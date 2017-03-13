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175 лет назад 2016
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Василий Березуцкий
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Марк Бессонов

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной.
13 марта 2017, понедельник. 15:00. Футбол
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Заявочный лист Черчесова, как и всегда, оригинален и необычен. Изучаем самые интересные пункты.

1. Без Березуцкого


Уходит эпоха. Пара защитников, которая казалась вечной, решила уступить место более молодым игрокам. Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич почти 10 лет считались безоговорочно сильнейшими центральными защитниками страны. Теперь настало время нового поколения. Один из его представителей, Виктор Васин, призывался под знамёна сборной ещё в 2010 году, но после провального матча с бельгийцами надолго ушёл в тень. Спустя семь лет Васин – игрок основы ЦСКА и один из самых стабильных защитников в стране, потому его вызов вместо объявившего о завершении карьеры в сборной Василия Березуцкого логичен. Видимо, без защитника из ЦСКА национальная команда обойтись просто не может. А в отношении Василия остаётся только сказать «спасибо».

>>> Здесь был Вася. Почему Березуцкий уходит из сборной
Видимо, без защитника из ЦСКА национальная команда обойтись просто не может.

2. Без Кокорина


Зато сборная Черчесова пока спокойно обходится без человека, который в своё время считался главным талантом своего поколения в России. В этом сезоне Кокорин не блещет результативностью – всего три мяча в 19 матчах РФПЛ, — зато имеет постоянное место в составе. Сам Александр признался, что его не нервирует то, что забивает он редко: главное, чтобы «Зенит» догнал «Спартак». А вот Черчесова вопрос результативности и кое-чего ещё, видимо, волнует больше. На ближайшие игры Кокорин не вызван. Так же как и его партнёр Шатов и друг Мамаев.

>>> Вопрос дня. Что делать с Кокориным?
Кокорин признался, что его не нервирует то, что забивает он редко: главное, чтобы «Зенит» догнал «Спартак».

3. С Бухаровым


Место Кокорина в заявке занял форвард «Ростова» Александр Бухаров, про которого, наверное, многие успели уже позабыть. 12 марта Александр отпраздновал 32-летие, а на следующий день получил один из главных подарков – первый за семь лет вызов в сборную. В шести играх после возобновления сезона Бухаров записал на свой счёт три мяча (один – в ворота «Манчестер Юнайтед»), и на время даже усадил на скамейку Сердара Азмуна. Успехи ветерана не остались без внимания Черчесова – теперь у тренера в обойме сразу два габаритных форварда.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

4. «Спартак» — базовый клуб сборной


Впервые со времён Романцева в сборную России вызваны шесть спартаковцев. В заявке Черчесова оказались защитники Кутепов и Джикия, а также полузащитники Глушаков, Зобнин, Самедов и Комбаров (да, Дмитрий заявлен как хавбек). Пять представителей делегировал ЦСКА, по четыре – «Краснодар» и «Ростов», всего двух – «Зенит». Можно смело говорить, что с уходом Игнашевича и Березуцкого, а также спада в игре «Зенита» «Спартак» постепенно становится базовым клубом для сборной России.

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5. Снова с Нойштедтером


После провала на Евро Станислав Черчесов серьёзно перекроил состав. Многие, в том числе и Роман Нойштедтер, надолго выпали из обоймы, а их место заняли дебютанты. Летом ходило много слухов о переезде защитника «Шальке» в РФПЛ, но в итоге Роман оказался в Турции. Спустя девять месяцев он вновь вызван в сборную. Правда, пока понять, чем руководствовался Черчесов, делая ставку на Нойштедтера, сложно. В 10 последних матчах турецкой Суперлиги защитник появился на поле лишь пять раз, трижды проведя на поле весь матч. А в последнем туре «Фенербахче» и вовсе пропустил два гола от «Аланьяспора». Правда, игру в итоге выиграл. Таким образом, в сборной вновь появился представитель зарубежного чемпионата.

>>> «Я здесь не чужой». Как Роман Нойштедтер не приехал в Россию

6. Снова с Головиным


Тем же «санкциям», что и Нойштедтер, подвергся и Александр Головин, появление которого в заявке, а тем более в основе сборной на Евро для многих стало сюрпризом. После неудачной игры и обвинений в «бесстыжести» молодой хавбек ЦСКА пропал из сборной, что породило множество разговоров о том, что Головин – просто протеже Слуцкого. Сегодня Александр был впервые вызван в национальную команду при новом тренере. Второй шанс для 20-летнего игрока доказать, что на домашнем чемпионате мира команда Черчесова без него не обойдётся.

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После неудачной игры и обвинений в «бесстыжести» молодой хавбек ЦСКА пропал из сборной, что породило множество разговоров о том, что Головин просто протеже Слуцкого.

7. Полузащитник Фернандес


Долгожданный дебют Фернандеса за сборную России может состояться уже в игре с Кот-д’Ивуаром. Марио уже не в первый раз вызван в национальную команду. Однако ранее эти вызовы носили лишь ознакомительный характер – на поле права появляться недавний легионер не имел. Теперь всё по-другому. Фернандес – полноправный член сборной, который, вполне вероятно, уже совсем скоро станет незаменимым игроком основы. Интересно, что в заявочном листе Марио значится как полузащитник. В ЦСКА он и правда в последнее время действует ближе к атаке. Но, может, Черчесов приготовил нам ещё один сюрприз?

>>> 5 причин, почему Марио Фернандес нужен сборной России
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Александр Бухаров Александр Головин Александр Кокорин Василий Березуцкий Марио Фернандес Роман Нойштедтер Станислав Черчесов
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