Солдат Бердыева. Александру Бухарову – 32!

Александр Бухаров Фото: РИА Новости

В первую очередь второй молодостью Александр обязан другому человеку – по имени Курбан и фамилии Бердыев. Если бы не он, страна, возможно, не узнала бы о существовании футболиста Бухарова вовсе.

Курбан Бекиевич – тонкий знаток человеческих душ. Умеет найти нужные слова и правильные интонации и для больших мастеров вроде Семака или Реброва, и для отбракованной коллегами молодёжи.

Фото: РИА Новости

Бухаров затмил Ибрагимовича. Звучит фантастически, но 9 марта 2017 года всё так и было. На результативный пас холёного шведа могучий ростовский центрфорвард ответил классным голом после закидушки Калачёва.Поле он покидал под восторженную овацию, с чувством выполненного долга: доверие тренера оправдал.Английские репортёры ждали Азмуна на острие жёлто-синей атаки – о других игроках вице-чемпиона России большинство из них имеют смутное представление (других не зовут «ливерпули» и не сравнивают с Месси) и были не на шутку удивлены, обнаружив Сердара в запасе. Тех же, кто более или менее внимательно следит за донским коллективом, выбор Бердыева едва ли удивил: в новый состязательный год крупногабаритный нападающий ворвался на полном ходу, сметая со своего пути любые препятствия.Ему безумно хотелось проявить себя в Лиге чемпионов – устранить наконец голевой пробел в групповом турнире. Удивительно, но ни в «Рубине», ни в «Зените» Александр на этом уровне не забивал. Не забил и с «Ростовом» – потому как не играл: травму залечивал. В то время как одноклубники одерживали самую выдающуюся викторию в клубной истории, над «Баварией», Бухаров поёживался на ледяном ветру на трибуне «Олимпа-2». А за пару-тройку минут на эйндховенском газоне отличиться ему было проблематично.Осенняя неприятность здорово подстегнула бомбардира. По свидетельствам очевидцев, сборы Бухаров отпахал на совесть. Дополнительным стимулом умирать на тренировочном поле и в тренажёрном зале стало ужесточение конкуренции. При весьма ограниченном выборе исполнителей в других линиях атака у дончан укомплектована солидно – по два равноценных кандидата на место. Нечто подобное Александр проходил в Петербурге. Но если молодого Бухарова дополнительные трудности ввергли в уныние и толкнули на глупости, то зрелого Бухарова они лишь дополнительно мотивировали, мобилизовали. Выходит, Девич тоже косвенно причастен к весеннему всплеску российского коллеги.Но в первую очередь второй молодостью Александр обязан другому человеку – по имени Курбан и фамилии Бердыев. Если бы не он, страна, возможно, не узнала бы о существовании футболиста Бухарова вовсе. Два разрыва крестообразных связок за полтора года подвесили жирный знак вопроса над профессиональными перспективами уроженца Набережных Челнов. Не сломаться морально под такими ударами судьбы в 21-22 года чудовищно сложно. От депрессии и опрометчивых поступков молодого нападающего уберёг Бердыев. Он продолжал верить в Бухарова даже тогда, когда не верил никто, включая, должно быть, самого Александра. Другой просто по-тихому убрал бы из команды травматичного игрока. Бердыев же предложил многолетний контракт. Как после такого жеста доброй воли мог подвести учителя ученик?Бухаров выкарабкался – и отблагодарил тренера полудюжиной голов в первый чемпионский сезон «Рубина» и 16 (лучший результат в карьере) – во второй.Курбан Бекиевич – тонкий знаток человеческих душ. Умеет найти нужные слова и правильные интонации и для больших мастеров вроде Семака или Реброва, и для отбракованной коллегами молодёжи. Одному ему ведомым методом Бердыев извлекает из игроков всё лучшее, что в них заложено природой. Не потому ли многие после расставания с ним просто сливались с толпой и считанные единицы росли профессионально? Случай Бухарова – ярчайшее подтверждение психологического дара КББ.Уж насколько коммуникабельный и демократичный человек Спаллетти, а постичь душу татарстанского гиганта не сумел. Или не захотел, не суть важно. Да и разве только он? Хиддинк, Капелло и Слуцкий в упор не видели Бухарова в сборной, Адвокат пару раз выпустил на поле. По большому счёту, он лишь у одного тренера и чувствовал себя нужным, востребованным. И платил ему той же монетой.Почти две трети голов на профессиональном уровне – 42 из 67 – наш именинник забил под командованием Бердыева. В его системе тяжёлый форвард выглядит уместно и органично. В то время как Александр толкается с защитниками и выигрывает верховые мячи, его более подвижные партнёры собирают подборы и проникают в свободные зоны. У Бердыева каждый занимается тем, что у него лучше всего получается, никто не халтурит, от чего выигрывает вся команда.Прими Бердыев сборную России – а такая вероятность существовала, – он и там, убеждён, нашёл бы применение Бухарову. Впрочем, если Александр и впредь будет столь же убедителен и полезен, как в марте 2017-го, Станислав Черчесов, безусловно, оценит и вознаградит его рвение.