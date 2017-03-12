Один гол Самедова, восемь очков «Зениту». «Спартак» идёт к золоту

Синдром Григоряна

Никаких автобусов

Самедов снова забивает за «Спартак»

Шёл сентябрь 2016-го., внезапно ставший главным тренером «Спартака», никому не проигрывал с командой, которую он имел полное право называть своей. Итальянец так органично смотрелся в нашем футболе, что, казалось, знает его лучше, чем столовую на базе «Ювентуса». Однако в кубковом матче в Хабаровске Массимо оступился, потерпев первое поражение в России. «Спартак» вышел против СКА смешанным составом. Решение логичное, но красно-белые поплатились за него. Хозяева выиграли и выбили девятикратных чемпионов России из Кубка.Сделали они это во многом благодаря одному из самых харизматичных тренеров ФНЛ (на тот момент). В харизме за прошедшее время Григорян не потерял, а вот в статусе — приобрёл. Теперь Александр Витальевич тренирует клуб РФПЛ. «Чем больше сила, тем больше и ответственность», — слоган американских супергеройских комиксов подходит и для российской футбольной реальности.Теперь Григорян сам привозит свою команду в гости к «Спартаку». «Спартаку», который лидирует в чемпионате и жаждет оторваться от проигравшего в Перми «Зенита». И состав нынче у красно-белых никакой не смешанный, а более чем боевой. Правда, без лидераи нового финишёра. Однако задача «Спартака» от этого не менялась. Как и Григоряна — снова огорчить Карреру…«Анжи» явно поддерживал своего тренера в этом начинании. Махачкалинцы очень резво смотрелись в первом тайме — никаких вам «автобусов» и ультраоборонительных моделей. «Анжи» оперативно переходил в атаки и часто не замечал. В плохом для бразильца и россиянина смысле — без Глушакова центр поля «Спартака» регулярно позволял сопернику доставлять мяч в группу атаки.Тамнередко получали мяч и угрожали воротам. Не только они —тоже находили зоны в спартаковской обороне. Она определённо не выглядела непробиваемой, однако свой «сухарь» в первом таймезаработал. Хотя «Анжи» мало чем уступал «Спартаку».Красно-белые, конечно, пытались бронировать половину поля гостей. Это получалось не так уж плохо — чего не скажешь о позиционных атаках. Попов больше сваливался на режим соло,устраивали перспективные набеги, но не более того. Остроты «Спартак» создавал мало, особенно с игры.Едва ли стоит говорить об огромной роли Адриано для красно-белых. Бразилец — форвард зависимый, не он должен конструировать атаки команды. Будь Луис на поле, скорее всего, так же бы не получал мяч в убойных позициях, как иКарреру такая диспозиция не могла устраивать — в конце концов, не огорчаться же снова из-за товарища Григоряна. Наверняка Массимо как следует зарядил своих подопечных в перерыве — и это сразу сказалось. «Спартак» стартанул во втором тайме исключительно активно — вот ивспомнил про креативность, Зе Луиш — про мяч у себя в ногах (и не только там), а— про сейвы.«Анжи» слишком зажался на своей половине, почти полностью забыв про собственные атакующие планы. Впрочем, «Спартак» по-прежнему не мог забить, а Попов снова стал коллекционировать бракованные передачи. Вышедший вместо негов разы лучше справился с ролью креативного директора красно-белых. Ананидзе и партнёров находил стабильнее, и атаки сочинял интереснее.Хотя забил «Спартак» вполне банально — кроссв гол трансформировал. Другое дело, что для самого Александра это событие было, мягко говоря, не банальным. Самедов забил свой первый гол за родной клуб после возвращения. И, естественно, крайне важный — «Анжи» во втором тайме был не так опасен, но всё равно ничью удержать вполне мог.Но, забив, «Спартак» вполне буднично, по-итальянски довёл дело до победы. Красно-белые не показали свой лучший футбол, зато добились результата. Уж кто-то, а Каррера знает: в гонке за золото ничего важнее и нет.