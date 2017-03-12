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Судный день Турбина. Как арбитр и «Амкар» остановили «Зенит»

Тяжёлая погода, тяжёлое поле, спорное судейство. После этого матча будет много разговоров, но о футболе сказать почти нечего.