«Спартак» уходит в отрыв. Главное — в обзоре дня

«Зенит» проиграл «Амкару» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 1:0.Уже в дебюте встречи сине-бело-голубые могли выйти вперёд, но после подачи Олега Шатова оказавшийся на ленточке ворот пермяков Луиш Нету, пытаясь забить, выбил мяч из ворот. Футболисты команды из Санкт-Петербурга начали показывать, что мяч пересёк линию ворот, но судья не засчитал гол. Вскоре арбитр Евгений Турбин отменил гол Артёма Дзюбы, так как перед этим Дмитрий Хомич неправильно ввёл мяч в игру.На 33-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Амкара» Роланд Гиголаев, который после передачи от Чума Анене точно пробил в левый угол ворот Юрия Лодыгина. Этот мяч оказался единственным во встрече.«Зенит» (36 очков) занимает второе место в таблице РФПЛ, «Амкар» (30) поднялся на пятую позицию.«Спартак» победил «Анжи» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0. Махачкалинцы потерпели третье поражение в турнире подряд.В середине второго тайма очередное подключение Дмитрия Комбарова закончилось отличным навесом. Давид Юрченко не вышел из ворот, на мяч выскочил Александр Самедов и срезал его головой в сетку.«Спартак», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь баллов. «Анжи» (20) идёт 11-м.«Ростов» и «Терек» сыграли вничью в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 0:0.Ростовчане владели заметным преимуществом в первом тайме, имея хорошие моменты для взятия ворот, но испытывали проблемы с реализацией.После перерыва рисунок игры не изменился, забитых голов зрители так и не увидели.«Ростов» и «Терек» (по 29 очков) догнали «Краснодар» и делят с «быками» 6-8-е место в РФПЛ, сыграв на матч больше.Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья голкипера Сослана Джанаева, отметив, что он точно не поможет «Ростову» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (16 марта).«У Джанаева нет шансов сыграть в Манчестере.Он продолжает тренироваться, готовиться к играм, работать над собой. Он не набрал оптимальную форму. Как только Сослан обретет её, то сможет играть. Что касается Граната, то его диагноз подтвердился. Скоро он будет прооперирован», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.В первом матче «Ростов» дома сыграл с «МЮ» вничью (1:1).«Депортиво» выиграл у «Барселоны» в матче 27-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 2:1.На 40-й минуте после подачи Марк-Андре тер Штеген успел коснуться мяча, но выбить его так и не смог, тот достался игрокам «Депортиво», и Хоселу открыл счёт.В начале второго тайма мяч отскочил в чужой штрафной к Луису Суаресу, который с угла вратарской зоны внешней стороной стопы неотразимо пробил в ближний угол. На 74-й минуте подача с углового завершилась точным ударом Бергантиньоса Алекса головой в ближний угол.Каталонцы проиграли в Примере впервые со 2 октября, когда уступили «Сельте» (3:4).«Барселона» (60 очков) занимает первое место в таблице и опережает «Реал» на один балл, сыграв на два матча больше. «Депортиво» (27) идет 15-м.