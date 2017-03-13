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175 лет назад 2016
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«Локомотив» — «Краснодар» — 1:2
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Антон Матвеев

Не Ари. «Краснодар» без Смолова обыграл «Локомотив»

В заключительном матче 19-го тура «Локомотив» в Черкизово выиграл у «Краснодара» первый тайм, но проиграл матч.
13 марта 2017, понедельник. 21:35. Футбол

Полмиллиона за один матч


500 тысяч евро. В современных реалиях за такие деньги можно приобрести полноценного футболиста. Конечно, не звёздного и вообще не статусного, но и за подобную сумму реально отыскать полезного для РФПЛ игрока. «Локо» сейчас примерно в таком режиме и живёт — клуб не может позволить себе дорогие трансферы.

Вот главный тренер Юрий Сёмин перед игрой и настаивал: надо потратить 500 тысяч евро. Усилиться форвардом, ещё и с опытом успешной игры в РФПЛ. Казалось бы, прекрасная идея. На деле сомнительная — Юрий Павлович настоятельно просил руководство выложить столько, чтобы… Ари сыграл всего лишь один матч — против «Краснодара», которому и принадлежит.

Боссы «железнодорожников» разумно решили, что их нового нападающего зовут не Криштиану и не Лионель. Потому так много за 90 минут выступления одного игрока платить отказались. Между прочим, в матче первого круга Ари заработал пенальти, который реализовал… Фёдор Смолов. Ведь играл тогда бразилец за «Краснодар».

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
13 марта 2017, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 – Игнатьев – 36, 1:1 – Мамаев – 56, 1:2 – Вандерсон – 64

Майкон не впечатлил? Нет, впечатлил!


Без него Сёмин снарядил в атаку другого южноамериканца — Майкона. Ему, с одной стороны, не привыкать играть в центре нападения, а с другой — едва ли это лучшая опция для ветерана «Локомотива». Так, в первые полчаса носился он без остановки, но почти без пользы. Открывания Майкона видели все, однако с мячом бразилец был категорически неэффективен, в том числе бездарно запоров чистый выход один на один.

А в первые 15 минут вообще прижали к воротам как раз «Локомотив» — «Краснодар» с ходу занялся любимым делом: подолгу возился с мячом, сочинял классные атаки, проникал в штрафную. И это без Смолова — не только «Локо» лишился лучшего нападающего. У Фёдора травма, но Вандерсон и Ко вполне справлялись в отсутствие россиянина. Кверквелия, отлично начавший в «Локо», вместе с Чорлукой и Пейчиновичем отнюдь не контролировали тотально оборону хозяев. Только вот стартовое превосходство в гол «Краснодар» не трансформировал.

И зря — Майкон не читал предыдущий абзац, но и без авторов «Чемпионата» понимал: он может играть намного лучше. И сделал это! Бразилец наконец-то извлёк пользу из собственной активности. Безумный прессинг — и Налдо подарил мяч Майкону, тот Фернандешу, а португалец — россиянину Игнатьеву. Экс-игрок «Краснодара» преобразовал презент в забитый мяч. 1:0, «Локомотиву» не нужен Ари, чтобы гостей огорчил не чужой для них футболист.

В концовке тайма Майкон окончательно исправил оценку за него с грустной на позитивную — краснодарцы за ним не успевали, и вот уже Игорь Денисов мог забивать. Но не забил.

В 19-м туре всё же можно забивать в гостях


Однако «Краснодару» не привыкать к сложным матчам против московских команд. Всего неделю назад банда Шалимова уже проигрывала столичному клубу по ходу матча — и в итоге отняла-таки очки у «Спартака» (2:2). Похожий трюк краснодарцы проделали и сегодня. Вернее, ещё более впечатляющий.

После перерыва «Локо» пытался поддерживать высокий темп, но это была уже история именно про «Краснодар». Миранчук и Ману Фернандеш выдумывали передачи, однако центрфорварда хозяевам всё равно безумно не хватало, несмотря на отличные 10 минут в конце первой половины от Майкона.

«Краснодар» на 56-й совершил уникальное — забил на выезде в 19-м туре РФПЛ. Этот гол стал первым для гостей в нынешнем туре. Мамаеву потребовалось всего-то две минуты, чтобы сделать то, на что оказался неспособен ни один футболист чемпионата России (разумеется, из тех команд, что играли этот тур не дома).

Дальше — больше. «Краснодар» продолжал нагружать проблемную зону Пейчиновича, и Вандерсон, не заметив серба, вывел «Краснодар» вперёд.

Проблема «Локо» в том, что в сложный момент Сёмину некем толком усилить игру. Незадолго до второго гола гостей на поле появился Александр Коломейцев — при всём к нему уважении, такую замену сложно назвать определяющей. «Локо» играл по сценарию первого тайма, но почти все забеги Майкона уже не были проблемой для защиты «Краснодара».

В концовке встречи Сёмин наконец-то отыскал мощного центрфорварда — Ведрана Чорлуку. Даже Гилерме появлялся в штрафной гостей. «Локо» забронировал вражескую половину поля, из-за травмы Окриашвили будучи ещё и в большинстве, но всё равно забить не сумел. В итоге «Краснодар» впервые за шесть матчей обыграл «Локомотив» в Москве.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар ХК Локомотив
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