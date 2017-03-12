«Он настоящий!» Удивительная история ростовского Руни

Александр – актёр и болельщик «Ростова». Ему постоянно говорили, что он похож на Руни: друзья, знакомые, прохожие – все видели в нем схожие черты со звездой английского футбола. И когда «Ростову» в соперники достался «Манчестер Юнайтед», идея с созданием аккаунта в Instagram родилась практически моментально. Трое друзей просто решили попробовать – и у них неплохо получилось.– Накануне, когда «Ростов» прошёл «Спарту», я написал своему другу: «Хочу, чтобы в следующей стадии сыграли с «МЮ». На следующее утро получил сообщение с одним словом: «Накаркал». С того момента в голове что-то щёлкнуло, посыпались идеи. Я позвонил своему другу, режиссёру, обрисовал ситуацию, и мы принялись за работу. Думали, что Руни может делать в Ростове, подбирали колоритные места, но старались всё обыгрывать так, чтобы это было понятно в общероссийском масштабе, — поделился Александр.Ребятам сыграло на руку то, что город гудел в преддверии матча: буквально каждый третий обсуждал предстоящую игру.– Приезд «Манчестер Юнайтед» создал невероятный бум. Для регионов приезд таких команд – огромное событие. Это в Москве народ сильно этим не удивишь. Так вот, многие слышали, что есть такой Руни,футбольная звезда, но как он точно выглядит – многие не знают. На этом мы и сыграли.Финансовые вливания были минимальными: ни на раскрутку, ни на съёмку друзья не потратили ни рубля, вся эта история полностью реализована на человеческом факторе – теми, кто любит Ростов и футбол.Содержимое аккаунта разнообразно: вот Руни катается на автобусе, потом покупает рыбу на ростовском рынке и ест пельмени в одном из ресторанов. Ростовского Уэйна многие принимали за настоящего – удивлялись, фотографировались, просили автограф.– Поразила одна история. Мы ездили на обычной старой «десятке». И вот около аэропорта я сажусь в машину, тут подбегает мужчина и, не веря своим глазам, говорит: «Это что, он?! Это правда он?» Удивительно, как ему в голову не пришло, что стоит разбитая «десятка», в которую садится звезда мирового футбола в игровой форме. Мы ему в ответ: «Да, это он, вы только подождите – у нас съёмка». Он стоял и ждал минут 15! А потом состоялся такой диалог:— С кем хоть играете?— С «Ростовом», — ответил я на русском.— Кла-а-асс! – протянул он и ушёл.То же самое было, когда мы ходили по центральному рынку. И народ верил! Женщины не понимали, что за мужик в непонятной одежде ходит и всё нюхает, но всё равно фотографировались. А когда мы закончили снимать, я сказал: «Ну, всё, теперь можно перейти на русский». Все вокруг просто выпали от смеха.Около отеля, где жил «Манчестер», со мной все фотографировались и постоянно спрашивали: «Что, настоящий? Настоящий?!» Те, кто не особо знаком с футболом, действительно верил, что перед ними Руни.В Instagram под фотографией, где я в автобусе, есть один комментарий, смысл которого цензурно можно передать как-то так: «Вот я, дурак, сглупил! Думал, что это разводка, а оказалось — Руни настоящий».На матче стало понятно, что задумка друзей удалась: люди на трибунах узнавали Александра, даже несмотря на то что он был не в игровой форме.– Буквально каждый второй подходил, чтобы сфотографироваться, кто-то пальцами тыкал. Тогда и поняли, что наша задумка не провалилась. Мы сидели очень близко к скамейке «МЮ», на втором ряду. Рядом с нами был очень колоритный болельщик, который по-ростовски задавал жару все два тайма. В какой-то момент он начал кричать: «Жозе, где Руни?!» А в это время какой-то человек проходил мимо и в ответ ему бросил: «На центральном рынке остался».С Жозе не пересекались, хотя, конечно, это было бы здорово. Да можно было бы подойти к полю в форме — это бы взорвало трибуны, но у нас не хватило времени на проработку всех идей. Конечно, если бы сам Руни приехал, мы бы сделали всё, чтобы с ним встретиться. Это было бы очень здорово.Что будет с аккаунтом дальше, Александр пока не знает.– В целом он имеет право на жизнь, особенно если у нас получится поехать в Манчестер. Представляете, Руни летит с «Ростовом»! Мне кажется, это неплохой пиар-ход для России. В Англии можно сыграть на том, что на улицах на Руни будет реагировать больше людей, чем в России. Это было бы необычное приключение, но на данный момент история ставится на паузу.