«8 очков отрыва — не повод говорить, что «Спартак» — чемпион»

8 очков отрыва – повод быть уверенным, что «Спартак» не догонят?

Было ли в победе «Спартака» что-то чемпионское?

«Спартак» угадал с Самедовым?

Кто опаснее для «Спартака» как преследователь — ЦСКА или «Зенит»?

Прав ли Гончаренко, не поставивший молодёжь в матче с «Томью»?

«Зенит» проиграл «Амкару» или судье?

Пора ли вводить систему видеоповторов?

Способна ли «Уфа» попасть в еврокубки?

«Ростов» мыслями в Лиге Европы?

Правильный ли курс выбрал «Локомотив»?

Чем удивил состав сборной России?

Чем объяснить взлёт Бухарова?

Кокорин вне сборной – это удивляет?

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара»продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».Не повод. Однако хороший задел на остаток чемпионата победой над «Анжи» «Спартак» себе создал. Хотя игрой в первом тайме красно-белые наверняка неслабо подпортили нервы болельщикам.Не сказал бы, что «Спартак» показывает феерический футбол, но чемпионом становится команда, которая побеждает. За счёт фарта, класса или ещё чего-то – не важно. Главное — есть победы, а какие они – 1:0 или 2:1 – не имеет значения. В конце сезона, когда все будут праздновать чемпионство, никто не вспомнит об этом. Да и во втором тайме с «Анжи» «Спартак» выглядел вполне убедительно: красно-белые давили соперника до тех пор, пока не добились своего. Игра не была яркой, но «Спартак» постоянно держал в напряжении оборону «Анжи» не просто подходами, но и постоянными подачами, врываниями, плюс отлично удавалось накрывать гостей, после собственных потерь – «Спартак» не давал сопернику прийти в себя. Всё это привело к тому, что в какой-то момент оборона «Анжи» не уследила за Самедовым в не самом сложном эпизоде. Рано называть такое проявление характера чемпионским, но это победный характер, который закаляется в каждом подобном матче. А таких «Спартак» уже провёл много в этом сезоне.В матче с «Краснодаром» Самедов был не так уж и заметен. Против «Анжи», если не считать гола, Александр не сделал ничего особенного. Но в один конкретный момент он оказался в нужном месте и в нужное время. Правильнее будет подводить подобные итоги в конце сезона, тогда и поймём, оправдал ли тот или иной футболист своё появление в новом клубе. Может, гол в ворота «Анжи» — единственное позитивное действие Самедова до конца сезона, но оно дорогого стоит. Именно этот мяч предоставил «Спартаку» сегодняшний отрыв в 8 очков.Трудно сказать. У «Зенита» были моменты в последней игре, но реализовать их питерцы не смогли. Матч с «Амкаром» был очень важным в чемпионской гонке, а «Зенит» его проиграл. А что касается ЦСКА, то клуб играет в свою игру. Ничего сверхъестественного «армейцы» по сравнению с матчем против «Зенита» в этом туре не показали. Но команда у ЦСКА опытная – умеет выжимать максимум из минимума. В очередной раз «армейцы» это продемонстрировали игрой с «Томью»: первый же момент – гол, а дальше проблем не возникло. Пусть «Томь» и пыталась играть в футбол, но за те ошибки, которые они допускали, ЦСКА не мог не наказать. В итоге «армейцы» без проблем довели счёт до разгромного.Показалось, что при счёте 3:0 надо было выпускать молодёжь и дать ребятам возможность проявить себя на таком уровне. Счёт и игра позволяли это сделать. Но я не знаю, какими категориями мыслит главный тренер ЦСКА, лучше ему этот вопрос задать.Действия арбитра, безусловно, привели к тому, что «Зенит» недополучил в некоторых моментах. Мне сложно с уверенностью говорить, насколько ошибся судья – для этого нужно было находиться на поле самому. Другое дело, что «Зенит» в ключевом для себя матче должен был сыграть иначе.У нас всегда, когда кому-то это нужно, поднимают тему видеоповторов, а до этого – тишина. Но футбол сто лет существовал без повторов – он тем и прекрасен, что есть ошибки, которые влияют на результат. Чемпионаты мира из-за этого выигрывались. Я против видеоповторов однозначно. Как и против системы определения гола.В еврокубки «Уфа» попадёт вряд ли, но 7-8-е место она за собой закрепить способна. Очень хорошо, что тренер и команда проводят такой сезон. Три победы подряд – это позитивный момент для коллектива. Кто бы что ни говорил о минимальных победах, но многое «Уфа» и её тренер делают правильно, раз есть результат.Через такие победы закаляется характер и появляется уверенность. Вырабатывается правильный настрой.Не думаю, «Ростов» очевидно хотел выиграть у «Терека». Команда атаковала, давила, но не срослось. Возможно, «Ростов» пробовал какую-то игровую модель перед встречей с «Манчестером» — многие лидеры появились в конце. Если Бухарову нужно быть готовым к ответному матчу в Лиге Европы, то Калачёв мог бы и все 90 минут сыграть с «Тереком» — выезд в Манчестер ведь он пропустит. Но Курбан Бердыев обладает достаточным опытом, ему виднее. Плюс «Терек» после домашнего поражения едва ли приехал сидеть в обороне, они тоже хотели победить. Но поле в Ростове по-прежнему не очень качественное – это тоже помешало командам созидать.В первом тайме матча с «Краснодаром» «Локомотив» выглядел неплохо, за исключением первых минут. «Железнодорожники» контролировали игру и заслуженно повели. По моему мнению, всё перевернул выход Мамаева. Паша сразу обострил игру, забил гол. Его выход всё поменял, и это придало уверенности остальным игрокам «Краснодара». Они почувствовали, что играть можно, что привело к итоговой победе.Что касается глобальных перемен, то «Локомотив», возможно, отталкивается не только от результата, но и от игры. Если появится интересный футбол, будут забиваться голы, вследствие чего вернутся болельщики – смену курса могут признать удачной. Сейчас пока не видно, что «Локомотив» сильно прибавил относительно осени, но всё решится в конце сезона.Ничем не удивил. Все, кто должен был, попали в список. Тренеру виднее, кто должен играть, ведь я, например, не смотрю чемпионат Турции и не знаю, как выглядит тот же Нойштедтер.Работой и верой тренера в него. Бухаров – очень сильный нападающий, но в какой-то момент он, может, надломился психологически. Однако за время работы с Бердыевым Бухаров заметно прибавил. Да, Александра долго подводили травмы, которые не позволяли играть стабильно. Но сейчас он, кажется, оправился и продолжает отлично выступать. А мяч в ворота «Манчестера» — вообще шикарный получился. Так что Бухарова вызвали справедливо.Главный тренер объяснил невызов Кокорина не совсем той игровой формой, которую ждут от Александра. Будет выглядеть лучше – безусловно попадёт в состав, потому что такими игроками не разбрасываются. Но в данный момент Кокорин, по мнению тренера, не соответствует уровню сборной. Это лишний повод для Саши задуматься о том, как надо играть и тренироваться и уже к Кубку конфедераций ворваться в состав национальной команды. Думаю, Кокорин не смирится с тем, что такой турнир может пройти без него.