Вопрос дня. Что может помешать «Спартаку» стать чемпионом?

Взгляд изнутри

Наше мнение

Мнение читателей

Как никогда близко подобрался «Спартак» к тому, чтобы стать чемпионом впервые с 2001 года. Очередная победа (1:0 над «Анжи») увеличила отрыв красно-белых до 8 очков, и это всего за 11 туров до конца сезона. При этом далеко не в лучшем состоянии находятся главные конкуренты «Спартака» по таблице – «Зенит» и ЦСКА, то и дело теряющие важные очки. Сможет ли командавоспользоваться осечками преследователей? Что может помешать «Спартаку»? Рассуждают эксперты и читатели «Чемпионата».— Мы без пяти минут чемпионы. Дзюбе огромный привет.— Мы видели разные ситуации в футболе – преследователи отыгрывали и 9-очковый отрыв у лидеров. Но «Спартак» сейчас выглядит крепким и сбалансированным коллективом, и если преимущество в 8 очков сохранится ещё один-два тура, можно будет говорить, что никто красно-белым не помешает.А что касается преследователей «Спартака», то если кто-то и сможет догнать лидера, то это только ЦСКА.— Что касается перспектив «Спартака», то не будем загадывать, ведь футбол коварная игра, и всё скажет окончательный результат.— Отрыв «Спартака» в восемь очков? Впереди 11 туров, ещё многое может произойти. Сейчас все команды цепляются за очки. Посмотрите, как здорово играл «Анжи», а они собрали команду только на последнем сборе.— Теперь отрыв от преследователей 8 очков, а дальше будет 10, 11 и больше, если «Зенит» и ЦСКА продолжат в том же духе. А кто может сегодня помешать «Спартаку», кроме него самого? Если ребята не поверят в себя раньше времени, если так же продолжат демонстрировать самоотдачу, желание и будут переламывать даже не самые удачные игры в свою пользу, то всё должно закончиться удачно.— Очевидно, что главное для «Спартака» теперь не проиграть в очных матчах с ЦСКА и «Зенитом», не показать спину. При таком раскладе золото никуда не денется. Сегодня же шансы «Спартака» на титул я оценю в 80 процентов.— Помешать “Спартаку” стать чемпионом может только он сам. Спартаковцам нужно не расслабляться — банальная причина, которая иногда мешает достичь результата. Команде важно провести сверхмотивированно остальные матчи, не проиграть во встречах с прямыми конкурентами.— Даже объективное судейство не помешает «Спартаку» стать чемпионом. Этого будет мало «Зениту» и ЦСКА, чтобы догнать спартаковцев. Они на 90% гарантировали «Спартаку» чемпионство. Команда Массимо Карреры ведёт с преимуществом в восемь очков не из-за того, что так хороша. Она хороша, безусловно, но не настолько.— Такая команда, как «Спартак», должна бороться, если есть такая цель. А поражение «Зенита» должно настраивать на лучшую игру. Быть на высоте приятно, но никто вам ничего не подарит. Надо бороться на поле и делать это, потея, стараясь, прикладывая спортивную злость. Судя по первому тайму поражение „Зенита“ расслабило игроков. Думаю, мы ещё не созрели как команда, которая умеет побеждать. Мы совершили ошибку. Я знал, что с „Анжи“ будет тяжёлый матч. Они сыграли хорошую игру.— Я рад победе, но впереди у нас ещё длинная дорога до титула.— Победа есть победа. Мы сделали ещё один маленький шаг на пути к чемпионству. Отрыв в восемь очков – это не много, к сожалению.— Покопавшись в истории, убедился, что никогда в РФПЛ такие отрывы после 19 туров не отыгрывались. Только в 2005-м «Локо» уступил титул ЦСКА, имея фору в эти самые 8 очков, но только по набранным – по потерянным преимущество было «всего» 5. Кстати, аналогичный задел в 5 очков относительно «Зенита» упустил в 2007-м «Спартак». Но всё-таки красно-белые при Каррере показывают себя достаточно психологически устойчивыми и способными играть на результат, чтобы вероятность краха «Спартака» оценивать больше чем в 10-15%.— Никто даже близко не стоит со «Спартаком»!!! Главное — не расслабляться и не отдавать очки. БЬЁМСЯ, МЫ ВЕРИМ!!! ЕЩЁ ДОЛГО, НО МЫ ЖДЕМ!!! ВПЕРЕД, СПАРТАК!!!— Нервируют всякие прогнозисты типа Кафельникова и прочих, уверенных, что «Спартак» не упустит своего. Я бы не стал так уверенно говорить, даже так что ''без пяти''. За такие заявления может вернуться, просто попридержите языки свои. Ничего ещё не решено!— К чему после каждого тура какие-то проценты на чемпионство считать? Понятно, что каждая победа приближает к золоту, но!!! Играть-то ещё 11 игр. И это немалое число.