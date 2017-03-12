Куманоиды. Как работает тренер, которого сватают в «Барселону»

У болельщиков «Эвертона» есть лишь одна причина критиковать Рональда Кумана – его прямота и честность. Понимая, что Лига чемпионов – другая планета для его команды, голландец в открытую говорит, что поймёт уход Ромелу Лукаку, восхищается игрой «Ливерпуля» и наряжает рождественскую ёлку красными шариками. Если считаете, что это мелочь, то зря, в Англии такое не пропускают: «твиттер» Кумана завалили сообщениями в духе «Красный, Рональд? Серьёзно? Ёлка должна быть только синей». Но из-за прямоты он и так успел настрадаться, как в «Валенсии», когда вышвырнул из команды троих ветеранов, не видя в них лидеров раздевалки.
«Эвертон» идёт седьмым, для Премьер-лиги это не шокирующий успех – «Лестер» становился чемпионом, а тут чего восхищаться. Однако Куман, который из начинающего тренера за 17 лет работы превратился в качественного специалиста, называется всеми английскими СМИ автором преображения «ирисок». Конкуренция в АПЛ слишком велика, чтобы с таким составом бороться за что-то без череды случайностей, которая помогла «Лестеру» год назад. За сезон Куман успел сделать пять важных вещей, которые изменили «Эвертон», а заодно привлекли к голландцу внимание «Барселоны». Говорят, в Каталонии Рональд уже стал одним из претендентов на пост.
Отладил защиту
В англоязычном «твиттере» ходила шутка, что Рональд Куман – это голландский Тони Пьюлис. Сравнение с самым примитивным тренером АПЛ может задеть любого здравомыслящего человека, но прагматик Куман кажется мастером вязкой игры только по сравнению с прошлогодним «Эвертоном». Роберто Мартинес никогда не был тренером, заботящимся о сохранности своих ворот, надеялся на прессинг и результативную атаку, сзади его «Эвертон» играл как получится, и эталоном такой игры, как выяснилось, был Джон Стоунс. С полезными функциями, сильным первым пасом, но непригодный для качественной игры именно в защите.
Куман изменил положение дел. На место Стоунса он взял типичного защитника-домоседа Эшли Уильямса, который подключается в атаку лишь на стандарты. Рядом – приставил Рамиро Фунеса Мори, надеясь на его качественный первый пас. Важнее даже, что над ними Куман выпускал двух опорников, готовых грызться за каждый мяч – Идриссу Гуйе и Гарета Барри. Гуйе ещё год назад считался «маленьким Канте», и сейчас сенегалец делает столько же перехватов, сколько Н’Голо (по 2,3 за матч) и даже больше отбирает (4,8 удачных отбора против 3,7).
Прозвище «ириски» этому тягучему «Эвертону» очень подходит – в матчах с командами выше классом он предпочитает заманивать соперника на свою треть поля, садится глубоко за линию мяча и встречает множеством ловушек. До штрафной «Эвертон» накрывает соперника при помощи персональных ориентировок, уже около неё движение опорников, особенно Гуйе, помогает создавать квадраты на узком пространстве, где 3-4 игрока «Эвертона» вступают в отбор, перекрывают зоны. В эпизоде на скриншоте ниже Давид Сильва был пойман в квадрат четырьмя игроками «ирисок», Агуэро готовился накрыть Барри, вариант со Стерлингом тоже был перекрыт – оставалось только отдать назад.
Лишь однажды у защиты «Эвертона» случилась катастрофа – в матче против «Челси», только-только перешедшего на 3-4-3. Из 26 других матчей «ириски» лишь в пяти пропускали больше одного мяча и сделали 9 «сухарей». Статистика сильно поменялась по сравнению с прошлым сезоном – тогда было 16 матчей, где «Эвертон» пропускал дважды или больше.
