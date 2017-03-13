ЛЧ для «Барсы», Примера для «Реала». Чего хотят испанские гранды

«Барселона»: чудо в ЛЧ, проблемы в Примере
На этой неделе «Барселона» поучаствовала в двух сенсациях. Первую многие называют величайшим камбэком в истории футбола. Великолепный матч с «ПСЖ», в котором команда Луиса Энрике победила с необходимым счётом после поражения — 0:4, заставил по-новому взглянуть на команду и посеял сомнения в серьёзности её проблем. Но сегодняшнее поражение во встрече со скромным «Депортиво», который борется за выживание, снова обнажило эти проблемы.
Атакам «Барселоны» не хватало остроты. Владение мячом ради владения — старая беда, которая началась ещё перед приходом Луиса Энрике. И она вернулась. Слабая реализация тоже сыграла свою роль. Каталонцы ударили по воротам Хермана Люкса 16 раз, но в створ попали всего пять ударов. Другими словами, все привычные недостатки «Барселоны» снова налицо.
Владение мячом ради владения — старая беда «Барсы», которая началась ещё перед приходом Луиса Энрике
Может, это потому, что тренер и команда трезво оценивают свои силы в чемпионате? «Реал» вроде бы сбавил ход, но по потерянным очкам остаётся впереди, и для игроков и болельщиков «королевского клуба», которые так давно не выигрывали Примеру, этот турнир особенно важен…
Трудно представить, чтобы клуб калибра «Барселоны» отдал приоритет одному турниру и сознательно пожертвовал другим. Но разве нельзя объяснить все недостатки каталонцев в матче в Ла-Корунье потерей концентрации? Да, некоторая расслабленность понятна после такого матча, который был сыгран на неделе, но ведь именно эта потеря очков может стать роковой для борьбы за испанское «золото». Не понимать этого в стане команды не могли. Но даже навал в последние пять минут они не устроили. И теперь, какими бы ни были их планы ещё неделю назад, Лига чемпионов выйдет на первый план.
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Можно по-разному относиться к победе над «ПСЖ», но одно ясно определённо: эта победа останется в истории. А «Барса» получила такой заряд веры в себя, что не может не захотеть большего. Аппетит приходит во время еды, а французский клуб оказался очень плотным обедом. Ну а представьте, что начнётся в городе, если после такого камбэка Луис Энрике и Ко дойдут до финала… Тренер объявил, что покинет команду в конце сезона, и выиграть европейский турнир — самый красивый способ попрощаться.
Можно по-разному относиться к победе над «ПСЖ», но одно ясно определённо: эта победа останется в истории
«Реал»: 5 лет без побед в Примере
«Мы не выигрывали Примеру очень долго. Это огромная мотивация для нас». Зинедин Зидан не скрывает, что несколько лет без трофея значительно повышают ценность успеха. Конечно, нельзя предположить, что победа в Лиге чемпионов недостаточно мотивирует, но ведь она покоряется «Реалу» так часто! Она-то уж точно не станет для команды идеей фикс. Примера сейчас ближе, чем годом раньше. «Атлетико» выбыл из борьбы за титул, а «Барса» немного потеряла вкус к турниру, который часто покорялся ей. Всё, что сейчас требуется от «Реала», — брать свои очки. Не отдавать матчи напористым середнякам и не терять концентрацию с аутсайдерами.
Игра мадридцев далека от совершенства. Но морально-волевых качеств у них хватит на две команды. Серхио Рамос уже привычно забивает победные голы, когда у команды «не идёт». Вернул прежнюю форму Криштиану Роналду. «Реал», как ни один другой клуб, умеет дожимать соперников, которые достойно смотрятся и не уступают по игре. В чемпионате это умение может быть особенно важно.
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Зидан: «Мы не выигрывали Примеру очень долго. Это огромная мотивация для нас»
Матч с «Бетисом» ведь тоже складывался непросто. Он долго развивался по тому же сценарию, что и игра «Барсы». «Реал» пропустил, затем отыгрался. Владел огромным преимуществом, давил, постоянно крутился с мячом возле штрафной, а голевых моментов было маловато. Разве что удар Роналду метров с 18 на 75-й минуте можно вспомнить. Нет, «Бетис» справлялся: где-то с помощью фолов, где-то — удачи. Но в концовке дрогнул. Сначала остался вдесятером, а затем пропустил. Победный гол в концовке по обыкновению забил капитан. Серхио Рамос точно ударил головой после подачи с углового. Теперь «Реал» опережает «Барсу» на два очка, имея игру в запасе. Мотивация на победу в Примере огромная, и команда будет биться за этот трофей. Приоритеты на концовку сезона расставлены.