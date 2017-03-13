«Не помню, как забивал». Комментарии после матча на «Локомотиве»

После гостевой победы над «Локо» Игорь Шалимов не выказал ни одной эмоции, держа в голове предстоящий матч с «Сельтой» и очередную травму своего игрока. Первый вопрос — о быстрых заменах, из-за которых «Краснодар» снова заканчивал матч в меньшинстве.
— Мы используем все замены, потому что думаем о следующей игре и бережём игроков, — объясняет тренер. — Поэтому мы и выпустили Мамаева с Каборе, дав отдохнуть Маурисио, который, возможно, будет играть в стартовом составе с «Сельтой». Выпустили Окриашвили в надежде, что Клаессон отдохнёт хотя бы 15 минут.
— Когда Мамаев сможет выйти с первых минут?
— Возможно, в следующем матче. Он понемногу набирает форму.
— «Краснодар» снова пропустил гол после ошибки на своей половине поля.
— Это наша большая проблема, надо убирать. Во втором тайме был всплеск, забили. Потом и соперник заставил нас играть на контратаках. К тому же победный счёт немного расслабляет футболистов. Полумоменты у нас были, а в конце пошёл Чорлука вперед, начались забросы, которые ни к чему не привели.
А вот Юрий Сёмин был очень расстроен и даже не стал комментировать игру — сразу перешёл к вопросам журналистов.
— О чём вы спорили с Чорлукой перед голом Игнатьева и что сказали ему после гола? — вопрос главному тренеру «Локо».
— Спор с Чорлукой – это рабочий момент, который касается только нас. Когда мы атаковали, Вандерсона должны были прикрывать центральные защитники.
— В силу известных обстоятельств не вышел на поле Ари и вместо него играл Майкон. Как оцениваете его игру?
— На этой позиции голы нужны, а их не было. В напряжении он держал хорошо, активно действовал, но концовки не было. Можно оценивать его игру по-разному.
— Почему тогда не выпустили Галаджана?
—Потому что вперёд пошёл Чорлука. Там высокие игроки, пошла игра передачами по верху, нужно было играть головой. Поэтому мы приняли решение направить туда Чорлуку. Он, кстати, хорошо вышел.
— Каково состояние Фарфана?
— Сложно сказать. Он поздно к нам приехал, потом у него была травма. Вполне возможно, он выйдет со «Спартаком».
В смешанной зоне первым появился травмированный бомбардир «Краснодара» Фёдор Смолов.
— Команда сегодня отыгралась без вас, — обращаемся к Смолову.
— Так и должно быть.
— С «Сельтой» сможете сыграть?
— Вряд ли. Думаю, выйду на поле только в апреле.
— А как же сборная?
— Посмотрим. Меня же вызвали.
Следом, после ковыляющего Окриашвили, в микст-зоне появился заменяющий Смолова на позиции нападающего Вандерсон.
— В перерыве тренер сказал нам, что мы должны бороться, — рассказывает бразилец. — Думаю, мы смогли выполнить его просьбу.
— У «Краснодара» почти не будет времени на восстановление после матча с «Сельтой».
— Сложно, когда его нет. Но перед нами стоит задача выполнить все цели: пройти «Сельту» и продолжать бороться в чемпионате.
— Вам сложно играть без Фёдора Смолов?
— Это важный для «Краснодара» большой профессионал. Я стараюсь выполнять его работу на позиции — вот, забил гол. Доволен своей работой. Тем не менее мы все ждём возвращения Смолова. Впереди у нас важный матч, и надеемся, что он восстановится.
— Расскажите, как вы забили гол.
— Если честно, я вообще не помню этот момент: всё происходило очень быстро. Вроде пробросил мяч и ударил в противоположный угол.
— Сегодня Ари не смог сыграть против «Краснодара». Вам было бы интересно сыграть против него?
— Конечно, против Ари было бы очень интересно сыграть. Может, в следующий раз удастся.
А вот арендованный у «Локо» Роман Шишкин сыграть за «Краснодар» смог. И поделился своим мнением с журналистами.
— Почему «Краснодар» в первом тайме пропустил?
— Мы стали действовать неправильно из-за своих ошибок, обрезов, а «Локомотив» перехватил инициативу. Хорошо, что «Краснодар» адаптировался во втором тайме, выравнял ситуацию. Стали появляться моменты — так и мы забили. Не сказал бы, что первый тайм «Краснодар» провёл плохо. Мы старались гнуть свою линию.
— Почему в концовке матча «Краснодар» буквально отбивался от «Локо»?
— Соперник поджал нас в концовке — это скорее психологический момент. Также не стоит забывать, что мы вдесятером доигрывали встречу. Отсюда больше акцентированной игры в обороне. В принципе выдержали.
— Пообщались с бывшими одноклубниками после матча?
— Конечно! И на поле перекинулись парой фраз, и в раздевалку «Локо» я зашёл.