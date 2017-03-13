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175 лет назад 2016
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Чемпионский футбол
Фото: «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Чемпионский футбол. Что общего у Бердыева, Спаллетти и Карреры

Чем чаще «Спартак» выигрывает в один мяч, тем громче раздаётся вопрос: соответствует ли его футбол пресловутым чемпионским стандартам.
13 марта 2017, понедельник. 16:00. Футбол
>>> Один гол Самедова, восемь очков «Зениту». «Спартак» идёт к золоту

Болельщики «Спартака» – самые большие перфекционисты в нашем футболе. За годы гегемонии в национальной лиге привыкли, понимаешь ли, не просто побеждать, а побеждать красиво, вычурно. Истинный гурман в красно-белой «розе» сухим результатом сыт не будет – ему ещё десерт в виде ажурных стеночек-забеганий вынь да положь. Оттого долгожданное лидерство команды в чемпионате вызывает у болельщика противоречивые эмоции: в таблицу ему зачастую приятнее глядеть, нежели на поле. Хотя, как показывает практика, именно такая, расчётливо-прагматичная манера зачастую и ведёт к успеху (если, конечно, твоё имя не «Барселона», «Реал» или «Бавария»). И я вам сейчас это докажу – на примере прошлых чемпионов.

2007: «Зенит»


Самый популярный счёт: 1:0, 1:1 (по 5 раз).
Средняя результативность: 1,8.
Средняя пропускаемость: 1,07.

«Адвокатовский» «Зенит» был одним из ярчайших явлений в отечественном футболе: играл сам и великодушно давал играть другим. Оттого и разброс результатов у петербуржцев был чрезвычайно широкий – от банальных 0:0 до 1:4 и 4:3.
Его непредсказуемости мы обязаны одним из самых зажигательных финишей сезона, когда чиновники РФПЛ до последнего гадали, куда везти трофей – в «Лужники» «Спартаку» или в Раменское «Зениту». Но при всей своей эксцентричности решающие матчи сезона сине-бело-голубые провели максимально собранно, забив по одному мячу «Москве» и «Сатурну».

2008: «Рубин»


Самый популярный счёт: 1:0 (5 раз).
Средняя результативность: 1,47.
Средняя пропускаемость: 0,87.

50-летний «Рубин» отличала монументальность в обороне. И пусть вас не вводит в заблуждение третий по лиге показатель пропущенных мячей. Статистику казанцам испортили три заключительных тура, когда, достигнув цели, они банально бросили играть и получили 9 мячей от «Терека», ЦСКА и «Локомотива». А пока мотивация была на уровне, «бердыевцы» пропускали в среднем 0,6 гола за тур – превосходный результат!

2009: «Рубин»


Самый популярный счёт: 0:0 (5 раз).
Средняя результативность: 2,07.
Средняя пропускаемость: 0,7.

Насколько сильны и долговечны бывают стереотипы, наглядно показал второй золотой сезон «Рубина». Команду Бердыева продолжали иронично сравнивать с автобусом даже тогда, когда ей не было равных по результативности! «Рубин» образца 2009 года не только больше всех забивал, но и меньше всех пропускал. Ещё одной отличительной чертой команды была удивительная для вчерашнего середняка агрессия в гостях: на чужих полях казанцы набрали 75% возможных очков. Несмотря на резко возросшую наступательную активность, самым популярным у рубиновых в том сезоне был счёт 0:0. Надёжность в тылу Бердыев всегда и везде почитал превыше всего.

2010: «Зенит»


Самый популярный счёт: 2:0 (6 раз)
Средняя результативность: 2,03.
Средняя пропускаемость: 0,7.

Спаллетти не сумел с первой попытки завести «Зенит» в групповой этап Лиги чемпионов – зато вернул золото РФПЛ на берега Невы. Залогом «внутреннего» успеха стал мощный разбег в сезоне: первое (оно же предпоследнее) поражение в чемпионате питерцы потерпели только в 24-м по счёту матче! «Зенит» «дохалкового» периода отличала сбалансированность в игре, без видимых перекосов в сторону одной линии или фланга. Характерно, что любимым у него был счёт 2:0, не самый, прямо скажем, распространённый в футболе. Этот штрих наилучшим образом характеризует команду: у неё результат и смотрибельность шли рука об руку.

