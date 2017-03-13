Хитрый розыгрыш штрафного от Игнашевича. Лучшие голы 19-го тура

5. Владислав Игнатьев, «Локомотив»
(«Локомотив» — «Краснодар» — 1:2, 36-я минута – 1:0)
«Локомотив» смог в первом тайме обеспечить себе голевое преимущество благодаря голу Владислава Игнатьева, быстро сориентировавшегося после рикошета от спины Рамиреса.
4. Вандерсон, «Краснодар»
(«Локомотив» — «Краснодар» — 1:2, 64-я минута – 1:2)
Однако мяча Игнатьева «Локо» не хватило даже для ничьей. Сперва Мамаев отыграл преимущество хозяев. А спустя восемь минут заменивший в основе Смолова Вандерсон ловко развернулся после разрезающей передачи Классона и неотразимо пробил в дальний нижний угол.
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3. Алексей Ионов, ЦСКА
(ЦСКА – «Томь» — 4:0, 44-я минута – 3:0)
Тройку призёров открывает Алексей Ионов — и его первый гол в ворота «Томи». Полузащитник ЦСКА получил проникающую передачу от Головина, выскочил один на один с голкипером Мелиховым и аккуратно пробросил мяч мимо него.
2. Витиньо, ЦСКА
(ЦСКА – «Томь» — 4:0, 1-я минута – 1:0)
Заслуженное второе место достаётся Витиньо и его первому после возвращения в ЦСКА голу. Бразилец решил рвануть с места в карьер, уже на первой минуте ловко обработал мяч и мощнейшим ударом из-под защитника открыл счёт в игре с «Томью».
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1. Алан Дзагоев, ЦСКА
(ЦСКА – «Томь» — 4:0, 19-я минута – 2:0)
Алан Дзагоев занимает первое место в нашем рейтинге. Однако в его голе важна роль и Сергея Игнашевича, который мощному удару со штрафного предпочёл хитрый заброс за стенку, где Дзагоев уже караулил мяч и с ходу переправил его в дальний угол.
GIF голов размещены в официальном «твиттер»-аккаунте РФПЛ.
Лидеры среди команд:
Пять очков начисляются за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 59
ЦСКА — 32
«Краснодар» — 29
«Рубин» — 22
«Локомотив» – 16
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Квинси Промес, «Спартак» — 9
Зе Луиш, «Спартак» — 8
Ивелин Попов, «Спартак» — 8