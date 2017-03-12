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175 лет назад 2016
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Леонид Федун и Виталий Мутко
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Егоров

«Спартак» у вас в фаворе?» Чего фанаты требуют от Мутко: видео

Президент РФС отвечает на обвинения Дзюбы в адрес судей и объясняет болельщикам «Спартака», за кого болеет и кому пора стать чемпионом.
12 марта 2017, воскресенье. 22:00. Футбол
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«Спартак» праздновал.

Александр Самедов – громче, чем когда-либо. Он забил победный мяч в ворота «Анжи» и яростно кричал: «Д-а-а-а!», поднимая руки к небу. С его возвращением отрыв от «Зенита» достиг восьми очков – цифры, которую можно перевернуть в бесконечность.

Квинси Промес – трогательнее, чем можно представить. Стоя на бровке после финального свистка, он услышал крик мальчика и принёс ему футболку.


Вся команда – подпевая «зарядам» других детей, маленьких и не очень.

Андрей Федун – публично. Человек, который вместе с братом строил стадион как минимум для 36 000 человек, пришедших на «Анжи», обычно отказывался от комментариев, но на этот раз говорил о красоте.

— Выиграли – значит хорошо. Гол Самедова прекрасен, как и любой победный мяч.

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Он даже не дослушал вопрос об отсутствии игроков, гордо ответив:

— Наш нынешний состав позволяет играть без нескольких травмированных футболистов.

Показалось, что Федун в какой-то момент даже поймал себя на самоуверенности и на вопрос о восьмиочковом отрыве, ответил осторожно и суеверно:

— Для чемпионства это, конечно же, недостаточно.


Никита Симонян тоже радовался. За Самедова.

— Блестящий гол Саша забил, просто красавец.

И — журналистам:

— Чемпионство «Спартака»… не будем загадывать. Футбол — коварная игра. Но если говорить о сегодняшнем матче, то… — вице-президент РФС взял паузу. – Вот можно задать вам вопрос об англичанах?

— Конечно.

— Они говорят: «Самое красивое в игре что?»…

— Результат?!

— О! — обрадовался Симонян и даже не стал комментировать недовольство судейством из Петербурга.

— Рефери во всём мире вызывают критику. Не только у нас. Но я игру «Зенита» не смотрел.

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А Виталий Мутко был доволен всем.

И «Анжи», в раздевалку которого он зашёл и признался, что «команда, собравшаяся только перед вторым кругом, уже показывает хороший футбол с заметным тренерским стилем».

И всем нашим футболом, который и сейчас способен собирать по 36 тысяч на матчах. Он уверен, что, «когда построят 12 стадионов, так везде будет. Только клубам надо нормально работать».

И за судейский корпус, где теперь всё профессионально.

— Дзюба сегодня намекал, что «Зенит» убивали… — спросили у президента РФС.

— Так у нас есть глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, это его работа давать оценки, — добродушно сказал Мутко, улыбаясь ещё и для десятка селфи.

— А вот ещё Мирча Луческу жалуется на московских арбитров…

— Да мы же сейчас поменяли всю ситуацию с судейским корпусом. Работаем с профессионалами, будет рейтинг судей, чтобы убрать прописку. Мы ещё подумаем, кто будет судить «Спартак» и «Зенит» в апреле.

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У фанатов красно-белых, кстати, к вице-премьеру (эх, у человека столько должностей, что можно написать целый текст и ни разу не повториться) особые вопросы. Болельщики вроде и видят расположенность к команде, но хотят ещё раз проверить.

— Вы ведь за «Зенит» всё ещё болеете? – спрашивает парень в спартаковской шапке.

— Да я уже столько лет работаю, что всё переросло в поддержку отдельных игроков, российских ребят.

— «Сборников»? – намекал фанат.

— Да, «сборников».

— У нас много сейчас. То есть вы уже за «Спартак»?

— Слушайте, ну Зобнин, Кутепов, Самедов Саша молодец, какой гол забил, как играл… Конечно, команде с такими традициями…

— Пора уже стать чемпионом?

— С такой историей, да. Хочется, чтобы он… — Мутко приблизился к главному, но дальше заговорил уже президент РФС. – Вообще, приятно, что вот так всё. Самый ключевой матч – это вообще «Краснодар» — «Спартак». Ну просто Европа, стадион, болельщики, игра…

— Ну ведь пора нам? — не давал отдалиться от темы фанат. – Ну, положа руку на сердце.

Мутко руку принял, пожал, а второй ладонью сделал выпад в сторону телефона журналиста:

— Вон, видишь, уже следит… папарацци, — сказал он сквозь громкий смех. — Так что грацио, арривидерчи…

Шутка прошла: вокруг все также праздновали и радовались. За последние годы «Спартак» никогда не был так близок к чемпионству.

— Но вы ведь говорили, что мы больше не выиграем лигу. Ещё тогда, в «Зените», лет 15 назад.

— Да? Ничего такого нет, — успокоил Мутко. – Это были эмоции. Всего лишь эмоции…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Зенит ФК Спартак Виталий Мутко Никита Симонян Болельщики — Футбол Футбольное судейство
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