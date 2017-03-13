Почему РФПЛ не нужны видеоповторы

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Проблема первая: цена – необходимость
Много ли вы вспомните в матчах РФПЛ эпизодов, когда мяч летал по линии ворот и без системы видеофиксации судья не мог установить, был ли гол? Такие случаи можно пересчитать по пальцам – 2-3 за сезон. Между тем, система Hawk-Eye, как и её аналоги, дорогая – порядка 300 тыс. евро за установку на одном стадионе. У нас клубы не могут подчас наскрести даже на содержание поля в приличном состоянии. Видеофиксация по линии ворот посреди огорода или болота добавит новых абсурдных красок нашему футболу.
Когда систему фиксации гола устанавливают в АПЛ, мы понимаем: на кону – большие деньги. Разница в одно место в турнирной таблице стоит близко к миллиону. Призовые исчисляют десятками миллионов. На этом фоне разово заплаченные 300 тысяч – адекватная цена. Когда Hawk-Eye устанавливают на аренах чемпионатов Европы и мира, это тоже понятно: один гол кого-то может сделать лучшей командой планеты, а кого-то оставить с носом. Какова цена одного гола в РФПЛ при дистанции в 30 туров и призовых, которых не хватит и на один нормальный трансфер? Для условной «Томи» система может окупаться десятилетиями. И всё равно не окупится. Готов ли «Зенит» и ещё несколько топ-клубов по-меценатски спонсировать установку Hawk-Eye для всех? Сомневаюсь: во-первых, есть финансовый фэйр-плей, во-вторых, даже для «Зенита» и ЦСКА один незасчитанный мяч, пересекший линию, стоит немного. Не больше любого другого эпизода, где Лодыгин неудачно выставил руки, Нету поскользнулся, Кришито «обрезал»…
Повторюсь, это случается раз за сезон, да и то не всегда. Вряд ли именно один пермский мяч, за который питерцам условно можно записать одно очко за ничью, станет критическим на финише. И ладно бы речь шла о матче со «Спартаком» или ЦСКА…
Проблема вторая: динамика игры
Следом за установкой системы автоматической фиксации гола обычно идёт предложение ввести и видеоповторы. ФИФА уже планирует и эту новацию – после ЧМ-2018 или даже чуть раньше. Благо стоит она дешевле – ведь запись на камеры и так ведётся, достаточно оборудовать технически зону для просмотра повторов. Но тут проблема уже выходит далеко за пределы финансовой.
Много ли вы вспомните в матчах РФПЛ эпизодов, когда мяч летал по линии ворот и без системы видеофиксации судья не мог установить, был ли гол? Такие случаи можно пересчитать по пальцам – 2-3 за сезон.
Когда любитель футбола канонического пытается смотреть американский, ему, как правило, быстро надоедает. Есть и исключения, но большинству европейцев не нравится: слишком много остановок, перестроений, пауз, слишком мало динамики. Вряд ли кто-то будет спорить, что чем футбольный матч динамичнее, тем лучше. Один из секретов популярности АПЛ – в минимизации количества остановок и игровых пауз, либеральное судейство. И мы, когда критикуем РФПЛ, не в последнюю очередь упоминаем и арбитров: свистят всё подряд, любой мелкий фол, сбивают темп игры. Представьте, что будет, если несколько раз за матч судья будет делать паузу для просмотра видео или даже консультаций с неким пятым арбитром, который будет отвечать только за повторы.
Проблема третья: от футбола живого – к футболу компьютерному
Забавный парадокс: много лет разработчики сверхпопулярных видеоигр – футбольных симуляторов – ломают голову над тем, как приблизить FIFA, PES и другие серии к футболу настоящему. Анонс каждой новой игры сопровождается неизменным упоминанием «повышения реализма». В Football Manager специально вводят судейские ошибки, чтобы «всё было, как в жизни». Футбол же движется в обратном направлении – к автоматизации и компьютеризации.
В Football Manager специально вводят судейские ошибки, чтобы «всё было, как в жизни». Футбол же движется в обратном направлении – к автоматизации и компьютеризации.
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Между тем игру мы любим именно за живые эмоции и живых людей – с плюсами и минусами, успехами и ошибками. Даже победы, поставленные на поток, менее притягательны, чем истории преодолений, камбэков, сенсаций. Сравните сумасшедший отыгрыш «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» и 90% матчей каталонцев в чемпионате Испании, где сине-гранатовая машина просто на автомате укатывает соперников в газон, забивая им неприличное количество мячей. Один такой камбэк стоит 100 дежурных побед, потому что за ним стоят настоящие эмоции, настоящий футбол. И даже судейские ошибки пусть портят, но не убивают его. А видеоповторы – могут. Сейчас это может прозвучать нелепо, но через несколько лет или десятилетий, с ходом научно-технического прогресса, можно двинуться дальше: даёшь автоматизированные тренировки, электронных подносчиков мячей. А потом, глядишь, тренерам дадут в руки геймпады, и грань между футболом и видеоигрой сотрётся окончательно. И мы все дружно перейдём из категории зрителей в категорию игроков – виртуальных, как и сам футбол будущего.