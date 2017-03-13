Кавазашвили: бывшие спартачи рады, что я работаю в «Анжи»

В субботу я уже видел ребят. Они очень обрадовались, что я теперь буду работать в клубе.

По своим профессиональным показателям «Анжи» может составить конкуренцию московским командам.

Бывший вратарь «Спартака»назначен председателем совета директоров «Анжи». Так вышло, что первый же матч в новой должности пришёлся против бывшей и любимой команды – «Спартака». После игры Кавазашвили ответил на вопросы «Чемпионата» и рассказал, за кого болел на «Открытие Арене».— Новую работу мне предложил мой друг, президент клуба «Анжи» Осман Кадиев. После того как он стал президентом, ему понадобился авторитетный человек,который бы разбирался в тонкостях футбола. Он вспомнил обо мне и вынес решение, которое приняли на совете директоров. Я отказаться не смог.— Уже второй день работаю на новом месте. В субботу был на благотворительном вечере с футболистами и дирекцией клуба в Доме национальностей при правительстве Москвы. В воскресенье посетил матч со «Спартаком».— В первую очередь развитие клуба. Это многогранные задачи, в том числе стабилизация финансовых, политических, экономических и футбольных вопросов. Необходимо укрепление связей с бизнес-сообществом Дагестана. В целом на мне все те вопросы, которые будут способствовать укрепление команды и клуба. Конечно, не собираюсь вмешиваться в работу тренера, но давать определённые рекомендации буду. По комплектованию команды, например.— Я буду работать по всему детско-юношескому футболу в Дагестане. Ещё буду заниматься благотворительностью. Вчера вот мы вручали гранты талантливым детям вместе с футболистами “Анжи”.— В субботу я уже видел ребят. Они очень обрадовались, что я теперь буду работать в клубе. Особенно рады бывшие спартачи, которые теперь играют в «Анжи». Так сложилось, что много ребят из «Спартака» теперь играет в Дагестане.— Я не позволил себе спуститься в раздевалку перед игрой и разговаривать с футболистами. Не могу брать на себя такую миссию и влезать в первые же дни в тренерскую работу. После матча игроки были расстроены, поэтому посчитал, что лучше пока не заходить в раздевалку.— Честно скажу – хотел ничью. По игре именно ничья и была. К сожалению, получилось так, что «Анжи» проиграл. Ну ничего, будем работать.— Клуб находится в стадии становления. Президент «Анжи» Осман Кадиев был назначен на свою должность всего два месяца назад. Развитие клуба будет очень плотно связано с нашим назначением, поведением, нашим контактом и теми решениями, которые мы примем.— Как профессионал скажу, что не очень доволен. В команде нет достаточно сильного нападающего. «Анжи» в целом играет неплохо, но, к сожалению, уже третью игру подряд уступает со счётом 0:1. Мы вылетели из Кубка России и проиграли два матча в чемпионате против «Рубина» и «Спартака». Хотя стоит отметить, что в Казани не смогли забить пенальти.— По своим профессиональным показателям «Анжи» может составить конкуренцию московским командам. Очень жаль, что пока футболисты не могут реализовать свой потенциал. Игру показывают, а результата нет.— Для начала мне нужно увидеть всю команду. Руководство пока меня не представляло футболистам. У меня ещё не было возможности со всеми поздороваться и посмотреть им в глаза. Когда это случится, тогда и будем говорить о задачах на сезон.