2011/12: «Зенит»


Самый популярный счёт: 1:1 (6 раз).
Средняя результативность: 1,93.
Средняя пропускаемость: 0,91.

Повзрослев на год, «Зенит» стал чуть меньше забивать и больше пропускать – и всё равно финишировал с внушительным отрывом от преследователей. Сине-бело-голубые часто играли на ноль – 0:0 (4 случая), 1:0 и 2:0 (по 5). Но главное, они более или менее ровно прошли всю дистанцию беспрецедентно длинного сезона. У «Зенита» тоже случались осечки – только они не носили серийного характера. Ментально команды двух итальянцев – прошлая Спаллетти и нынешняя Карреры – отчасти схожи.

2012/13: ЦСКА


Самый популярный счёт: 1:0, 2:0 (по 5 раз).
Средняя результативность: 1,63.
Средняя пропускаемость: 0,83.

Не поставленные на поток голевые феерии, а педантичный отбор своих очков возвёл на вершину Слуцкого. Порядок в тылу (больше половины матчей – 16 из 30 – на ноль) способствовал раскрепощению атаки. Периодически «армейцы» громили соперников заведомо более низкой квалификации, но типичными для них были «взвешенные» победы со счётом 1:0 и 2:0.

2013/14: ЦСКА


Самый популярный счёт: 1:0, 2:1 (по 6 раз).
Средняя результативность: 1,63.
Средняя пропускаемость: 0,87.

На следующий год ЦСКА финишировал с третьим результатом в графе «забитые мячи» и вторым – по пропущенным, но снова первым по очкам. Триумф красно-синим обеспечил знаменитый финишный спурт – 10 побед подряд за два месяца. Выше всяких похвал решающий отрезок дистанции отработало «тыловое подразделение», допустившее всего три пробоины за 15 часов игрового времени.

2014/15: «Зенит»


Самый популярный счёт: 1:0 (8 раз).
Средняя результативность: 1,93.
Средняя пропускаемость: 0,57.

С пришествием в Россию Вилаш-Боаша у Слуцкого и Бердыева появился конкурент в споре за звание самого расчётливого специалиста лиги. Молодой португалец не искал дешёвой популярности и чихать хотел на стоны эстетов от футбола. От АВБ требовался результат, и он его дал. При Боаше визиткой «Зенита» стал якобы скучный счёт 1:0. Ровно по одному мячу питерцы в Москве отпустили «Спартаку», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиву» — и этого им хватило, чтобы увезти домой 10 очков из 12. А сезонный показатель «Зенита» по пропущенным мячам (чуть больше одной штуки за два тура) даже признанные мастера катеначчо из глубокого прошлого почли бы за честь.

2015/16: ЦСКА


Самый популярный счёт: 1:0 (7 раз).
Средняя результативность: 1,7.
Средняя пропускаемость: 0,83.

Прошлый сезон выдался уникальным в том смысле, что все места на пьедестале заняли тренеры-прагматики. На сей раз Слуцкий оказался удачливее коллег Бердыева и Виллаш-Боаша. Апологет атаки Кононов со своим романтичным «Краснодаром» остался за границей тройки.

2016/17: «Спартак» (лидер)*


Самый популярный счёт: 1:0 (8 раз).
Средняя результативность: 1,53.
Средняя пропускаемость: 0,79.
*По итогам 19 туров.

Две трети чемпионата не минуло, а Каррера уже повторил результат Виллаш-Боаша по количеству минимальных побед – 1:0. Профильного наладчика обороны (вы же не забыли, в каком качестве Массимо нанимали на работу?) 11 сухих матчей из 19 характеризуют наилучшим образом. Обновлённый «Спартак» действует по принципу: лучше раз пропустить четыре мяча, чем четырежды – по одному. Важно, как команда реагирует на единичные провалы. «Спартак» реагирует адекватно. Не истерит, не дёргается. Поэтому – плюс 8.

Вы до сих пор считаете футбол «Спартака» нечемпионским? У вас устаревшие представления о чемпионской игре.

>>> Вопрос дня. Что может помешать «Спартаку» стать чемпионом?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 8
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Рубин ФК Спартак Андре Виллаш-Боаш Курбан Бердыев Леонид Слуцкий Массимо Каррера
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