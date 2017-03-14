В сборные России вызываются… Обзор дня

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар, 19:00 мск) и Бельгией (28 марта, Сочи, 19:00 мск). Как сообщает пресс-служба РФС, в списке значатся 27 футболистов.Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).Виктор Васин (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва), Фёдор Кудряшов («Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Андрей Семёнов («Терек», Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак», Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА, Москва), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва), Магомед Оздоев («Терек», Грозный).Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Артём Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин», Казань), Фёдор Смолов («Краснодар»).Отметим, что в этом списке возможны изменения. Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 20 марта в Краснодаре.Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгенией Бушмановым назвал состав команды на два контрольных матча с Румынией и Норвегией, которые состоятся в Марбелье 24 и 28 марта соответственно.Встречи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора российской команды в Испании с 21 по 29 марта. Как сообщает официальный сайт РФС, всего в список вошли 23 футболиста.Евгений Гошев («Ростов»), Игорь Лещук («Динамо», Москва), Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария).Александр Довбня («Этникос», Кипр), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Денис Скопинцев («Балтика», Калининград), Никита Чернов («Енисей», Красноярск), Павел Шакуро («Тюмень»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2», Москва).Дмитрий Баринов («Локомотив», Москва), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи», Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин», Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Максим Кузьмин («Динамо», Москва), Олег Ланин («Енисей», Красноярск), Александр Макаров («Тосно»), Александр Трошечкин («Факел», Воронеж), Денис Якуба («Кубань», Краснодар).Алексей Гасилин («Амкар», Пермь), Александр Зуев («Крылья Советов», Самара), Георгий Мелкадзе («Спартак-2», Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).Отметим, что это первый сбор молодёжной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 г.р.) под руководством Бушманова. Российская команда попала в седьмую отборочную группу ЧЕ-2019 U21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. Свой стартовый матч в европейской квалификации россияне проведут 31 августа 2017 года с Арменией.Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (6:1) Дениз Айтекин будет и дальше обслуживать матчи самого престижного европейского клубного турнира. Об этом сообщает RMC со ссылкой на источник в УЕФА.В прессе отмечалось, что в УЕФА недовольны работой 38-летнего немецкого рефери и отстранят его от обслуживания матчей ЛЧ. В то же время в Немецком футбольном союзе Айтекина поддержали.«После каждой игры в УЕФА анализируют работу судейской бригады, чтобы решить, какие матчи в будущем она будет обслуживать. Также обсуждается вопрос, стоит ли наказывать рефери, если в этом есть необходимость. Для нас же матч между «Барселоной» и «ПСЖ» закончился с финальным свистком, ничего более», — сказал источник.«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.На 36-й минуте Кристиан Рамирес неудачно прервал передачу Мануэла Фернандеша, мяч после рикошета от спины партнёра отскочил к свободному Владиславу Игнатьеву, который быстро сориентировался и пробил в дальний нижний угол.На исходе часа игры Юрий Газинский подобрал мяч в штрафной и прострелил на дальнюю штангу, откуда Павел Мамаев в падении поразил ворота. На 64-й минуте Виктор Классон сделал передачу к штрафной на Вандерсона, который ловко развернулся, немного продвинулся вперёд и пробил точно в дальний нижний угол.«Краснодар» (32 очка) вышел на 4-е место в РФПЛ и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 4 балла. «Локомотив» (26) идёт 10-м и опережает зону стыковых матчей на 10 очков.Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что введение системы определения взятия ворот может появиться в РФПЛ с сезона-2017/18.«Ту технологию, которая будет использоваться на Кубке конфедераций, мы обязательно изучим, и не исключаю, если нам разрешат в ФИФА, оставим у себя в виде эксперимента и что-то докупим к следующему сезону. В ближайшее время приедут представители ФИФА, чтобы её устанавливать, и мы будем изучать.Почему бы и не попробовать? Конечно, такой момент, как в матче „Амкар“ — «Зенит», надо смотреть с помощью такой техники. Сегодня посмотрели десятки повторов, но нигде не получилось остановленного момента, везде в динамике", — цитирует Мутко ТАСС.Российская бригада арбитров Сергея Карасёва назначена на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером», информирует официальный сайт УЕФА.Помогать Карасёву будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, резервным арбитром назначен Игорь Демешко, дополнительные судьи — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.Ответный матч между «Атлетико» и «Байером» состоится 15 марта в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», начало — в 22:45 мск. В Германии «Атлетико» добился победы со счётом 4:2.Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура РФПЛ, информирует сайт РФС. Михаил Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», Сергей Иванов — «Терек» и ЦСКА.судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).судья – Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).Президент «Палермо» Пол Боккальини готов сделать татуировку на лице и съесть 20 сэндвичей с селезёнкой, если его команда сохранит прописку в итальянской Серии А. Ранее функционер набил тату с символикой клуба. От спасительной 17-й строчки команду отделяют 7 очков.«Новый проект «Палермо» всеохватывающий, основанный на строительстве нового стадиона и молодёжной академии. У нас фантастическая система по подготовке молодёжи. У нас есть план А, если мы останемся в Серии А, и план Б, если мы вылетим.Очень важно привить футболистам менталитет победителей. Я уже говорил – если мы останемся в Серии А, я готов пойти на коленях в церковь, съесть 20 сэндвичей с селезёнкой и даже сделать татуировку на лице. Я человек слова и сделаю это», — цитирует Боккальини Football Italia.