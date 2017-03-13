Фернандо: теперь только мы сами можем лишить себя чемпионства

Полузащитник «Спартака»ответил журналистам на три вопроса через клубного переводчика. А затем ещё 10 минут общался с корреспондентом «Чемпионата» по-португальски.— Он говорил о нашем командном духе. О том, как он должен проявляться дальше, потому что абсолютно все матчи тяжёлые. Мы должны оставаться едиными, бежать вместе. Во втором тайме мы именно так начали двигаться и заиграли значительно лучше.— Регулярно это делаем. Иногда на поле, иногда в раздевалке. Наша команда объединена общей целью, мы показываем наши сплоченность и дух!— Мы же знали, какой будет футбол. Ни одна команда не приезжает на наш стадион, чтобы показывать атакующую игру. Все закрываются. Так что нам пришлось ждать своего шанса, пространства для решающей атаки.— Это логично. Всё-таки Комбаров больше склонен к атаке, чем Маурисио, который выступает обычно на позиции центрального защитника.— Право нападающего делать так, как он считает нужным. И Зе Луиш, и Попов, и Промес имеют свободу творчества, чтобы идти в обводку. В целом это идёт на пользу команде.— Бывает. Нападающие ведь всегда хотят забивать. Это их внутренний голос. Он даже у меня есть, хотя я опорный полузащитник. Вся команда поддерживает Зе Луиша. Он в других матчах забивал очень важные мячи. И он ещё нам много раз поможет.— Вроде того.— Лучше выигрывать со счетом 1:0 и становиться чемпионами, чем периодически побеждать с крупным счётом, но оставаться третьими или четвёртыми. Если мне сейчас высшие силы предложат контракт, в котором «Спартак» победит в следующих матчах со счетом 1:0, то я поставлю подпись и не буду требовать большего.— Да. Я вообще люблю смотреть футбол и конкретно РФПЛ. Тем более что с этими командами нам предстоит в какой-то момент встретиться. А за этой игрой наблюдал в отеле перед выездом на стадион.— Хороших команд много. «Краснодар», «Зенит», ЦСКА… У «Ростова» тоже очень хорошая команда. Лига действительно сбалансирована. Мы много трудились, чтобы опередить соперников. Вероятно, всё будет решаться только в последних турах.— Только мы сами. У нас есть всё необходимое для победы в чемпионате. Мы знаем, что нам ещё надо многое сделать. Впереди тяжелейшие встречи. Для нас каждая игра — финал. На очереди дерби с «Локомотивом», матч всей нашей жизни.— Ну мы, конечно, немного и отдохнём после победы. Куда без этого. Но теперь впереди именно «Локомотив». Эта команда подписала серьёзных футболистов минувшей зимой. В Черкизово будет очень непросто, как и с «Краснодаром». Надо подходить к этой игре максимально готовыми.— Ух… Мне всё-таки далековато до Бразилии идти. Это ведь ещё и плыть придётся (). А вообще, нам очень нужна победа в этом сезоне. Болельщики её заслужили! Я никогда не видел настолько преданных фанатов. Разве что в Бразилии.— Где бы ни играл «Спартак», с нами столько наших болельщиков! Они заслужили этот титул. Хотя мы понимаем, что ещё ничего не сделано. Впереди у нас длинная и тяжёлая дорога. Тяжело подняться на первую строчку, но ещё сложнее на ней удержаться.