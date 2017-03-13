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175 лет назад 2016
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Пилар Рубио
Фото: instagram.com/pilarrubio_oficial
Текст: Никита Кузин

Красота дня. Жена Серхио Рамоса — Пилар Рубио

В рубрике «Красота дня» — Пилар Рубио, испанская телеведущая и жена Серхио Рамоса, которой защитник «Реала» посвятил гол в ворота «Бетиса».
13 марта 2017, понедельник. 18:00. Футбол
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос снова спас «Королевский клуб» от потери очков, забив победный гол в ворота «Бетиса» в матче 27-го тура Примеры. Отправив мяч в сетку, он поцеловал татуировку на руке с именем жены. Постфактум футболист признался: дескать, супруга жаловалась, что он никогда не посвящает ей голы. В воскресенье Рамос исправился.

Кто же поразил сердце Серхио Рамоса и кому он посвящает голы? Знакомьтесь: Пилар Рубио. Но сперва освежим в памяти, как всё происходило на поле.


Пилар и Серхио познакомились в 2012 году и почти сразу стали встречаться. Сначала пара скрывала свои отношения, но испанские папарацци быстро раскусили влюблённых.

Ещё до знакомства с Рамосом наша героиня была популярна в Испании. Например, в 2007 году она удостоилась приза лучшего репортёра страны. И тут нет ничего удивительного, ведь красавица постоянно появляется на телевидении.

Красоту репортёрши быстро оценили, и в 2008 и 2009 годах она признавалась самой сексуальной девушкой Испании.

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Пилар на восемь лет старше Серхио, но, глядя на её фотографии, и не скажешь, что у них с мужем такая разница в возрасте.

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Помимо журналистики у нашей героини широкий круг интересов. В начале отношений они часто ссорились из-за этого, поскольку Серхио хотел, чтобы Пилар бросила работу и сосредоточилась на семье.

У Серхио и Пилар двое чудесных сыновей. Первенца зовут Серхио Рамос-Рубио-младший, а второго сына назвали Марком. Наша героиня успевает работать, заниматься детьми и посещать все домашние матчи «Реала».

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Сейчас у Пилар масса различных проектов. Она работает моделью, снимается в кино и рекламе, участвует в телевизионных шоу.

Но и это ещё не все увлечения Пилар. Её книга для беременных стала бестселлером в Испании, пришлось даже выпускать дополнительный тираж.

Есть у Пилар и несколько нестандартных увлечений, например – бильярд. Пару лет назад она выложила в Сеть видео собственных трюков с кием. Отсутствие внимания этому ролику точно не грозило.

Ну и куда такой девушке без собственных духов? Это было бы даже несерьёзно. Название «Я – Пилар» говорит само за себя.

Поклонники Рубио, которых в Испании ничуть не меньше, чем у её мужа, не устают радоваться активности нашей героини. Девушка постоянно придумывает что-то новое и всегда готова к экспериментам. Несмотря на бурную жизнь, Пилар много времени проводит с детьми и семьёй.
Наверное, такая девушка и нужна Серхио Рамосу – активная, весёлая и заботливая. По словам звёздного защитника, жена поддерживает его во всём и он просто счастлив в браке. Пожелаем же Серхио и Пилар счастья!

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Серхио Рамос Красота дня Фото
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13 марта 2017, понедельник
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