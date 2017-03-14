Символическая сборная 19-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Александр Беленов, «Уфа»
Очередной яркий матч в исполнении Александра Беленова помог его «Уфе» одержать вторую подряд победу после зимнего перерыва.
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Оборона
Марио Фернандес, ЦСКА
Очередной прекрасный матч Марио и в атаке, и в обороне.
Сергей Игнашевич, ЦСКА
Самый опытный центральный защитник России Сергей Игнашевич провёл очередной удачный матч при новой схеме. На этот раз ЦСКА не был даже близок к тому, чтобы пропустить от «Томи».
ЦСКА экспериментирует и громит «Томь»: 4:0 на «ВЭБ Арене»
Уилкер Анхель, «Терек»
Отличный матч провёл в Ростове центральный защитник «Терека» Уилкер Анхель, отметившийся не одним полезным действием. «Ростов», забивший не так давно «Манчестеру», «Тереку» забить не сумел.
Дмитрий Комбаров, «Спартак»
Один из многих кроссов Дмитрия Комбарова с левого фланга в матче «Спартак» — «Анжи» вывел Самедова на гол. Причём решающий во встрече.
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Полузащита
Роман Зобнин, «Спартак»
Вместе с Фернандо Роман Зобнин отвечал за игру «Спартака» в центре поля в игре против «Анжи». Благодаря его удачным действиям красно-белые победили в отсутствие капитана Дениса Глушакова.
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Иван Пауревич, «Уфа»
Именно гол Ивана Пауревича принёс «Уфе» победу в матче с «Крыльями Советов».
Алан Дзагоев, ЦСКА
На счету лидера полузащиты ЦСКА Алана Дзагоева гол и две результативные передачи в игре против «Томи».
Алексей Ионов, ЦСКА
Один из самых удачных матчей в «армейской» карьере провёл Алексей Ионов. Атакующий полузащитник сумел дважды за матч огорчить вратаря «Томи» Александра Мелихова и стать главным героем субботнего разгрома.
Роланд Гиголаев, «Амкар»
Гол Роланда Гиголаева принёс «Амкару» одну из самых обсуждаемых побед весенней части чемпионата над «Зенитом».
Нападение
Федерико Расич, «Арсенал»
Аргентинский форвард тульского «Арсенала» Федерико Расич со своим дублем в ворота «Урала» стал самым результативным форвардом 19-го тура РФПЛ.
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Тренер
Гаджи Гаджиев, «Амкар»
Даже потеряв двух основных игроков минувшей зимой, «Амкар» Гаджи Гаджиева продолжает портить жизнь лидерам чемпионата. На этот раз пермяки обыграли дома «Зенит», чем очень осложнили питерцам борьбу за золото.