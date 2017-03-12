«Спартак» у вас в фаворе?» Чего фанаты требуют от Мутко: видео

«Спартак» праздновал.– громче, чем когда-либо. Он забил победный мяч в ворота «Анжи» и яростно кричал: «Д-а-а-а!», поднимая руки к небу. С его возвращением отрыв от «Зенита» достиг восьми очков – цифры, которую можно перевернуть в бесконечность.– трогательнее, чем можно представить. Стоя на бровке после финального свистка, он услышал крик мальчика и принёс ему футболку.Вся команда – подпевая «зарядам» других детей, маленьких и не очень.– публично. Человек, который вместе с братом строил стадион как минимум для 36 000 человек, пришедших на «Анжи», обычно отказывался от комментариев, но на этот раз говорил о красоте.— Выиграли – значит хорошо. Гол Самедова прекрасен, как и любой победный мяч.Он даже не дослушал вопрос об отсутствии игроков, гордо ответив:— Наш нынешний состав позволяет играть без нескольких травмированных футболистов.Показалось, что Федун в какой-то момент даже поймал себя на самоуверенности и на вопрос о восьмиочковом отрыве, ответил осторожно и суеверно:— Для чемпионства это, конечно же, недостаточно.тоже радовался. За Самедова.— Блестящий гол Саша забил, просто красавец.И — журналистам:— Чемпионство «Спартака»… не будем загадывать. Футбол — коварная игра. Но если говорить о сегодняшнем матче, то… — вице-президент РФС взял паузу. – Вот можно задать вам вопрос об англичанах?— Конечно.— Они говорят: «Самое красивое в игре что?»…— Результат?!— О! — обрадовался Симонян и даже не стал комментировать недовольство судейством из Петербурга.— Рефери во всём мире вызывают критику. Не только у нас. Но я игру «Зенита» не смотрел.был доволен всем.И «Анжи», в раздевалку которого он зашёл и признался, что «команда, собравшаяся только перед вторым кругом, уже показывает хороший футбол с заметным тренерским стилем».И всем нашим футболом, который и сейчас способен собирать по 36 тысяч на матчах. Он уверен, что, «когда построят 12 стадионов, так везде будет. Только клубам надо нормально работать».И за судейский корпус, где теперь всё профессионально.— Дзюба сегодня намекал, что «Зенит» убивали… — спросили у президента РФС.— Так у нас есть глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, это его работа давать оценки, — добродушно сказал Мутко, улыбаясь ещё и для десятка селфи.— А вот ещё Мирча Луческу жалуется на московских арбитров…— Да мы же сейчас поменяли всю ситуацию с судейским корпусом. Работаем с профессионалами, будет рейтинг судей, чтобы убрать прописку. Мы ещё подумаем, кто будет судить «Спартак» и «Зенит» в апреле.У фанатов красно-белых, кстати, к вице-премьеру (эх, у человека столько должностей, что можно написать целый текст и ни разу не повториться) особые вопросы. Болельщики вроде и видят расположенность к команде, но хотят ещё раз проверить.— Вы ведь за «Зенит» всё ещё болеете? – спрашивает парень в спартаковской шапке.— Да я уже столько лет работаю, что всё переросло в поддержку отдельных игроков, российских ребят.— «Сборников»? – намекал фанат.— Да, «сборников».— У нас много сейчас. То есть вы уже за «Спартак»?— Слушайте, ну Зобнин, Кутепов, Самедов Саша молодец, какой гол забил, как играл… Конечно, команде с такими традициями…— Пора уже стать чемпионом?— С такой историей, да. Хочется, чтобы он… — Мутко приблизился к главному, но дальше заговорил уже президент РФС. – Вообще, приятно, что вот так всё. Самый ключевой матч – это вообще «Краснодар» — «Спартак». Ну просто Европа, стадион, болельщики, игра…— Ну ведь пора нам? — не давал отдалиться от темы фанат. – Ну, положа руку на сердце.Мутко руку принял, пожал, а второй ладонью сделал выпад в сторону телефона журналиста:— Вон, видишь, уже следит… папарацци, — сказал он сквозь громкий смех. — Так что грацио, арривидерчи…Шутка прошла: вокруг все также праздновали и радовались. За последние годы «Спартак» никогда не был так близок к чемпионству.— Но вы ведь говорили, что мы больше не выиграем лигу. Ещё тогда, в «Зените», лет 15 назад.— Да? Ничего такого нет, — успокоил Мутко. – Это были эмоции. Всего лишь эмоции…