Черчесов: Кокорин не вызван в сборную по спортивному принципу

— С Василием состоялся разговор. Он аргументировал свое решение. Человек неслучайно был капитаном, на него возлагались надежды в этом плане. Что ж, сейчас ситуация поменялась. Решение Березуцкого надо принять как есть.Но на наш принцип игры в обороне отсутствие Березуцкого не повлияет. Мы оцениваем свои возможности, учитываем сложившуюся ситуацию. Потому по-прежнему планируем играть в три защитника.— Есть вице-капитаны — Акинфеев, Самедов. Не думаю, что вас ждут какие-то сюрпризы. Все решим на месте.— Есть определённые тонкости. Не хочу в них лезть, чтобы ничего не перепутать. Понятно, что Фернандес вызывается, его все знают. Что до юридических дел, то пусть появится официальное заключение.В любом случае, на сборе с командой он будет. Естественно, любому главному тренеру хочется, чтобы играть мог принимать участие в матчах.— Наверное, определённую параллель можно провести. Но, во-первых, Джикия провёл все игры на сборах, достаточно квалифицированно. А первый матч после возобновления РФПЛ он не играл из-за дисквалификации, четырёх жёлтых карточек за «Амкар». Может, имей он право играть, Каррера бы по-другому выбирал состав.Хочется посмотреть, прибавил ли Джикия в новой команде, в личностных качествах. Всё-таки он теперь работает в другом клубе, с другими игроками. Но вообще его ситуация в «Спартаке» немного напрягает. Не хочется, чтобы получилось как с Новосельцевым — основной игрок переходит в новую команду и…Кстати, хочу сказать, что Гранат был в нашем изначальном списке. Очень жалко, что в матче с «МЮ» он получил травму. Так Владимир был бы в составе. Он играл убедительно в чемпионате, достаточно хорошо в Лиге Европы. И подспорье, что он привык к схеме с тремя защитниками. И самое главное, что Гранат — левоногий футболист. У нас таких в обороне только трое — ещё Кудряшов и Джикия.Мы пропагандируем, что играем в три защитника. Отсюда и подбираем состав. Чтобы не было так: игрок хороший, но система у него основная — другая.— Естественно, следим. Последний месяц он сыграл три полных матча. Не подряд, а 50-60 процентов встреч.Роман играет центрального защитника — с тем же «Краснодаром». Смущало, что раньше он выходил опорником. Но сейчас именно в обороне выступает, на своей позиции. Смотрится достаточно надёжно, статистика хорошая, технико-тактические действия, отборы, передачи. Вчера я с ним, кстати, разговаривал. Думаю, вызов Романа объективен.— Дело не в одном голе. Ещё по сборам было видно, что он в хорошей форме. И забил Александр не только «МЮ», тем более голевые передачи тоже отдавал. Мы видим, какой объем работы он проделывает, опять же играет в нужной нам формации. Не важно — семь лет ты не играл в сборной или вообще никогда. Двери для всех открыты.Плюс сейчас нет Кокорина в составе, Смолов травмирован — он в списке, но под большим вопросом его участие в тренировочном процессе. Однако у нас сбор в Краснодаре, и я хочу, чтобы Фёдор был на теориях, других занятиях, впитывал информацию. Иначе Смолов пропустит уже третий сбор подряд. Футболист не может быть виртуальным — мол, он умеет, но мы этого не видим.Похожая ситуация и у Глушакова. У него менее серьёзная травма, но мы тоже хотим, чтобы он приехал на сбор.— По большому счёту, да.— Мы смотрим, кто как себя проявляет. Я летал на матч с «Андерлехтом», смотрел другие игры. Всё по спортивному принципу. Исключительно по нему. А не потому что человек нарушил правила дорожного движения.Я уже говорил, что когда футболиста сборной преследует определённый шлейф — это неприятно. Но, ещё раз повторю, по Кокорину, как и по всем другим, решение было принято исходя из спортивного принципа.— Тоже самое. Исходя из спортивной точки зрения они вызваны. Жирков играет крайнего полузащитника в сборной, выступает стабильно за клуб. Дзюба с «Андерлехтом» показал хорошую игру, создаёт для партнеров шансы. Он который год подтверждает определённый уровень. Понятно, что какие-то моменты с ним при встрече обсудим. Есть вещи, которые надо поправлять. Это касается не только Дзюбы.— Мы никогда не вмешиваемся в клубные дела. Потому могу сказать только по игре Миранчука в двух матчах. Я смотрю, как футболист играет, как он пригодится сборной России.— Я бы не хотел обсуждать, кто чего куда и зачем. Самедов — основной игрок сборной, он это уже доказывал. А гол Александра может нас только радовать.— Соперники очень хорошего уровня. Понятно, что Бельгия выделяется, но я не считаю, что мы впервые играем с топ-сборной. Говорите, они выходили в плей-офф чемпионата мира? А Коста-Рика разве не выходила?Знаете, мы это раньше не комментировали, чтобы не оправдываться, не высказывать недовольство вашими вопросами.Но посмотрите, в какой бы отборочной группе ЧМ-2018 мы бы сейчас играли, проходи Россия квалификацию вне конкурса. Эстония, Кипр, Греция, Босния, единственная сильная сборная — Бельгии.Мы играем с Турцией, Ганой, полуфиналистом последнего Кубка Африки. Коста-Рика, Бельгия, Венгрия, Чили… А вы говорите, что у нас слабые соперники. Вообще-то они лучше тех, с которыми мы бы играли в группе. Реально выше уровнем, это объективная ситуация.Почему Чили? У нас в группе Кубка Конфедераций будет Мексика. Они приблизительно одинаково играют. Надо быть готовым к определённому стилю.— Иногда круг замыкается. Я как раз работал в «Жемчужине», когда только заливали бетон стадиона. Мы ездили туда с командой. У меня есть фото с главным инженером, в каске. Так что я знаком с фундаментом стадиона! Лично знаком.Сейчас там уже были Виталий Леонтьевич, другие люди из РФС. И я в курсе, что стадион соответствующий, поле хорошее, 24-25 тысяч билетов продано, ажиотаж есть… В общем, полный порядок.