Каррера: поражение «Зенита» расслабило «Спартак»

>>> Один гол Самедова, восемь очков «Зениту». «Спартак» идёт к золоту
— Результат матча закономерен. Во втором тайме мы уступили инициативу. «Спартак» имел несколько голевых моментов, одним из них воспользовался. Даже при таком преимуществе во втором тайме за две минуты до конца матча мы простили «Спартак» в совершенно убойном моменте — Жиров с двух метров не попал в ворота головой. Играя с такой командой, обороняясь большую часть матча, нужно дорожить моментами и уметь ждать. Первый тайм мы качественно провели, но игра всё-таки состоит из двух таймов.
— «Спартак» на первом месте. С вашей стороны чувствовалось, что вы играете с лидером?
— Я не думал об этом. Наверное, в концовке матча это чувствовалось. В первом тайме такого ощущения и близко не было, у нас был вполне объяснимый настрой на положительный результат. Но класс команды сыграл роль. Сегодня упрекнуть нас в самоотдаче невозможно — только в индивидуальных ошибках, не командных или общих тактических. Плохо, что во втором тайме мы не создавали у ворот «Спартака» напряжения. Наверное, это сегодняшний «Спартак». Мы длительно изучали его игру. Неспроста команда идёт на первом месте.
Григорян: Паршивлюк очень хотел сыграть в этом матче, я тоже этого хотел. Для него этот матч не просто особенный — он за рамками этого слова.
— В составе «Анжи» на поле вышли многие игроки, не так давно игравшие за «Спартак». Нужно было их настраивать?
— Им не нужно было говорить об этом. Любому воспитаннику «Спартака» об этом ничего не надо говорить.
— Почему не удалось сегодня отличиться?
— Не использовали те немногие моменты, что у нас были. Вы что, хотите, чтобы я сказал, что нам не хватило исполнительского мастерства? Я никогда в жизни такого не скажу. Просто не удалось забить.
— Почему не сыграл Сергей Паршивлюк?
— Паршивлюк очень хотел сыграть в этом матче, я тоже этого хотел. Для него этот матч не просто особенный — он за рамками этого слова. Мой помощник разминался с ним сегодня в первой половине дня, чтобы понять его состояние. К сожалению, микротравма ноги не позволила сыграть.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера появился в зале для пресс-конференций под возгласы «Брависсимо!». Улыбнувшись, итальянский специалист сразу приступил к ответам на вопросы.
— Не было ли опасения, что поражение «Зенита» расслабит «Спартак»? Как получилось на деле?
— Судя по первому тайму, это их расслабило. Думаю, мы ещё не созрели как команда, которая умеет побеждать. Мы совершили ошибку. Я знал, что с «Анжи» будет тяжёлый матч. В первом тайме они затруднили нам задачу, сыграли хорошую игру.
— Маурисио при счёте 0:0 сыграл в перехвате, рванулся вперёд и мог усилить атаку, но добежал до центра поля и вернулся. Ваша установка? Или он мог сыграть в атаке?
— Честно говоря, я не помню этот момент. Он сыграл хороший матч, и это не его позиция. Я поставил его справа, чтобы сыграть в три защитника. Мне нужно было воровать сантиметры при любых случаях на стандартах. Он провёл хороший матч, как и вся команда во втором тайме, первый тайм мне вообще не понравился. С Маурисио в качестве крайнего у меня была возможность перемещать команду по-другому на поле тактически.
Каррера: Думаю, мы ещё не созрели как команда, которая умеет побеждать.
— С этим ли связано, что Маурисио появился на поле после Ещенко?
— Именно. Мне нужен был такого рода защитник.
— Как объясните, что команда стала играть острее после выхода Джано, учитывая, что Попов уверенно провёл полную предсезонку, а у Ананидзе была травма?
— Он отличается от Попова, быстрый с мячом в ногах, умеет выполнять свою работу. Он более креативный.
— Насколько для вас важно, что победный гол забил Самедов?
— Самое главное, что забил игрок «Спартака». У Самедова есть все качества, чтобы быть игроком «Спартака», я хотел его видеть здесь.
— Как оцените сегодняшнюю игру Самедова?
— Самедов вёл себя так же, как вела себя команда: плохо в первом тайме, не затрудняя работу «Анжи». Во втором тайме они начали играть. Мне понравилось, как они действовали.
— Где эффективнее Зобнин — в середине или на фланге?
— Он сегодня сыграл хороший матч в середине поля. Это очень качественный игрок, я рад за него. Сегодня он хорошо играл в центре, но может играть и там, и там. У него нет таких качеств, как у Самедова и Промеса, но это хороший игрок.
— В чём причина столь разных таймов? Что вы сказали игрокам в перерыве?
— Лишь то, что это был неправильный настрой для команды, которая нацелена на титул. Такая команда, как «Спартак», должна бороться, если есть такая цель. А поражение «Зенита» должно подбадривать на лучшую игру. Быть на высоте приятно, но никто вам ничего не подарит. Надо бороться на поле и делать это, потея, стараясь, прикладывая спортивную злость.
Каррера: Поражение «Зенита» должно подбадривать на лучшую игру. Быть на высоте приятно, но никто вам ничего не подарит.
— Вы сыграли на пределе лимита на легионеров. Насколько это доставляет неудобства?
— Порой бывает сложно. Сегодня я хотел поставить Мельгарехо вторым нападающим, но тогда пришлось бы убрать Маурисио. Это ограничивает тренера в выборе. Но это правило для всего российского футбола.