Символическая сборная 19-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

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Очередной яркий матч в исполнении Александра Беленова помог его «Уфе» одержать вторую подряд победу после зимнего перерыва.Очередной прекрасный матч Марио и в атаке, и в обороне.Самый опытный центральный защитник России Сергей Игнашевич провёл очередной удачный матч при новой схеме. На этот раз ЦСКА не был даже близок к тому, чтобы пропустить от «Томи».Отличный матч провёл в Ростове центральный защитник «Терека» Уилкер Анхель, отметившийся не одним полезным действием. «Ростов», забивший не так давно «Манчестеру», «Тереку» забить не сумел.Один из многих кроссов Дмитрия Комбарова с левого фланга в матче «Спартак» — «Анжи» вывел Самедова на гол. Причём решающий во встрече.Вместе с Фернандо Роман Зобнин отвечал за игру «Спартака» в центре поля в игре против «Анжи». Благодаря его удачным действиям красно-белые победили в отсутствие капитана Дениса Глушакова.Именно гол Ивана Пауревича принёс «Уфе» победу в матче с «Крыльями Советов».На счету лидера полузащиты ЦСКА Алана Дзагоева гол и две результативные передачи в игре против «Томи».Один из самых удачных матчей в «армейской» карьере провёл Алексей Ионов. Атакующий полузащитник сумел дважды за матч огорчить вратаря «Томи» Александра Мелихова и стать главным героем субботнего разгрома.Гол Роланда Гиголаева принёс «Амкару» одну из самых обсуждаемых побед весенней части чемпионата над «Зенитом».Аргентинский форвард тульского «Арсенала» Федерико Расич со своим дублем в ворота «Урала» стал самым результативным форвардом 19-го тура РФПЛ.Даже потеряв двух основных игроков минувшей зимой, «Амкар» Гаджи Гаджиева продолжает портить жизнь лидерам чемпионата. На этот раз пермяки обыграли дома «Зенит», чем очень осложнили питерцам борьбу за золото.