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Улучшил игру Ромелу Лукаку
Прошлогодний «Саутгемптон» Кумана был по-своему уникальной командой – все три ведущих игрока атаки, Садио Мане, Шейн Лонг и Грациано Пелле, преодолели рубеж в 10 мячей за сезон. Каждый успел получить от Кумана и кнут, и пряник – например, Мане оставался на трибуне из-за пропущенного командного собрания, Пелле на небольшом отрезке проигрывал конкуренцию Чарли Остину, – но вместе с этим получал условия для своего развития. Пелле через «Саутгемптон» Кумана попал в сборную Италии, исполняя у Антонио Конте ту же функцию таргетмена, вылавливающего все верховые мячи. Мане занимался тем же, что сейчас делает в «Ливерпуле» – одновременно создавал пространство для партнёров и находил это пространство. Те же функции были у Лонга, чей навык игры головой часто помогал ему замыкать фланговые подачи, резко врываясь в центр штрафной.
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Развитие игры атакующих игроков получается у Кумана и в «Эвертоне». «Роберто Мартинес и Рональд Куман помогли мне стать лучше. Я благодарен им, потому что без них не получил бы такой результат», – сказал Ромелу Лукаку, забивший за синих 60-й мяч в Премьер-лиге. Обоих тренеров Лукаку упоминает не зря – контуры своей нынешней роли он узнал ещё при Мартинесе. «Эвертон» постоянно закидывал мячи на Лукаку, подкармливал бельгийца подачами с флангов, надеялся на его пробивную мощь. Но были и недостатки – во-первых, вся команда слишком зависела от Ромелу, во-вторых, он провёл нестабильный сезон: до начала 2016-го он забил 15 мячей, в новом году – всего три.
Куман сделал лишь косметические изменения в игре Лукаку, но изменения оказались очень к месту. Во-первых, Ромелу стал больше двигаться без мяча – при прессинге он чаще перекрывает не передачу на опорного полузащитника, как обычно делают нападающие, а крайнего защитника соперника. Лукаку смещается на фланг и при традиционных для «Эвертона» длинных передачах, цепляясь за мяч и дожидаясь партнёров. Во-вторых, Куман помог Ромелу концентрироваться на «больших шансах» – он бьёт не так много, всего 2,7 раза за игру, но удары стали больше «весить», Лукаку стал чаще наносить их с более качественных ударных точек. Из 19 голов, забитых бельгийцем в текущем сезоне, 17 сделаны из danger zone. Что примечательно, всего 2 – с пенальти, остальные с игры.
Работа с Куманом, во-первых, сделала Ромелу Лукаку форвардом с лучшей реализацией в Премьер-лиге – он забивает чаще, чем каждым четвёртым ударом (19 голов на 73 удара), даже у игроков-инопланетян реализация хуже. Во-вторых, Лукаку официально закрепился в списке нападающих, которым не нужно тратить массу моментов, чтобы забивать. Его G/xG в нынешнем сезоне (отношение реальных голов к ожидаемым) равняется 1,47 – лишь единицы форвардов в мире, как Лео Месси и Эдинсон Кавани, преображают моменты в голы лучше.
Лукаку здорово сработался с Янником Боласи. «На поле мы общаемся по-лагальски, мало кто из защитников в АПЛ знает этот язык», – раскрывает секрет взаимоотношений Болази, один из самых необычных дриблёров Премьер-лиги, воспитанный на улице и успевший поиграть до АПЛ в чемпионате Мальты. Тяжелейшая травма вывела Боласи из строя на весь 2017 год, но первые полсезона в «Эвертоне» африканцу удались – он сделал 4 голевые передачи, и все на Лукаку. Трудоголик, постоянно таскающий с собой тетрадку, где записывает, что ел и как тренировался, помогал Куману, другому трудоголику. Но с зимы Янник лечит болячки, а испанец Деулофеу, работавший без мяча не очень усердно, теперь покоряет «Милан», и фланги потускнели, стали более «шахтёрскими», нацеленными на работу, но потеряли в яркости.
