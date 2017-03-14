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175 лет назад 2016
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«МЮ» — «Ростов». Как «Челси» может помочь россиянам
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Играй, как «Челси». Что «Ростов» может узнать из поражения «МЮ»

Все обстоятельства, связанные с ответным матчем против «Манчестер Юнайтед», заставляют «Ростов» идти ва-банк.
14 марта 2017, вторник. 09:16. Футбол
Как мужики Моуринью послали. «Ростов» добыл ничью с «МЮ»

«Челси» снова уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед», а Н'Голо Канте снова забил команде Жозе Моуринью. Голы француза, который за год забивал только «МЮ» и сборной России, в большой степени стечение обстоятельств, против которого Моуринью воюет всю свою карьеру, но неуверенная игра «Юнайтед» против 3-4-3 уже гораздо больше похожа на закономерность. «Ростову», которому предстоит сыграть на «Олд Траффорд» очередной главный матч в своей истории, необходимо изучить опыт «Челси» и попытаться действовать в Манчестере так, как это сделала бы команда Антонио Конте.

Почему у «МЮ» проблемы именно с 3-4-3?


Очевидное теоретическое обоснование таких сложностей видится только одно. Моуринью никогда не любил высоко прессинговать, что позволяет сопернику почти безболезненно перегруппировать силы из обороны в атаку — дальше команды
Особенного стараются минимизировать угрозу за счёт низкого блока обороны. Проблема 3-4-3 для «Юнайтед» заключается в том, что при лёгком переходе в атаку количество атакующих игроков увеличивается до пяти — высоко поднимаются и крайние защитники. Крайние защитники «МЮ», в свою очередь, вынуждены играть шире, и возникают разрывы между ними и крайними центральными защитниками — так в октябре забил Эден Азар. Азар, Виллиан, Мозес и Алонсо получали шансы ворваться в свободные зоны и в новом матче команд. Если попытаться сыграть плотнее и компактнее, закрывая фланги, то без прессинга может просесть опорная зона, если попытаться зацементировать опорную зону, повиснут фланги и откроются коридоры между крайними и центральными защитниками. 3-4-3 позволяет чередовать два этих вида давления на слабые точки, а Конте пользуется этим наилучшим образом.

Почему «Ростову» стоит попробовать сыграть 3-4-3 имеющимся составом?


Не стоит забывать, что на «Олд Траффорд» «Ростову» придётся играть без Тимофея Калачёва, Александра Гацкана и Владимира Граната, и, как бы странно это ни звучало, основной потенциал команды заключается в таких условиях в атаке. Выпуская одновременно и Азмуна, и Полоза вместе с Бухаровым, «Ростов» может создать необходимое давление на центральных защитников, даже не изменяя своему основному принципу в атаке — сыграть за спину или взять подбор после проигранного единоборства. 3-4-3 не нарушит и основы оборонительного культа Курбана Бердыева — останутся всё те же три центральных защитника с Сесаром Навасом в качестве страхующего.
Кубок Англии. 1/4 финала
13 марта 2017, понедельник. 22:45 МСК
Челси
Лондон
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 – Канте – 51
Удаления: нет – Эррера, 35

Возникает только вопрос относительно того, кто должен сыграть на позиции правого защитника, и здесь можно найти неожиданное решение. Ради сохранения общих принципов игры в опорную зону к Нобоа можно выпустить Препилицэ, а вот Ерохину можно рискнуть отдать всю правую зону. Несмотря на габариты, Ерохин выдерживает нужный «Ростову» объём борьбы и беговой работы, но в случае с конкретным матчем против этого «МЮ» важнее другое: как и Калачёв, он тяготеет к острым передачам из зоны правее центра и даже лучше Калачёва умеет включиться в игру до штрафной соперника.

Что «Ростов» может выиграть, если сыграет 3-4-3?


Во-первых, темп. Атаки «Юнайтед» при должном расположении трёх нападающих (а у Бердыева игроки никогда не располагаются на поле систематически неправильно) можно гасить уже на первой-второй передаче. «МЮ» будет не слишком против такого варианта развития событий, зато «Ростов» получит возможность грамотно проводить фазу перехода из атаки в оборону. Это снизит скорость игры, что важно для «Ростова» как с физической, так и с ментальной точки зрения — чем медленнее, тем больше времени подумать над каждым следующим действием. «Челси» гасит темп «Юнайтед» и пользуется этим — при отсутствии массированного прессинга от соперника на своей половине поля команда Конте спокойно строит свои атаки, не форсируя ни одну из передач.

Во-вторых, два опорника помогут компенсировать отсутствие Гацкана, потеря которого для «Ростова» ещё важнее, чем потеря Калачёва. Какую бы систему игры ни выбрал на ответную игру Моуринью, низкое расположение Нобоа и футболиста, который выйдет с ним в пару, даст команде Бердыева больше шансов в подстраховке и меньше возможностей англичанам проходить центр поля за счёт индивидуальных действий. Важно понимать, что «Ростов» не сможет заменить объём и успешность единоборств Гацкана действиями одного футболиста (например, Нобоа выигрывает на своей половине поля 52% единоборств, что не так и плохо — но это не 64% Гацкана), но можно попробовать воссоздать лидера команды коллективно и взять под контроль центр двумя низко посаженными центральными полузащитниками. Кроме того, здесь есть вариант увидеть Нобоа в роли опорника-плеймейкера — со своей половины эквадорец отдаёт больше трети острых передач, что в целом нетипично для игроков его позиции (но объясняет принцип игры за спину).

Что ещё важно помнить?


Жизненно необходимо помнить и о том, что простая игра в три нападающих и три защитника не гарантирует «Ростову» возможность совершить ещё одну величайшую сенсацию. Действия закрывающих зоны крайних защитников футболистов обязательно должны доходить до чужой штрафной, растягивая оборону «Юнайтед». В первом матче Денис Терентьев уже частично показал нужный менталитет: он не ограничился обязанностями линейного крайнего защитника, но и в двух ситуациях оказывался на ударной позиции в штрафной. При условии наличия на другом краю Ерохина «Ростов» может получить необходимую силу для давления на ширину обороны команды Моуринью и создание зон между двумя линиями защиты и полузащиты, где отлично действует Полоз.

Кроме того, опорникам «Ростова» необходимо включаться в атаки при появляющейся возможности. Да, голы Канте — это в некоторой мере случайность, но не случайность то, что оба случились после вызывающей индифферентности со стороны Поля Погба, который не всегда дорабатывает в своей зоне (и лучшим образом это знает его партнёр по сборной). Если крайние защитники растянут «Юнайтед» по ширине, то один из опорников «Ростова» должен искать возможность открыться в свободную и опасную для удара зону.

Вывод


Конечно, если «Ростов» скопирует «Челси», то проход в четвертьфинал команде всё равно не будет обеспечен. Однако все кадровые проблемы команды Бердыева и очевидные сложности «МЮ» против определённой модели игры говорят за то, чтобы «Ростов» рискнул и не пытался залатать дыры в работающей системе, а сыграл на работающую против конкретного соперника систему. Команда не потеряет от поражения ничего, а потенциальная выгода слишком привлекательна, чтобы так просто от неё отказаться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Челси Жозе Моуринью Курбан Бердыев
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