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175 лет назад 2016
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Фернандо
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Фернандо: теперь только мы сами можем лишить себя чемпионства

Фернандо рассказал «Чемпионату» о спартаковском духе, обводке Зе Луиша, мотивации «от Карреры» и отрыве в восемь очков.
13 марта 2017, понедельник. 08:30. Футбол
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Полузащитник «Спартака» Фернандо ответил журналистам на три вопроса через клубного переводчика. А затем ещё 10 минут общался с корреспондентом «Чемпионата» по-португальски.


— Сразу после матча Каррера собрал всю команду на поле и о чём-то говорил с игроками. О чём же?
— Он говорил о нашем командном духе. О том, как он должен проявляться дальше, потому что абсолютно все матчи тяжёлые. Мы должны оставаться едиными, бежать вместе. Во втором тайме мы именно так начали двигаться и заиграли значительно лучше.

— Вы ведь не после каждого матча так собираетесь в круг?
— Регулярно это делаем. Иногда на поле, иногда в раздевалке. Наша команда объединена общей целью, мы показываем наши сплоченность и дух!

— Более часа «Спартак» не мог забить. Пришлось понервничать?
— Мы же знали, какой будет футбол. Ни одна команда не приезжает на наш стадион, чтобы показывать атакующую игру. Все закрываются. Так что нам пришлось ждать своего шанса, пространства для решающей атаки.

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— Показалось, что Комбаров подключался по левому флангу значительно больше, чем Маурисио — по правому.
— Это логично. Всё-таки Комбаров больше склонен к атаке, чем Маурисио, который выступает обычно на позиции центрального защитника.

— У Зе Луиша игра против «Анжи» не пошла. В конце матча он должен был отдать пас Промесу, но неудачно взял игру на себя.
— Право нападающего делать так, как он считает нужным. И Зе Луиш, и Попов, и Промес имеют свободу творчества, чтобы идти в обводку. В целом это идёт на пользу команде.

— Показалось, что в конце игры Зе Луиш немного переживал из-за нескольких неудачных атак.
— Бывает. Нападающие ведь всегда хотят забивать. Это их внутренний голос. Он даже у меня есть, хотя я опорный полузащитник. Вся команда поддерживает Зе Луиша. Он в других матчах забивал очень важные мячи. И он ещё нам много раз поможет.

— Победа со счетом 1:0 уже становится фирменным стилем красно-белых в этом сезоне?
— Вроде того.

— Предыдущие тренеры «Спартака» много говорили про яркий, атакующий футбол.
— Лучше выигрывать со счетом 1:0 и становиться чемпионами, чем периодически побеждать с крупным счётом, но оставаться третьими или четвёртыми. Если мне сейчас высшие силы предложат контракт, в котором «Спартак» победит в следующих матчах со счетом 1:0, то я поставлю подпись и не буду требовать большего.

— Вы видели матч «Амкар» — «Зенит»?
— Да. Я вообще люблю смотреть футбол и конкретно РФПЛ. Тем более что с этими командами нам предстоит в какой-то момент встретиться. А за этой игрой наблюдал в отеле перед выездом на стадион.

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— Как человек, который смотрит РФПЛ, скажите, кто вам больше всего нравится по игре? Само собой, не считая «Спартак».
— Хороших команд много. «Краснодар», «Зенит», ЦСКА… У «Ростова» тоже очень хорошая команда. Лига действительно сбалансирована. Мы много трудились, чтобы опередить соперников. Вероятно, всё будет решаться только в последних турах.


— Вы оторвались на 8 очков. Что-то может помешать «Спартаку» завоевать титул?
— Только мы сами. У нас есть всё необходимое для победы в чемпионате. Мы знаем, что нам ещё надо многое сделать. Впереди тяжелейшие встречи. Для нас каждая игра — финал. На очереди дерби с «Локомотивом», матч всей нашей жизни.

— Прошло всего ничего после победы над «Анжи», а вы уже думаете о «Локомотиве»?
— Ну мы, конечно, немного и отдохнём после победы. Куда без этого. Но теперь впереди именно «Локомотив». Эта команда подписала серьёзных футболистов минувшей зимой. В Черкизово будет очень непросто, как и с «Краснодаром». Надо подходить к этой игре максимально готовыми.

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— Боккетти сказал, что в случае победы в РФПЛ он готов даже пойти из России до Италии пешком. А на что готовы вы?
— Ух… Мне всё-таки далековато до Бразилии идти. Это ведь ещё и плыть придётся (смеётся). А вообще, нам очень нужна победа в этом сезоне. Болельщики её заслужили! Я никогда не видел настолько преданных фанатов. Разве что в Бразилии.

— А в Италии?
— Где бы ни играл «Спартак», с нами столько наших болельщиков! Они заслужили этот титул. Хотя мы понимаем, что ещё ничего не сделано. Впереди у нас длинная и тяжёлая дорога. Тяжело подняться на первую строчку, но ещё сложнее на ней удержаться.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Спартак Лукас Фернандо
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