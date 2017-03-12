«Не видел, чтобы так убивали, особенно «Зенит»

Главный тренер «Зенита»загодя начал критиковать судейство в матчах его команды, сетовать на назначения московских арбитров и всячески педалировать эту тему. Однако это не помогло, а может, даже усугубило ситуацию. В Перми в матче с «Амкаром» арбитр Турбин не засчитал гол «Зенита» и не поставил пенальти в ворота хозяев. Тут уж ни тренер, ни игроки сдержаться точно не могли. Причём Луческу в эфире программы «После футбола» даже признался, что готовился к такому развитию событий в Перми.— Встречался с руководством клуба на этой неделе и обратил внимание, что будут проблемы по судейству в Перми. После матча с ЦСКА был анализ судейства и чуть ли не нашли, что судейство было на стороне «Зенита», таково высказывание Гинера.Вся эта история началась после игры со «Спартаком». После этого большого шума нас начали судить по-другому. Вспомните игру с «Тереком», пенальти в матче с «Анжи», гол из вне игры в матче с «Краснодаром», в Ростове. Эта череда моментов продолжалась на протяжении многих игр, и мы теряли очки.Я прочувствовал и обратил внимание руководства, что судейство может намного больше позволять сопернику и в Перми будут позволять сопернику даже больше, чем в игре с ЦСКА. Мои переживания не были напрасными. Не засчитали гол, не назначили пенальти на Дзюбе. Два решения, которые привели к тому, что произошло. Я никогда не критикую судейство просто так, все мои претензии аргументированные. Мы всегда заставляем соперника обороняться в штрафной площадке. Естественно, что будут нарушения, штрафные и пенальти. Хочется, чтобы судьи свистели то, что есть.— Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Всё произошло настолько быстро, что, когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввёл мяч в игру и Артём забил. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения. Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых всё под контролем, и очень невежливо. Да, «Зенит» — большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы. Я иностранец, провёл здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат, и я это чувствую. С такой командой, как «Зенит», так обращаться нельзя.— Герой матча — судья. Сегодня продемонстрировал всё своё мастерство. Сейчас утверждают ещё, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересёк линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра: «Амкар» перестаёт играть в 10 защитников, и всё становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота. Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые — путал, от кого уходит мяч, и потерял все нити игры. Пенальти был стопроцентный — меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел. Если мы видим, что «Спартак» после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чём говорить здесь, если нам не засчитывают чистый гол. В Перми, где выезд всегда сложный. Все молчат, все счастливы. Такие арбитры не должны судить — это беспредел.Я увидел, что Хомич зафиксировал мяч, поставил его и отдавал передачу. Я перехватил и забил. По всем правилам, о которых нам рассказывали перед всеми чемпионатами, если игрок отдаёт передачу, зафиксировав мяч, то игра уже идёт. Я перехватил и забил. Судья после этого сказал, что игра должна была продолжаться по свистку. Это было на чужой половине поля. Непонятное решение. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально.От председателя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского пока последовал только один лаконичный комментарий. По тому самому эпизоду с незафиксированным голом. После подачи Олега Шатова со стандартного положения мяч полетел в ворота пермяков. Вратарь хозяев Дмитрий Хомич ошибся на выходе из ворот, но влетевший в ворота мяч попал в защитника петербуржцев Луиша Нету и отскочил в поле. «Определить, был гол или нет, может только Господь Бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы — блеф, не доказательства», — заявил Будогосский ТАСС.Как говорится, продолжение следует.