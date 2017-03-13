Не Ари. «Краснодар» без Смолова обыграл «Локомотив»

Полмиллиона за один матч

Майкон не впечатлил? Нет, впечатлил!

В 19-м туре всё же можно забивать в гостях

500 тысяч евро. В современных реалиях за такие деньги можно приобрести полноценного футболиста. Конечно, не звёздного и вообще не статусного, но и за подобную сумму реально отыскать полезного для РФПЛ игрока. «Локо» сейчас примерно в таком режиме и живёт — клуб не может позволить себе дорогие трансферы.Вот главный тренерперед игрой и настаивал: надо потратить 500 тысяч евро. Усилиться форвардом, ещё и с опытом успешной игры в РФПЛ. Казалось бы, прекрасная идея. На деле сомнительная — Юрий Павлович настоятельно просил руководство выложить столько, чтобы…сыграл всего лишь один матч — против «Краснодара», которому и принадлежит.Боссы «железнодорожников» разумно решили, что их нового нападающего зовут не Криштиану и не Лионель. Потому так много за 90 минут выступления одного игрока платить отказались. Между прочим, в матче первого круга Ари заработал пенальти, который реализовал…. Ведь играл тогда бразилец за «Краснодар».Без него Сёмин снарядил в атаку другого южноамериканца —. Ему, с одной стороны, не привыкать играть в центре нападения, а с другой — едва ли это лучшая опция для ветерана «Локомотива». Так, в первые полчаса носился он без остановки, но почти без пользы. Открывания Майкона видели все, однако с мячом бразилец был категорически неэффективен, в том числе бездарно запоров чистый выход один на один.А в первые 15 минут вообще прижали к воротам как раз «Локомотив» — «Краснодар» с ходу занялся любимым делом: подолгу возился с мячом, сочинял классные атаки, проникал в штрафную. И это без Смолова — не только «Локо» лишился лучшего нападающего. У Фёдора травма, нои Ко вполне справлялись в отсутствие россиянина. Кверквелия, отлично начавший в «Локо», вместе сотнюдь не контролировали тотально оборону хозяев. Только вот стартовое превосходство в гол «Краснодар» не трансформировал.И зря — Майкон не читал предыдущий абзац, но и без авторов «Чемпионата» понимал: он может играть намного лучше. И сделал это! Бразилец наконец-то извлёк пользу из собственной активности. Безумный прессинг — иподарил мяч, тот, а португалец — россиянину. Экс-игрок «Краснодара» преобразовал презент в забитый мяч. 1:0, «Локомотиву» не нужен Ари, чтобы гостей огорчил не чужой для них футболист.В концовке тайма Майкон окончательно исправил оценку за него с грустной на позитивную — краснодарцы за ним не успевали, и вот уже Игорьмог забивать. Но не забил.Однако «Краснодару» не привыкать к сложным матчам против московских команд. Всего неделю назад бандауже проигрывала столичному клубу по ходу матча — и в итоге отняла-таки очки у «Спартака» (2:2). Похожий трюк краснодарцы проделали и сегодня. Вернее, ещё более впечатляющий.После перерыва «Локо» пытался поддерживать высокий темп, но это была уже история именно про «Краснодар».и Ману Фернандеш выдумывали передачи, однако центрфорварда хозяевам всё равно безумно не хватало, несмотря на отличные 10 минут в конце первой половины от Майкона.«Краснодар» на 56-й совершил уникальное — забил на выезде в 19-м туре РФПЛ. Этот гол стал первым для гостей в нынешнем туре. Мамаеву потребовалось всего-то две минуты, чтобы сделать то, на что оказался неспособен ни один футболист чемпионата России (разумеется, из тех команд, что играли этот тур не дома).Дальше — больше. «Краснодар» продолжал нагружать проблемную зону Пейчиновича, и Вандерсон, не заметив серба, вывел «Краснодар» вперёд.Проблема «Локо» в том, что в сложный момент Сёмину некем толком усилить игру. Незадолго до второго гола гостей на поле появился— при всём к нему уважении, такую замену сложно назвать определяющей. «Локо» играл по сценарию первого тайма, но почти все забеги Майкона уже не были проблемой для защиты «Краснодара».В концовке встречи Сёмин наконец-то отыскал мощного центрфорварда — Ведрана Чорлуку. Дажепоявлялся в штрафной гостей. «Локо» забронировал вражескую половину поля, из-за травмыбудучи ещё и в большинстве, но всё равно забить не сумел. В итоге «Краснодар» впервые за шесть матчей обыграл «Локомотив» в Москве.