Попов: Самедов — красавец! Выручил «Спартак»

— «Спартак» сегодня много бил, но забил лишь однажды...
— Статистика иногда ошибается. У нас хватало моментов, чтобы забить несколько голов. Просто получилось лишь однажды отправить мяч в сетку.
— Следующий матч у «Спартака» сложнее — с «Локомотивом». Команда к нему готова?
— «Спартак» хорошо готов физически. Все сегодня видели, как мы бегали, хорошо себя чувствуем. Понятно, что после минимальный победы есть вопросы, но мы в порядке.
— Почему первый тайм не удался команде?
— Главное, что во втором стало получаться лучше. Думаю, так и должно быть. Мы прибавили, заслуженно победили.
— Самедова поздравили с первым голом за «Спартак»?
— Конечно! Сказали ему «спасибо». Саша выручил команду, красавец! Пусть продолжит в том же духе!
— Болельщики «Спартака» явно соскучились по команде, классно вас поддерживали...
— А как иначе? Была очень хорошая поддержка! И нам сильно помогли болельщики.
— Осечку «Зенита» обсуждали перед игрой?
— Ну, естественно, когда твой конкурент теряет очки… Нельзя не обратить на это внимание. Знали о неудаче «Зенита», тем важнее наша победа.
Другой хавбек «Спартака» Фернандо, на поле смотрелся неплохо, а в микст-зоне — просто божественно. В прямом смысле.
Бразилец резонно заметил, что «у «Спартака» ещё длинная дорога до титула», подробнее откровения Фернандо вы можете прочитать в нашем эксклюзивном интервью.
А вот форвард «Анжи» Филипп Будковский пока не настолько статусен, чтобы удостаиваться отдельного материала. Однако и его мысли вполне интересны.
— Тактику во втором тайме мы не меняли, были небольшие коррективы, — сообщил нападающий. — Может, немножко подсели, отдали инициативу, вот у соперника и было больше моментов.
— Какой разговор состоялся в раздевалке после матча?
— Поблагодарили всех за игру, но неприятно проигрывать. Может быть, сегодня закономерной была бы ничья. Но во второй половине матча нас прижали к своим воротам, и «Спартак» забил гол.
— Красно-белые показывают чемпионскую игру?
— Они показывают игру лидера. А так все команды играют равно.
— С «Рубином» и «Спартаком» команда демонстрировала достойный футбол, но результат не приходит. Чего не хватает «Анжи»?
— Мы делаем то, что тренировали на сборах. Возможно, не хватает каких-то деталей. Да, были и с «Рубином» моменты. Но гол забить не выходит… Надо над этим работать.
Наконец, экс-форвард «Спартака» Александр Прудников сегодня не забил своей родной команде. И с прессой он тоже не пообщался, но нашёл веский довод: «Извините, я не готов давать интервью». Артём Ребров, оформивший «сухарь», комментарий давать не стал, зато сфотографировался со всеми желающими.
Селфи с лидером чемпионата России сейчас хотят многие.
Над материалом работали Галина Козлова, Антон Матвеев, Алина Матинян, Григорий Телингатер.