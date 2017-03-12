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175 лет назад 2016
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Александр Григорян
Фото: fc-anji.ru
Текст: Сергей Титов

Он умеет резать мясо. Кто осложнит жизнь «Спартаку»

Не стоит заранее записывать «Спартаку» три очка в таблицу – тренер «Анжи» Александр Григорян знает рецепт против команды Карреры.
12 марта 2017, воскресенье. 08:30. Футбол
«Анжи» Павла Врбы при всей любви чешского тренера привить комбинационный, командный футбол была командой индивидуальностей. Бернард Бериша, знающий пару слов по-английски и нисколечко
по-русски, делал свой футбол сам – брал мяч и шёл в дриблинг настолько уверенно, что сразу попал в список топ-дриблёров Премьер-Лиги. Колотил издали Иво Иличевич, здорово держал середину поля Лоренцо Эбесилио, а кошмарная игра защиты не бросалась в глаза из-за геройств Александра Беленова. Зимой, после очередной смены курса, «Анжи» кардинально поменял состав – 16 человек покинули клуб, 22 пополнили – и теперь главная звезда махачкалинцев точно не на поле, а на тренерском мостике.

Как тренер клуба Премьер-Лиги Александр Григорян пока не выигрывал, хотя в минувший понедельник записал тактическую победу над Хави Грасией, чей «Рубин» опять играет после межсезонья с гирями на ногах. Но осенью, если не забыли, он вместе с хабаровским СКА победил «Спартак» в Кубке России, предварительно накачав своих игроков в прессе. А потом в интервью Дмитрию Егорову разобрал, как СКА намеревался победить «Спартак».

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С тех пор Александр Григорян успел получить в Хабаровске денежные гарантии, оставить СКА ради вызова в Премьер-Лиге и создания команды с нуля, а «Спартак» – косметически изменить тактику осенью и перестроиться на новый стиль ранней весной. Однако как минимум две болевые точки «Спартака» Карреры, подмеченные Григоряном ещё в сентябре, остались теми же.
Если не забыли, Григорян вместе с хабаровским СКА победил «Спартак» в Кубке России, предварительно накачав своих игроков в прессе.
Первая болевая точка — зона Комбарова. «Комбаров летит вперёд всегда, с надобностью и без, из-за чего наедается, теряет позицию», – подмечает Григорян. Нынешний тренер «Анжи» подчёркивал: будь Комбаров игроком его команды, перевёл бы Дмитрия в полузащиту из-за его широкого атакующего арсенала. Однако левый фланг обороны, по мнению Григоряна, – неподходящее место для Комбарова, и его слабости известны уже давно. Дмитрий поддаётся обыгрышу 1 в 1, при длительных атаках соперника часто вжимается в свою штрафную (гол Подберёзкина-Таски в матче с «Краснодаром» – наглядное пособие) и плохо выбирает позицию, как в случае с позиционными атаками, так и при контратаках соперника.

Разбивать скоростные атаки соперника по флангу Комбарова Каррера пытается за счёт массивности прессинга – против «Краснодара» и эпизодически в осенних матчах РФПЛ Дмитрия страховал Кутепов или Боккетти. Однако если «Краснодару» не удавалось пользоваться включением центрального защитника в прессинг, то «Уфа», например, свой единственный гол как раз забила, выйдя из-под массированного спартаковского давления. Дмитрий Комбаров после потери мяча успел потерять позицию, свалиться в центр, отрезаться передачей и вернуться на фланг, а Сальваторе Боккетти не успел подстраховать зону крайнего защитника – и дальнейший успех атаки «Уфы» зависел лишь от единоборства Фатаи и Кутепова.
Важно, что и на правом фланге защиты «Спартака» систематически творится анархия. Весь сезон Андрея Ещенко идеально описывает статистика – он регулярно становился лучшим в «Спартаке» по отборам и перехватам (как, например, с «Краснодаром» – 6 отборов), но так же часто привозил голы, сваливаясь в центр или становясь отрезанным после неудачной попытки высокого прессинга. Если вы следили за тактическими обзорами в начале сезона, то помните, что слабую корреляцию статистики и игровых действий мы называли «синдромом Ещенко» – и за полгода, разумеется, он никуда не исчез.

