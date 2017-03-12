Каррера: поражение «Зенита» расслабило «Спартак»

Григорян: Паршивлюк очень хотел сыграть в этом матче, я тоже этого хотел. Для него этот матч не просто особенный — он за рамками этого слова.

Каррера: Думаю, мы ещё не созрели как команда, которая умеет побеждать.

Каррера: Поражение «Зенита» должно подбадривать на лучшую игру. Быть на высоте приятно, но никто вам ничего не подарит.

Первым в пресс-центр после матча со «Спартаком» пришёл наставник «Анжи». Во время игры он чрезвычайно эмоционально вёл себя в технической зоне, однако ко встрече с журналистами успел справиться с чувствами.— Результат матча закономерен. Во втором тайме мы уступили инициативу. «Спартак» имел несколько голевых моментов, одним из них воспользовался. Даже при таком преимуществе во втором тайме за две минуты до конца матча мы простили «Спартак» в совершенно убойном моменте — Жиров с двух метров не попал в ворота головой. Играя с такой командой, обороняясь большую часть матча, нужно дорожить моментами и уметь ждать. Первый тайм мы качественно провели, но игра всё-таки состоит из двух таймов.— Я не думал об этом. Наверное, в концовке матча это чувствовалось. В первом тайме такого ощущения и близко не было, у нас был вполне объяснимый настрой на положительный результат. Но класс команды сыграл роль. Сегодня упрекнуть нас в самоотдаче невозможно — только в индивидуальных ошибках, не командных или общих тактических. Плохо, что во втором тайме мы не создавали у ворот «Спартака» напряжения. Наверное, это сегодняшний «Спартак». Мы длительно изучали его игру. Неспроста команда идёт на первом месте.— Им не нужно было говорить об этом. Любому воспитаннику «Спартака» об этом ничего не надо говорить.— Не использовали те немногие моменты, что у нас были. Вы что, хотите, чтобы я сказал, что нам не хватило исполнительского мастерства? Я никогда в жизни такого не скажу. Просто не удалось забить.— Паршивлюк очень хотел сыграть в этом матче, я тоже этого хотел. Для него этот матч не просто особенный — он за рамками этого слова. Мой помощник разминался с ним сегодня в первой половине дня, чтобы понять его состояние. К сожалению, микротравма ноги не позволила сыграть.Главный тренер «Спартака»появился в зале для пресс-конференций под возгласы «Брависсимо!». Улыбнувшись, итальянский специалист сразу приступил к ответам на вопросы.— Судя по первому тайму, это их расслабило. Думаю, мы ещё не созрели как команда, которая умеет побеждать. Мы совершили ошибку. Я знал, что с «Анжи» будет тяжёлый матч. В первом тайме они затруднили нам задачу, сыграли хорошую игру.— Честно говоря, я не помню этот момент. Он сыграл хороший матч, и это не его позиция. Я поставил его справа, чтобы сыграть в три защитника. Мне нужно было воровать сантиметры при любых случаях на стандартах. Он провёл хороший матч, как и вся команда во втором тайме, первый тайм мне вообще не понравился. С Маурисио в качестве крайнего у меня была возможность перемещать команду по-другому на поле тактически.— Именно. Мне нужен был такого рода защитник.— Он отличается от Попова, быстрый с мячом в ногах, умеет выполнять свою работу. Он более креативный.— Самое главное, что забил игрок «Спартака». У Самедова есть все качества, чтобы быть игроком «Спартака», я хотел его видеть здесь.— Самедов вёл себя так же, как вела себя команда: плохо в первом тайме, не затрудняя работу «Анжи». Во втором тайме они начали играть. Мне понравилось, как они действовали.— Он сегодня сыграл хороший матч в середине поля. Это очень качественный игрок, я рад за него. Сегодня он хорошо играл в центре, но может играть и там, и там. У него нет таких качеств, как у Самедова и Промеса, но это хороший игрок.— Лишь то, что это был неправильный настрой для команды, которая нацелена на титул. Такая команда, как «Спартак», должна бороться, если есть такая цель. А поражение «Зенита» должно подбадривать на лучшую игру. Быть на высоте приятно, но никто вам ничего не подарит. Надо бороться на поле и делать это, потея, стараясь, прикладывая спортивную злость.— Порой бывает сложно. Сегодня я хотел поставить Мельгарехо вторым нападающим, но тогда пришлось бы убрать Маурисио. Это ограничивает тренера в выборе. Но это правило для всего российского футбола.