Подтянул молодёжь
Летом Куман купил у безнадёжной «Астон Виллы» Идриссу Гуйе, зимой – взялся избавлять от хандры Моргана Шнайдерлена, вместе с ними центр поля «Эвертона» могут составлять вечный Барри, Маккарти и Баркли, однако Куман всё чаще доверяет системно важную позицию 18-летнему парню, Тому Дэвису. Потомственный игрок «Эвертона» (дядя, Алан Уиттл, играл за клуб в 1970-х) пока не слишком хорош в оборонительных действиях, уступая Шнайдерлену и Гуйе, зато принимает очень умные решения при построении атаки. «Мне нравится наблюдать за игрой Андреса Иньесты и Серхио Бускетса, я хотел бы научиться контролировать матч так, как они», – говорит Дэвис, и сразу становится понятно, кто помог ему заложить базис комбинационного футбола: уже сейчас ни один центральный полузащитник «ирисок» не делает диагонали умнее, чем 18-летний воспитанник.
В январе Том стал лучшим игроком месяца в АПЛ по версии голосования на сайте Sky Sports и сыграл вдохновенный матч с «Манчестер Сити»: «Сыграть против Яя Туре было для меня настоящим экзаменом. После матча я понял, что смогу достигнуть уровня игроков, окружавших меня, если буду упорно работать». В том матче Дэвис убежал в контратаку при счёте 2:0, пробежал полполя, упал, поднялся, открылся в коридор между защитниками, подкинул мяч над Клаудио Браво – он играл слишком зрело для тинейджера из лиги, где доверять молодым не принято. Но таким раскованным он был всегда, это его стиль: «Я всегда играю со спущенными гетрами. Вот такой я. Не знаю, как это объяснить, но мне так удобно, я становлюсь раскованным, а в таком состоянии показываешь лучший футбол».
Четвёртый гол в том матче забил Адемола Лукман – ещё один молодой парень, характеризующий клубную стратегию «Эвертона». Глава скаутской службы Стив Уолш (это он привёз в «Лестер» Мареза и Варди, и это после его ухода трансферная политика «лис» стала намного слабее) обратил внимание на парня, игравшего в третьей лиге за «Чарльтон». Он и там-то оказался случайно – никогда не занимался в толковой академии, отчислялся из «Брайтона», но попал на просмотровый матч «Чарльтона» и всех удивил. К АПЛ талантливого парня подводил Карл Робинсон – тот самый, что помогал Деле Алли расти в «МК Донс». Осенью Робинсон брал Лукмана на «Уэмбли», чтобы смотреть матч «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов и показать парню, в каком мире он скоро будет играть. «Я счастлив, что работаю с лучшим молодым игроком, не играющим в Премьер-лиге», – говорил Робинсон, и такая оценка многого стоит.
Всё чаще в составе «Эвертона» появляется молодой центральный защитник Мэйсон Холгейт – ещё летом 2015-го мерсисайдцы вытащили его из «Барнсли», но Роберто Мартинес, в отличие от Кумана, совсем не давал шансов защитнику. Четырежды выходил на поле Доминик Кэлверт-Льюин, варившийся, как и Лукман, в Лиге 1, в «Шеффилд Юнайтед». Чтобы понимать масштаб события – всем четверым нет и 20, при этом Куман с каждым туром доверяет им всё больше. Для клуба, желающего подняться в Лигу чемпионов, это даже дико.
Подтянул тактическую гибкость
Ещё в «Саутгемптоне» Куман зарекомендовал себя самым тактически гибким тренером АПЛ, подбирая схемы под сильные стороны соперника либо нивелируя проблемы своей команды. Здесь «Эвертон» похож на предыдущий проект Кумана – команда с первых туров начала осваивать несколько различных планов на игру, а также разные формы каждой тактики.
