Попов: Самедов — красавец! Выручил «Спартак»

Спартаковцы сегодня сделали главное — увеличили отрыв от «Зенита» аж до восьми очков. Рубрика «И больше не нужно слов». Однако кое-кто из красно-белых их всё-таки нашёл. Скажем,, который провёл не лучший матч. Регулярно ошибался, редко обострял, потому его замена наникого не удивила. Зато болгарин качественно отработал после игры, поговорив с журналистами.— Статистика иногда ошибается. У нас хватало моментов, чтобы забить несколько голов. Просто получилось лишь однажды отправить мяч в сетку.— «Спартак» хорошо готов физически. Все сегодня видели, как мы бегали, хорошо себя чувствуем. Понятно, что после минимальный победы есть вопросы, но мы в порядке.— Главное, что во втором стало получаться лучше. Думаю, так и должно быть. Мы прибавили, заслуженно победили.— Конечно! Сказали ему «спасибо». Саша выручил команду, красавец! Пусть продолжит в том же духе!— А как иначе? Была очень хорошая поддержка! И нам сильно помогли болельщики.— Ну, естественно, когда твой конкурент теряет очки… Нельзя не обратить на это внимание. Знали о неудаче «Зенита», тем важнее наша победа.Другой хавбек «Спартака», на поле смотрелся неплохо, а в микст-зоне — просто божественно. В прямом смысле.Бразилец резонно заметил, что «у «Спартака» ещё длинная дорога до титула», подробнее откровения Фернандо вы можете прочитать в нашем эксклюзивном интервью.А вот форвард «Анжи»пока не настолько статусен, чтобы удостаиваться отдельного материала. Однако и его мысли вполне интересны.— Тактику во втором тайме мы не меняли, были небольшие коррективы, — сообщил нападающий. — Может, немножко подсели, отдали инициативу, вот у соперника и было больше моментов.— Поблагодарили всех за игру, но неприятно проигрывать. Может быть, сегодня закономерной была бы ничья. Но во второй половине матча нас прижали к своим воротам, и «Спартак» забил гол.— Они показывают игру лидера. А так все команды играют равно.— Мы делаем то, что тренировали на сборах. Возможно, не хватает каких-то деталей. Да, были и с «Рубином» моменты. Но гол забить не выходит… Надо над этим работать.Наконец, экс-форвард «Спартака»сегодня не забил своей родной команде. И с прессой он тоже не пообщался, но нашёл веский довод: «Извините, я не готов давать интервью»., оформивший «сухарь», комментарий давать не стал, зато сфотографировался со всеми желающими.Селфи с лидером чемпионата России сейчас хотят многие.