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175 лет назад 2016
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«Спартак» — «Анжи»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Иван Ковалёв

Вопрос дня. Что может помешать «Спартаку» стать чемпионом?

После 19-го тура отрыв «Спартака» от преследователей вырос до 8 очков. Красно-белые уже без пяти минут чемпионы или возможны варианты?
13 марта 2017, понедельник. 10:00. Футбол
Как никогда близко подобрался «Спартак» к тому, чтобы стать чемпионом впервые с 2001 года. Очередная победа (1:0 над «Анжи») увеличила отрыв красно-белых до 8 очков, и это всего за 11 туров до конца сезона. При этом далеко не в лучшем состоянии находятся главные конкуренты «Спартака» по таблице – «Зенит» и ЦСКА, то и дело теряющие важные очки. Сможет ли команда Массимо Карреры воспользоваться осечками преследователей? Что может помешать «Спартаку»? Рассуждают эксперты и читатели «Чемпионата».

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Евгений Кафельников, теннисист, экс-первая ракетка мира:
— Мы без пяти минут чемпионы. Дзюбе огромный привет.

Максим Деменко, бывший полузащитник «Спартака»:
— Мы видели разные ситуации в футболе – преследователи отыгрывали и 9-очковый отрыв у лидеров. Но «Спартак» сейчас выглядит крепким и сбалансированным коллективом, и если преимущество в 8 очков сохранится ещё один-два тура, можно будет говорить, что никто красно-белым не помешает.
А что касается преследователей «Спартака», то если кто-то и сможет догнать лидера, то это только ЦСКА.

Никита Симонян, легенда «Спартака», первый вице-президент РФС:
— Что касается перспектив «Спартака», то не будем загадывать, ведь футбол коварная игра, и всё скажет окончательный результат.

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Виталий Мутко, президент РФС:
— Отрыв «Спартака» в восемь очков? Впереди 11 туров, ещё многое может произойти. Сейчас все команды цепляются за очки. Посмотрите, как здорово играл «Анжи», а они собрали команду только на последнем сборе.

Максим Калиниченко, экс-полузащитник «Спартака»:
— Теперь отрыв от преследователей 8 очков, а дальше будет 10, 11 и больше, если «Зенит» и ЦСКА продолжат в том же духе. А кто может сегодня помешать «Спартаку», кроме него самого? Если ребята не поверят в себя раньше времени, если так же продолжат демонстрировать самоотдачу, желание и будут переламывать даже не самые удачные игры в свою пользу, то всё должно закончиться удачно.

Александр Бубнов, бывший защитник «Спартака», известный футбольный эксперт:
— Очевидно, что главное для «Спартака» теперь не проиграть в очных матчах с ЦСКА и «Зенитом», не показать спину. При таком раскладе золото никуда не денется. Сегодня же шансы «Спартака» на титул я оценю в 80 процентов.

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Руслан Нигматуллин, экс-голкипер «Спартака»:
— Помешать “Спартаку” стать чемпионом может только он сам. Спартаковцам нужно не расслабляться — банальная причина, которая иногда мешает достичь результата. Команде важно провести сверхмотивированно остальные матчи, не проиграть во встречах с прямыми конкурентами.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко:
— Даже объективное судейство не помешает «Спартаку» стать чемпионом. Этого будет мало «Зениту» и ЦСКА, чтобы догнать спартаковцев. Они на 90% гарантировали «Спартаку» чемпионство. Команда Массимо Карреры ведёт с преимуществом в восемь очков не из-за того, что так хороша. Она хороша, безусловно, но не настолько.

Взгляд изнутри


Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:
— Такая команда, как «Спартак», должна бороться, если есть такая цель. А поражение «Зенита» должно настраивать на лучшую игру. Быть на высоте приятно, но никто вам ничего не подарит. Надо бороться на поле и делать это, потея, стараясь, прикладывая спортивную злость. Судя по первому тайму поражение „Зенита“ расслабило игроков. Думаю, мы ещё не созрели как команда, которая умеет побеждать. Мы совершили ошибку. Я знал, что с „Анжи“ будет тяжёлый матч. Они сыграли хорошую игру.

Фернандо, полузащитник «Спартака»:
— Я рад победе, но впереди у нас ещё длинная дорога до титула.

Андрей Федун, член совета директоров «Спартака»:
— Победа есть победа. Мы сделали ещё один маленький шаг на пути к чемпионству. Отрыв в восемь очков – это не много, к сожалению.

Наше мнение


Михаил Тяпков, обозреватель:
— Покопавшись в истории, убедился, что никогда в РФПЛ такие отрывы после 19 туров не отыгрывались. Только в 2005-м «Локо» уступил титул ЦСКА, имея фору в эти самые 8 очков, но только по набранным – по потерянным преимущество было «всего» 5. Кстати, аналогичный задел в 5 очков относительно «Зенита» упустил в 2007-м «Спартак». Но всё-таки красно-белые при Каррере показывают себя достаточно психологически устойчивыми и способными играть на результат, чтобы вероятность краха «Спартака» оценивать больше чем в 10-15%.

Мнение читателей


temaxc:
— Никто даже близко не стоит со «Спартаком»!!! Главное — не расслабляться и не отдавать очки. БЬЁМСЯ, МЫ ВЕРИМ!!! ЕЩЁ ДОЛГО, НО МЫ ЖДЕМ!!! ВПЕРЕД, СПАРТАК!!!

hartsm:
— Нервируют всякие прогнозисты типа Кафельникова и прочих, уверенных, что «Спартак» не упустит своего. Я бы не стал так уверенно говорить, даже так что ''без пяти''. За такие заявления может вернуться, просто попридержите языки свои. Ничего ещё не решено!

Karpinavaleria:
— К чему после каждого тура какие-то проценты на чемпионство считать? Понятно, что каждая победа приближает к золоту, но!!! Играть-то ещё 11 игр. И это немалое число.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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