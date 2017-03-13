«Не помню, как забивал». Комментарии после матча на «Локомотиве»

После гостевой победы над «Локо»не выказал ни одной эмоции, держа в голове предстоящий матч с «Сельтой» и очередную травму своего игрока. Первый вопрос — о быстрых заменах, из-за которых «Краснодар» снова заканчивал матч в меньшинстве.— Мы используем все замены, потому что думаем о следующей игре и бережём игроков, — объясняет тренер. — Поэтому мы и выпустили Мамаева с Каборе, дав отдохнуть Маурисио, который, возможно, будет играть в стартовом составе с «Сельтой». Выпустили Окриашвили в надежде, что Клаессон отдохнёт хотя бы 15 минут.— Возможно, в следующем матче. Он понемногу набирает форму.— Это наша большая проблема, надо убирать. Во втором тайме был всплеск, забили. Потом и соперник заставил нас играть на контратаках. К тому же победный счёт немного расслабляет футболистов. Полумоменты у нас были, а в конце пошёл Чорлука вперед, начались забросы, которые ни к чему не привели.А вотбыл очень расстроен и даже не стал комментировать игру — сразу перешёл к вопросам журналистов.— Спор с Чорлукой – это рабочий момент, который касается только нас. Когда мы атаковали, Вандерсона должны были прикрывать центральные защитники.— На этой позиции голы нужны, а их не было. В напряжении он держал хорошо, активно действовал, но концовки не было. Можно оценивать его игру по-разному.—Потому что вперёд пошёл Чорлука. Там высокие игроки, пошла игра передачами по верху, нужно было играть головой. Поэтому мы приняли решение направить туда Чорлуку. Он, кстати, хорошо вышел.— Сложно сказать. Он поздно к нам приехал, потом у него была травма. Вполне возможно, он выйдет со «Спартаком».В смешанной зоне первым появился травмированный бомбардир «Краснодара»— обращаемся к Смолову.— Так и должно быть.— Вряд ли. Думаю, выйду на поле только в апреле.— Посмотрим. Меня же вызвали.Следом, после ковыляющего Окриашвили, в микст-зоне появился заменяющий Смолова на позиции нападающего— В перерыве тренер сказал нам, что мы должны бороться, — рассказывает бразилец. — Думаю, мы смогли выполнить его просьбу.— Сложно, когда его нет. Но перед нами стоит задача выполнить все цели: пройти «Сельту» и продолжать бороться в чемпионате.— Это важный для «Краснодара» большой профессионал. Я стараюсь выполнять его работу на позиции — вот, забил гол. Доволен своей работой. Тем не менее мы все ждём возвращения Смолова. Впереди у нас важный матч, и надеемся, что он восстановится.— Если честно, я вообще не помню этот момент: всё происходило очень быстро. Вроде пробросил мяч и ударил в противоположный угол.— Конечно, против Ари было бы очень интересно сыграть. Может, в следующий раз удастся.А вот арендованный у «Локо»сыграть за «Краснодар» смог. И поделился своим мнением с журналистами.— Мы стали действовать неправильно из-за своих ошибок, обрезов, а «Локомотив» перехватил инициативу. Хорошо, что «Краснодар» адаптировался во втором тайме, выравнял ситуацию. Стали появляться моменты — так и мы забили. Не сказал бы, что первый тайм «Краснодар» провёл плохо. Мы старались гнуть свою линию.— Соперник поджал нас в концовке — это скорее психологический момент. Также не стоит забывать, что мы вдесятером доигрывали встречу. Отсюда больше акцентированной игры в обороне. В принципе выдержали.— Конечно! И на поле перекинулись парой фраз, и в раздевалку «Локо» я зашёл.