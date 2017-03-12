Это личное. За что «Интер» забил «Аталанте» семь голов

В «Интере» Гасперини устроил звёздам за 30 тактическую революцию. Половина игроков обнаружила себя на позициях, где они оказались впервые в жизни.

Месть тихони

Боль «аргоклана»

Чтобы заставлять 35-летнего Санетти закрывать всю бровку в схеме 3-4-3 или ставить Снейдера на позицию вингера, нужен особый талант. Талант не замечать реальность.

Новый «аргоклан»

В «Дженоа» для Гасперини стало традицией перед каждым матчем с «Интером» отпускать колкости в адрес бывшей команды.

В футболе не принято признавать, что во время игры ты помнишь старые обиды. Поднимать тему мести за прошлые поражения – своего рода табу. «Мы не думаем о мести», — говорили накануне второго финала ЛЧ с «Реалом»перед матчем против «Ливерпуля» в Афинах заявил, что тема мести даже не пришла ему в голову. Это потом, через несколько лет, итальянец признался, что вместе с игроками болел за «Ливерпуль» в полуфинале с «Челси», потому что хотел поквитаться за стамбульские 3:3. На словах никогда и ни за что не собирался мстить «Барселоне», а сборная Аргентины – сборной Чили. И так далее. Можно думать (вы верите, что они не думают?). Но не говорить.Но есть из этого правила исключения. Например,, который сейчас работает в «Аталанте». Летом 2011 года он, ещё не старый и амбициозный тактик из провинции, идеями которого открыто восхищается, принял «Интер». Летом 2011 года «Интер» был набит звёздами (большей частью пожилыми), только что выиграл Кубок Италии и считал себя крутым. Возможно, именно в этом и была ошибка. А возможно, сам Гасперини виноват: он впервые в жизни работал с известными игроками и не придумал ничего лучше, чем устроить им тактическую революцию. Половина команды обнаружила себя на новых позициях, основной упор был сделан на беговую работу без мяча. Итог: «Интер» взбунтовался. Всё происходило в открытую.во время матчей руками показывал партнёрам: четыре! В смысле — играть в четыре защитника. Хотя Гасперини играл с тремя. Футболисты выходили на поле и занимали привычные места, а не те, которые им называл тренер. Это закончилось быстро и унизительно. Четыре поражения, худший старт в истории «Интера» и увольнение Гасперини в рекордные сроки. Он не забыл.Гасперини пришлось расстаться с надеждами войти в тренерскую элиту Италии. Он воспринял увольнение тяжело. Взял паузу, вёл лекции по тактике и только через год принял новую команду, «Палермо». И он не лез за словом в карман. «Конечно, «Интер» сильная команда. Но они начали выигрывать только после кальчополи», — сказал он через пару недель после увольнения за худший старт в истории команды., бывший лидером «Палермо», когда пришёл Гасперини, как-то сказал, что мотивационная речь тренера накануне игры с «Интером» была особенно эмоциональной. В том сезоне «Палермо» утонул под тяжестью безумных решений президента, но Гасперини всё-таки утолил жажду мести и выиграл один матч из двух. Дальше ещё интереснее.За три года работы в «Дженоа» для него стало традицией перед каждым матчем отпускать колкости в адрес бывшей команды. «В «Интере» не было условий, при которых можно давать результат» — три года назад. «Мы приехали на «Джузеппе Меацца», чтобы выигрывать. Мы будем играть здесь с позиции силы». Не отстают и помощники Гасперини. «Весь тренерский штаб после увольнения вздохнул с облегчением», —, старший тренер в командах Джанпьеро.Разумеется, обыгрывать «Интер» стало для Гасперини делом чести. За три года работы в «Дженоа» он встретился с миланцами шесть раз: в трёх матчах потерпел поражения и в трёх победил. Однажды «Дженоа» даже закончил сезон выше в турнирной таблице: угадайте, кто упомянул этот факт на пресс-конференции? Правильно.Прошло уже шесть с половиной лет, Гасперини отлично работает с «Аталантой», и только сейчас его, кажется, отпустило. По крайней мере 11 марта он сказал: «У меня нет обид. В конце концов, прошло много времен, и в «Интере» уже другое руководство». Красноречиво, не правда ли?Но есть и другая история. «Интер» шесть с половиной лет назад действительно был полон звёздных футболистов за 30, но и у таких бывает лебединая песня или, точнее, последний поход. Старая гвардияв «Челси» тряхнула всю Европу, когда от неё уже ничего не ждали. Старую гвардию Моуринью в «Интере» Гасперини всё время своей работы пытался похоронить. Глупейшая тренерская карусель в следующий год завершила процесс. Это история прекрасных футболистов, которые вынуждены были расстаться с клубом, где они стали легендами, — в худший момент. Звёзды вродеушли за бесценок. Ветераны — Камбьяссо,– ушли тихо, когда закончились их контракты., который сам говорил, что он теперь Дзанетти, настолько родной для него стала Италия, закончил карьеру после провального сезона.Всё это сопровождалось намёками в прессе на «аргоклан» — группу аргентинцев, власть которых в команде якобы близка к безграничной. В этом утверждении, правда, тоже была у двух сторон конфликта., Камбьяссо и Санетти имели в клубе огромный авторитет. Хотя где бы они его не имели? А заставлять 35-летнего Санетти закрывать всю бровку в схеме 3-4-3 или ставить Снейдера на позицию вингера – ну, для этого тоже нужен особый талант не замечать реальность. Каким бы ни было влияние аргентинцев на президента, оно преувеличено. Иначе вряд ли железный Эстебан Камьяссо разрыдался бы прямо на скамейке запасных во время очередного матча. Матч был проигран, Камбьяссо прятал слёзы полотенцем, а собственные болельщики освистали его по пути в раздевалку.За прошедшие шесть с половиной лет Гасперини успел насладиться местью. Он пять, если не десять раз подколол руководство, четыре раза оказался сильнее «Интера» на футбольном поле, однажды, во главе заштатного «Дженоа», опередил миланцев в таблице по итогам сезона. И даже на этот раз его «Аталанта» подошла к игре, опережая «Интер» на одно очко. Его помощник, разумеется, это подчеркнул: «Раз они ниже в турнирной таблице, нам не нужно бояться и играть от обороны».Гасперини успел получить от мести всё, что хотел, и всё, что мог. Ему просто нечего больше взять от этого чувства. Но у жизни есть чувство юмора. Поэтому в матче с «Аталантой», который стал самым тяжёлым поражением в карьере Гасперини, по три мяча его команде забили аргентинцы. Интересно, он оценил шутку? От того «Интера», который разваливался осенью 2011 года, ничего не осталось. Но там снова появился «аргоклан», и есть тренер, который умеет извлечь из него пользу.