0.

Низкое качество газона сказалось на игре, футбол был полон борьбы, но голевые моменты возникали редко. «Рубин» владел территориальным преимуществом, но из-за большого количества брака так и не смог забить. Несколько раз «Оренбург» выручил Михаил Кержаков.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
11 марта 2017, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
0 : 0
Оренбург
Оренбург

«Арсенал» победил «Линкольн» со счётом 5:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии


«Арсенал» разгромил клуб пятого дивизиона «Линкольн Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:0.

По разу отличились Тео Уолкотт, Оливье Жиру, Алексис Санчес и Аарон Рэмси, еще один мяч в свои ворота отправил футболист «Линкольн Сити» Люк Уотерфолл.

«Арсенал» вышел в полуфинал Кубка Англии и узнает следующего соперника по результатам жеребьёвки, а «Линкольн Сити» завершил выступления в турнире.
Кубок Англии. 1/4 финала
11 марта 2017, суббота. 20:30 МСК
Арсенал Л
Лондон
5 : 0
Линкольн Сити
Линкольн
1:0 – Уолкотт – 45+1, 2:0 – Жиру – 53, 3:0 – Уотерфолл – 58 (автогол), 4:0 – Санчес – 72, 5:0 – Рэмси – 75

Сычёв сыграл в КВН за сборную цирка


Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв принял участие в юмористическом шоу КВН, информирует официальный сайт игры.

В 1/8 финала Высшей лиги — 2017 33-летний футболист сыграл за сборную Большого московского государственного цирка.

В большом футболе Дмитрий Сычёв выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», французский «Марсель», минское «Динамо», «Волгу» и «Окжетпес». Ранее главный тренер «железнодорожников» Илья Леонов сообщил, что у Сычёва есть желание закрепиться в составе пляжного клуба «Локомотив».
Сычёв сыграл в КВН за сборную цирка

Сычёв сыграл в КВН за сборную цирка

Фото: kvn.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон ПФК ЦСКА ФК Уфа Дмитрий Сычёв Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Обзор главных событий дня
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