Первый план: 4-2-3-1/4-3-3. До привлечения к основе Тома Дэвиса отличительной чертой «Эвертона» при такой схеме было отсутствие (или редкое использование) опорников с хорошим пасом – пару в центре часто составляли Гуйе и Барри. Иногда мысли добавлял выход Джеймса Маккарти, но Дэвис быстро доказал, что точнее пасует и лучше видит поле. Парадоксально, насколько быстро поменялись акценты в тактике зимой – перед Кубком Африки Гуйе был безальтернативным лидером центра поля, теперь ему нужно биться за место с Барри, Маккарти, Дэвисом и Шнайдерленом. Но для Кумана это скорее приятная головная боль.
Третьим элементом схемы является Росс Баркли. Куман систематически меняет его роль – то ставит его над двумя хавбеками оборонительного плана, то ставит третьим в линию с теми двумя хавбеками, то загоняет Баркли на фланг, откуда он смещается в середину и освобождает фланг для Коулмена или Бэйнса. Подобная роль Росса, во-первых, раскрывает крайних защитников «Эвертона», которые давно приучили к своей активности, во-вторых, насыщает середину и добавляет ей мозга. Правда, Куман недоволен Баркли – он неоднократно просил хавбека проснуться, критиковал за плохую тактическую подготовку и работу без мяча. Важно, что Баркли прибавляет в этих аспектах, и голландский тренер сам это подтверждает.
Построение атаки «Эвертона» при 4-3-3: Баркли опускается на одну линию к Гуйе и Дэвису, Миральяс, Лукаку и Валенсия формируют треугольник, сильно смещённый в центр, фланги отданы на откуп Бэйнсу (выделен кружком, обратите внимание на высокое положение) и Коулмену (за кадром, симметрично Бэйнсу).
Второй план: 3-4-3. Куман применяет тактику с тремя центральными защитниками под соперника. Первая идея – создавать численное преимущество против нападающих: предугадывается ситуация 3v2, где соперник либо играет в два чистых форварда, либо использует резкие открывания второго игрока атаки, обычно одного из вингеров, в центре штрафной. Это работало в матче с «Манчестер Сити», где вторым форвардом систематически становился Стерлинг.
Ещё одна идея – «зеркалить» схему соперника. Впервые Куман пришёл к этому, играя против «Челси»: он решил ответить на 3-4-3 своими 3-4-3, но тогда «Эвертон» приехал в Лондон без Гуйе, на чьих плечах лежала система игры в середине поля, и предсказуемо рассыпался. «Я ещё никогда не видел, чтобы команда так хорошо играла по схеме 3-4-3», – говорил Куман после 0:5. Зеркалить больше никого не удавалось, однако в матче с «Тоттенхэмом» это потенциально возможно – в начале года 3-4-3 на месяц стала главной тактикой «шпор».
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Поднял клуб на новый уровень амбиций
«Эвертон» – большой клуб, но очень непростой проект», – говорит Рональд Куман, намекая, но не говоря напрямую, что на севере Англии «Эвертон» находится в заведомо невыгодном положении. Конкуренцию за болельщиков «ириски» проигрывают всем своим соседям – и «Ливерпулю», и обоим клубам из Манчестера – а враги клуба непременно включают аргумент хейтеров «Спартака»: когда вы в последний раз что-то выигрывали? Как Рой Кин, ассистент сборной Ирландии, к которому Куман не хочет отпускать Коулмена и Маккарти: «Мне всегда кажется, что игроки «Эвертона» заявятся в отель на костылях. Не знаю, когда «Эвертон» в последний раз что-то выигрывал, может, из-за этого клуб перегружает своих игроков».
Чтобы завоевать новую аудиторию, нужно выигрывать трофеи, попадать в Лигу чемпионов и выстраивать грамотную стратегию. На правильные рельсы в последние годы встал «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино, и «Эвертон» явно копирует его стратегию успеха – привлекает толкового скаута, толкового тренера, заботится о поиске яркой талантливой молодёжи, подтягивает клубных воспитанников и старается сохранять звёзд.
Рональд Куман в открытую заявляет, что его задача – за три года поднять «Эвертон» в Лигу чемпионов. Если история с «Тоттенхэмом» повторится до мельчайших деталей, то понадобится ещё на год меньше.