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175 лет назад 2016
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Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Урок старой школы. Буффон против Касильяса – кто сильнее

Языком цифр и статистики – о, вероятно, последней встрече Джиджи Буффона и Икера Касильяса на футбольном поле.
14 марта 2017, вторник. 12:30. Футбол
Джиджи Буффон и Икер Касильяс, как два претендента на трон вратаря-легенды, могли бы травить друг друга перед матчем, будь в них хоть капля цинизма Жозе Моуринью. Но вместо воинственной атмосферы вокруг своего противостояния Буффон и Касильяс создают умилительную. Ещё задолго до матчей плей-офф УЕФА запустил в соцсетях опрос, кто из двух вратарей сильнее, и Касильяс написал коллеге: «Что думаешь? Для меня ты – лучший».
Буффон ответил: «Я не выбираю. Мы оба лучшие!». После каждой своей встречи они тепло обнимаются и обсуждают прошедший матч, так было и в Порту три недели назад, где два кумира 2000-х обменялись футболками и вместе уходили в раздевалку.

Вполне вероятно, их противостояние мы увидим в последний раз – Буффон уже не раз говорил, что закончит карьеру летом 2018-го, после чемпионата мира, а математических шансов вновь свести «Ювентус» и «Порту» в ЛЧ очень мало. На уровне сборных явный перевес у Касильяса – 5 побед в 8 матчах, включая решающий матч Евро-2012 и не идущую в победный зачёт серию пенальти в 2008-й. В клубной карьере 6 матчей из 11 выиграл уже Буффон, более того, когда два великих вратаря встречались в плей-офф Лиги чемпионов, Джиджи неизменно выбивал Касильяса. Так было трижды – в 2003-м, в 2005-м и в 2015-м, и мало сомнений, что сегодня история повторится. 2:0 на «Драгау» – слишком большой гандикап для «Ювентуса», с двойным зарядом играющего на своём стадионе.

Четвёртый вылет от Буффона в Лиге чемпионов можно было бы списать на разницу «Порту» и «Ювентуса» в классе, однако на самом деле шансы «драконов» на проход более сильного соперника не выглядели призрачными до первого матча. Секрет успеха «Порту» Нуну, далеко не самого идейного португальского специалиста, – в качественной игре без мяча, минимальном количестве свободных коридоров и численном насыщении своей штрафной, которую трудно взломать. Первая игра с «Ювентусом» в этом плане показательна: до удаления «Порту» часто перестраивался в защите на 5-4-1, после – выстраивался по дикой схеме 6-2-1, максимально сковывая бьянконери. По сути, к поражению «Порту» привели два несчастных случая, связанных с Мигелем Лайюном – в остальном план Нуну здорово соблюдался.
В нынешнем сезоне многие отмечают ренессанс Касильяса, однако без грамотной игры «Порту» ренессанса не случилось бы.

В нынешнем сезоне многие отмечают ренессанс Касильяса, а сам Икер уверяет, что наконец-то вернул себе внутренний покой, однако без грамотной игры «Порту» ренессанса не случилось бы. Соперники по чемпионату Португалии нанесли 65% ударов в створ ворот Касильяса из-за штрафной, в Лиге чемпионов «Порту» получил всего 7 ударов в створ из своей штрафной площадки – эти цифры, как и 16 «сухарей» Касильяса за чемпионат (личный рекорд Икера), отражают в первую очередь сильную игру в защите. В индивидуальной игре Касильяса никакого ренессанса нет – он надеется на феноменальную реакцию на «ленточке», и временами у него получается выручать команду, как в концовке матча со «Спортингом».

Но даже реакция перестала постоянно выручать Касильяса. В текущем сезоне он пропустил 14 мячей после 21 удара из штрафной площадки «Порту» – нетрудно вычислить процент отбитых ударов в 33,3%. Важно, что средний вратарь в ведущих чемпионатах Европы отбивает 59,7% мячей. То есть, резюмируя, умение Касильяса отбивать невероятные мячи с «ленточки» не пропало, но стало проявляться реже.

Природа цифр Джанлуиджи Буффона любопытнее хотя бы из-за весомого показателя пропущенных мячей за матч в Серии А – 0,75. Отчасти в таких цифрах виновата защита «Ювентуса» – из-за травм, перестроений по ходу сезона, ротации схем с тройки оборонцев на четвёрку и обратно, личных проблем Леонардо Бонуччи. Сам Буффон тоже не всегда выручает, в нынешнем сезоне он совершил 2 результативные ошибки (Касильяс – ни одной).
В Лиге чемпионов Буффон гораздо меньше в процентном состоянии пропускает, отбивает 75% ударов из своей штрафной площадки, хотя получает гораздо больше работы, чем в чемпионате Италии.

Интереснее другое – в Лиге чемпионов Буффон резко преображается. Он гораздо меньше в процентном состоянии пропускает, отбивает 75% ударов из своей штрафной площадки, хотя получает гораздо больше работы, чем в чемпионате Италии. Показательна в этом плане победа «Ювентуса» в Лионе – тогда Буффон отбил пенальти от Лаказетта, потом взял два «мёртвых» мяча, бьянконери выиграли 1:0, а отец великого вратаря Адриано сказал: «Его игра напомнила мне Льва Яшина». «Сухари» Буффона в Лиге чемпионов имеют больший вес, чем в чемпионате Италии, и это намёк на важную черту 39-летнего Джиджи – он преображается в топ-матчах. По сезону его процент отбитых ударов – 54,5%, в ЛЧ его цифры резко возрастают, и здесь стоит вспомнить, что Лига чемпионов до сих пор остаётся для Буффона непокорённой. В 2015-м он плакал, в 2003-м – закуривал в коридоре «Олд Траффорд» и матерился на свою судьбу.

>>> «Я не мог бросить «Ювентус», я воспитан иначе». Буффону – 39


Не стоит забывать, что Джиджи Буффон – и более разносторонний вратарь, чем Касильяс. Если реакция у них практически на одном уровне, то конструировать атаки своей команды Буффон умеет лучше. Это было заметно на Евро-2016, где Буффон часто раскидывал мячи на центральных защитников (в среднем он делал 30,5 передачи за игру – немало даже для вратаря-плеймейкера вроде Марка-Андре тер Штегена). Уже четвёртый сезон кряду Джиджи перешагивает отметку в 21,5 паса за матч – Касильяс же перешагнул отметку в 21 передачу лишь однажды, в «Реале» Моуринью (сезон-2011/12).

Впрочем, статус легенды как минимум мадридского «Реала» у Икера Касильяса не отнимет ни нелюбовь к игре в пас, ни слабая личная статистика в нынешнем сезоне. Джиджи Буффон перед ответным матчем уже заговорил об этом: «Надеюсь, мы не проиграем матч, Касильяс станет главной звездой, а «Ювентус Стэдиум» окажет ему тёплый приём». После игры Икер обязательно сделает ответный реверанс – два классных вратаря слишком хороши, чтобы тратить энергию в словесных баталиях друг с другом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Порту Ювентус Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс
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