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175 лет назад 2016
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Почему РФПЛ нужны видеоповторы
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Текст: Кирилл Хаит

Почему РФПЛ нужны видеоповторы

Спор о необходимости введения видеоповторов – это спор привычки с будущим, которое уже наступило.
13 марта 2017, понедельник. 19:00. Футбол
Сегодня утром у нас в редакции произошёл спор. Нужны ли в футболе видеоповторы? Мне этот вопрос всегда казался риторическим (из-за очевидного ответа), но, как оказалось, возможны варианты. Многие мои коллеги полагают, что не нужны. Или даже больше: видеоповторы – зло.

Справедливости в жизни нет. Почему видеоповторы всё равно зло

В общем, обмен мнениями напрашивался. Защищать идею внедрения современных технологий не то чтобы трудно, трудно не скатиться в банальности. Всё-таки аргументы лежат на поверхности. Но для начала нужно отделить две разные технологии, чтобы не было путаницы.

Есть система фиксации гола. Она необходима, чтобы избежать ситуаций, как в случае с голом Олега Шатова «Амкару». А есть видеоповтор, которым может воспользоваться арбитр, чтобы оценить спорный эпизод. Это необходимо для моментов вроде падения Луиса Суареса в штрафной «ПСЖ», после которого был назначен пенальти. В использовании и стоимости этих технологий есть принципиальная разница.

Видеоповторы vs Фиксация гола


Спорные голы, как гол Шатова, случаются не так уж часто. Установить на одном стадионе технологию фиксации гола стоит сотни тысяч евро, и условному «Амкару» это может быть просто не по карману. Цена одной исправленной ошибки слишком высока, чтобы испытывающие финансовые трудности клубы РФПЛ пошли на такие траты. То есть при всей необходимости нововведения оно сопряжено с объективными сложностями. Хотя и это препятствие можно обойти, если найти заинтересованного спонсора (место для шутки про «Газпром»).

А вот прервать игру на несколько секунд, чтобы посмотреть видео с нескольких камер, – это недорого. Придётся потратиться на ноутбук. И недолго. Не так долго, как игроки «ПСЖ» пытались объяснить Денизу Айтекину, что пенальти не было. Другой способ: включить в бригаду арбитров судью в студии, который будет в режиме реального времени отсматривать все эпизоды и оперативно подсказывать главному. Да, ему придётся платить ставку. Можно за счёт судей за воротами – они станут не нужны. Зато повторы также помогут при определении гола.

Это положит конец судейским скандалам как неотъемлемой части игры. Мы эмоционально обсуждаем ошибки арбитров, но на самом деле мы к ним слишком привыкли. Каждую неделю случаются эпизоды, в которых неверные решения определяют результат игры. Но после систематического внедрения видеоповторов ошибки станут редкостью, а судейские скандалы просто исчезнут.
Каждую неделю случаются эпизоды, в которых неверные решения определяют результат игры. Мы слишком к этому привыкли.

Технических причин сопротивляться этому не так много. Применение видеоповторов менее затратно, чем фиксация гола, универсально и доступно для любого клуба. Поэтому противники видеоповторов часто апеллируют к эмоциям.

Меньше эмоций


Вообще-то я согласен со многими тезисами противников внедрения в футбол современных технологий. Например, с глобальным посылом: жизнь несправедлива, полна ошибок, и футбол отражает эти её качества. Или с тем, что ошибки арбитров, которые кокетливо прикрыты словосочетанием «человеческий фактор», добавляют игре эмоций. Но.

Попробуйте перечислить причины, по которым вы любите футбол. Вспомните всё: от дворовых дерби с соседскими пацанами до пенальти, которые Франческо Тольдо щёлкал в полуфинале Евро с голландцами. Радость от трижды заслуженной победы «Челси» в Лиге чемпионов или от короны на голове Клаудио Раньери после победы в Премьер-лиге. Попробуйте описать свои эмоции, когда 26 мая 1999 года поздно вечером увидели лицо уже заменённого Лотара Маттеуса – только что Сульшер забил второй гол. Вы ведь любите футбол за это. И, наверное, за многое другое, у всех хватает личных причин.

Но какое место среди них занимает решение Эвребё не поставить пенальти за фол Абидаля на Дрогба? Или, может, вы больше любите футбол за непоставленный пенальти после руки Пике в том же матче? Да хоть за руку Марадоны, то есть, простите, бога.
Лучше оставить ошибки футболистам. А не людям, чьей задачей всегда было выполнять механическую работу и не влиять на результат.

Да, ошибки добавляют игре эмоций. Всё как в жизни. Но не все эмоции хороши. В жизни вот дорожные происшествия, например, добавляют эмоций. Любите дорожные происшествия? Тогда стоит отказаться от светофоров, которые автоматизируют передвижение транспортных средств и лишают поездки романтичности.

Это сравнение не притянуто за уши. Футбол – не просто игра. Это ещё многомиллиардный международный бизнес, от которого зависят карьеры миллионов людей. Ошибки здесь стоят так же дорого, как в любом другом многомиллиардном бизнесе. Повторюсь: ошибки, влияющие на результат, ошибки ценой в миллионы, случаются каждую неделю. И они никуда не денутся в любом случае. Но лучше оставить ошибки тем, кому мы оставляем и гениальные озарения, и пасы, и сейвы, и удары и дриблинг – футболистам. А эмоции, вызванные людьми, задачей которых с самого начала было выполнять механическую работу, служить прототипом автомата – место этих эмоций в прошлом ровно с того момента, как технологии позволяют их избегать.

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Всё-таки в этой теме без банальностей не обойтись. Всё слишком просто. Футбол, как и любое массово-популярное явление, развивается. Когда-то его нельзя было посмотреть по телевизору. Когда-то телезрители довольствовались одним планом со стадиона. Когда-то футболисты не восстанавливались в криогенной камере. Когда-то в 30 лет приходилось заканчивать карьеру. Когда-то у тренеров не было никакой продвинутой статистики – только фишки на доске. Когда-то арбитры не могли использовать видеотехнологии, чтобы разобраться в трудных эпизодах. Сейчас всё это возможно. Но почему-то мы пользуемся всем, кроме последнего.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
РФПЛ Футбольное судейство
Новости. Футбол
13 марта 2017, понедельник
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