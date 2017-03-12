Фэшн Сакала: пасую так, как нужно «Спартаку»

Фото: Из личного архива Фэшна Сакалы

Фото: Из личного архива Фэшна Сакалы

На финише трансферной кампании «Спартак» подписал несколько молодых, перспективных и совершенно неизвестных широкой общественности легионеров. Один из них — 19-летний форвардиз Замбии. Он провёл сборы со «Спартаком-2» и произвёл на тренерский штаб второй команды красно-белых приятное впечатление. Пока нападающийи рассказывает «Чемпионату», кто он и откуда.Как и в Англии, это значит что-то вроде «стиля» или «дизайна». Вы можете подумать, что я пристально слежу за модой, но это просто имя. Так меня назвал отец, у него такое же имя. Но по-русски меня зовут Пашей.— Я с ним общался, он вдохновил меня перейти в «Спартак». Рассказал, что это сильная команда и у них в составе отличные игроки. Лунгу объяснил, что «Спартак» — один из лучших клубов в России, так что мне нужно выступать на таком уровне.— Да, я знаком с ним, мы общались раньше. Мы, правда, давно не виделись, но я знаю, что он тоже теперь играет в России.— Да, мне уже рассказали об этом. Это команда, которая всегда выигрывает. Игроки всегда настроены только на победу. Мне кажется, в этом и есть спартаковский дух.— Футбол везде остается футболом. Разница в том, что в России больше внимания уделяется игре в пас. Ваши команды больше делают упор на контроле мяча и позиционном нападении. В Замбии нам больше нравятся забросы. Мы меньше играем в пас и больше атакуем через длинные передачи. Но я пасую так, как нужно «Спартаку».— Я очень быстрый, к тому же у меня хороший дриблинг, я могу обвести соперника и забить, причём сделать это на хорошей скорости. Ещё я сильный и выносливый. Я прицеливаюсь перед ударом и именно так уже забил много голов. Я нахожу «мишень», прежде чем ударить по мячу.— С тех пор как был маленьким мальчиком. Я стал играть в футбол где-то с трёх лет. Мой папа раньше делал для меня пластиковые мячи «чимфомбва», которые я использовал вместо обычного мяча. Он тоже был талантливым футболистом и всегда хотел, чтобы я стал хорошим игроком. Я был маленьким, но он давал мне трудные задания.— Мой папа очень мной гордится. Он говорит, что я достиг того, о чём он мечтал. Он всегда видел во мне большого игрока и делал всё для моей подготовки. Он сказал: «Не важно, что ты родился в деревне, где нет футбольных академий. Ты играл с пластиковыми мячами, а сейчас делаешь футбольную карьеру и можешь подняться ещё выше».— Я думаю об этом, мне кажется, я смогу попасть в основной состав. Я знаю, что буду там, дайте немного времени. Но сейчас для меня важнее показать свою лучшую игру. Тренерам важно увидеть меня в официальных матчах и посмотреть на моё исполнительское мастерство. Если я смогу проявить себя, то попаду в основную команду.— Я всегда слежу за основой «Спартака», за игрой Промеса и Луиса Адриано. Эти имена я знаю, потому что они играют на моей позиции. Мне интересно за ними наблюдать, смотреть, как они действуют на поле. Я должен быть в курсе, насколько они хороши и как они играют.— Мне нравится эта команда! Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько — отличный человек, я его очень ценю. Он всё время уделяет мне внимание, работает со мной. Мне очень нравится дух команды, настрой игроков. Они очень поддержали меня, когда я приехал. И тренировки просто отличные.— «Фэшн, добро пожаловать в «Спартак». Не стесняйся, будь как дома. Я хочу, чтобы ты выступал так же, как играл в Замбии. Покажи мне свою лучшую игру, которая помогла тебе сюда приехать. Я даю тебе свободу – делай на поле то, что ты захочешь».— На три года. Мне сказали, что мою игру будут оценивать, и если я хорошо сыграю и сумею себя ярко проявить, то меня возьмут в первую команду. Именно поэтому я подписал контракт на три года.— Это очень хорошая страна, но меня немного тревожит холод. Друзья говорили мне, что если я еду в Россию, то непременно замёрзну.— Я изучил много информации о России, о холоде и снеге тоже. Думаю, мне будет сложно адаптироваться сразу, но со временем всё будет отлично. И к холоду я привыкну.— Да, я слышал что-то такое, и сначала меня это удивило. Но я футболист, и такие рассказы не заставят меня испугаться настолько, чтобы передумать играть за «Спартак». Кстати, а что такое водка? Я даже не знаю.— Это не для меня! А вот русскую еду я пробовал — мои новые одноклубники решили удивить меня чем-нибудь новым. Правда, я совсем забыл название того, что ел.— Борщ? Может быть. Мне понравилось, было вкусно.— Мы провели хороший первый матч и выиграли со счётом 1:0 у Гвинеи. Я хорошо выступил, но не сумел забить. Одержать победу в матче всегда приятно, но моя задача на поле – голы. Во втором матче я исправился и забил уже на восьмой минуте. В итоге мы победили команду Мали со счётом 6:1. Чувствую себя отлично и жду следующих игр.