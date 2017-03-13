Хитрый розыгрыш штрафного от Игнашевича. Лучшие голы 19-го тура

Розыгрыш штрафного в исполнении Игнашевича и Дзагоева, ловкость Вандерсона и удар Витиньо – в хит-параде лучших голов 19-го тура РФПЛ.

3. Алексей Ионов, ЦСКА

2. Витиньо, ЦСКА

1. Алан Дзагоев, ЦСКА

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляются за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.



«Спартак» — 59

ЦСКА — 32

«Краснодар» — 29

«Рубин» — 22

«Локомотив» – 16

Лидеры среди игроков:

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Квинси Промес, «Спартак» — 9

Зе Луиш, «Спартак» — 8

Ивелин Попов, «Спартак» — 8