Вторая болевая точка — стандарты. Во-первых, «Анжи» в принципе очень рослая команда – Жиров в августе 2015-го уже забивал «Спартаку» на «Открытие Арене», другой центральный защитник Фибель тоже всегда был активен при стандартах, в матче с «Рубином» панику в чужой штрафной одновременно наводили Прудников и двухметровый Будковский. Против «Рубина» махачкалинцы создали два опасных момента со стандартов, по одному на Жирова и Фибеля, причём подачи от Арсена Хубулова шли неудобно для Рыжикова, он ошибался на выходе – фактор навеса тоже стоит учитывать.
Зимой, после очередной смены курса, «Анжи» кардинально поменял состав, и теперь главная звезда махачкалинцев точно не на поле, а на тренерском мостике.
Во-вторых, «Спартак» плохо защищается при стандартах. «Оборона у красно-белых играет персонально, причём не очень удачно, а зону в штрафной держат только два человека», – объяснял Григорян в сентябре. «Спартак» пропустил со стандартов (не считая пенальти) всего один мяч от короля воздуха Жонатаса, однако проблемы с персональной опекой заметны: конкретные игроки красно-белых плохо справляются с «персоналкой». Тот самый гол Жонатаса был показательным: изначально по нему играл Роман Зобнин, но бразилец умудрился протиснуться через бутерброд из игроков на 11-метровой отметке – замыкал подачу он в одиночестве.
Самые уязвимые на стандартах у ворот «Спартака» – Ещенко, Комбаров и Зобнин. Первый банально слабо играет в воздухе (всего 37% выигранных верховых единоборств по сезону), двух других подводит позиционное чутьё. Самое удивительное, что при этом Каррера вынуждает играть их персонально по сильным в воздухе соперникам – например Ещенко в паре эпизодов действовал по Фёдору Смолову. «Краснодар» придумал под позиционные ошибки защиты «Спартака» розыгрыш с забеганиями Андреаса Гранквиста на дальнюю штангу, которые почему-то сторожил Комбаров. Даже обычный довод «Комбаров закрывал фланг» здесь не работает – при угловых у ворот Артёма Реброва Дмитрий тоже играл по Гранквисту. Как вы знаете, пенальти, пусть и весьма спорный, был назначен после их контакта.
Григоряну приходится паять команду из массы новых футболистов, однако в «Анжи» есть человек, чётко понимающий его требования и способный преобразовать в голы обе слабости «Спартака». Адлан Кацаев играл у Григоряна в СКА, закрывал любую позицию в атакующей тройке, и куда бы Григорян ни выпустил Кацаева в воскресенье, он будет полезен. В том самом хабаровском матче со «Спартаком» Кацаев рвал зону Комбарова, уходя во фланг и обыгрывая Дмитрия один в один, а в понедельник, против «Рубина», Адлан постоянно получал мяч на левом полуфланге, цеплялся за подборы после длинных передач и старался обыгрывать Серхио Санчеса, самого медленного защитника «Рубина», почему-то продолжающего выходить в основе. Свою роль в «Анжи» Кацаев быстро усвоил – после одного такого смещения он ускорился, отыграл фору и заработал пенальти после подката Санчеса. Кацаев может надавить на оба фланга, он любит пускаться в дриблинг, что крайние защитники красно-белых не любят, и здорово поможет на стандартах, как подачами, так и игре на подборах.

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Выиграть у «Спартака», будучи аутсайдером, на голой тактике невозможно, так что Александру Григоряну должна помочь и ментальная составляющая. Во-первых, вполне возможна недооценка «Анжи» со стороны красно-белых – более того, ещё зимой Александр Григорян открыто утверждал, что недооценка поможет «Анжи» добиваться результата. Во-вторых, в его команде достаточно заряженных персонально на «Спартак»: неоценённый Сергей Паршивлюк, сломанный травмами и ошибками, передвинутый Григоряном в опорную зону Сергей Брызгалов, изучивший всю карту России Александр Прудников, Павел Яковлев. Уже давно известно, что парни, к которым когда-то применяли подход Олега Романцева с фразой «резать мясо», выходят на «Спартак» с тройным настроем.

Массимо Каррера накануне матча с «Анжи» уверял, что матч с махачкалинцами может стать более сложным, чем против «Краснодара» неделю назад. И Каррера наверняка учитывал не только психологический аспект – прошлую встречу с Григоряном тоже. Тренер «Анжи» действительно знает и понимает, как обыграть «Спартак».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Спартак Александр Григорян
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