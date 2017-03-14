Ставка на красно-белое. «Спартак» стал базовым клубом сборной

У Адвоката «среднегодовая норма» спартаковцев не превышала трёх человек. Капелло её формально удвоил, но на постоянной основе задействовал лишь четверых – Глушакова, Комбарова, Широкова да, с рядом оговорок, Дзюбу. «Армеец» Слуцкий, которого при всём желании не назовёшь ярым антагонистом «Спартака» (равно как и кого-либо другого), включил в заявку на Евро-2016 пару человек из клуба-конкурента.
Огорчительная для девятикратных тенденция начала меняться с приходом в сборную Черчесова. Станислав Саламович не стал с порога выдавать щедрые авансы бывшим одноклубникам, но планомерно увеличивал их число в обойме.
В первый список нового тренера вошли, образно говоря, полтора спартаковца: Зобнин на общих основаниях да Кутепов – вне конкурса. На Коста-Рику оба получили приглашения уже безо всяких «ознакомительных» ремарок – и отыграли полный матч. Перед Катаром и Румынией компанию молодым составили Комбаров с Глушаковым. В секстет спартаковская четвёрка превратилась вследствие зимних переходов Самедова и Джикии. Оба вызывались Черчесовым в прошлом году, но впервые удостоились этого права как представители красно-белого сообщества.
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Так или иначе, «Спартак» обозначил претензии на возврат статуса базового клуба сборной, которым безоговорочно обладал в 1990-е, но был лишён в начале нового века. Рассмотрим основные факторы, приведшие к смене кадровых акцентов.
1. Сход ветеранов
Года не прошло после Евро-2016, а сборную покинули уже три старожила, без которых её трудно было представить. Три бронзовых медалиста Австрии-Швейцарии. Пара основных защитников и капитан. Широков завершил карьеру по всем направлениям, Игнашевич с Василием Березуцким – только в сборной. Итого – минус три бойца прежде самого многочисленного, «армейского» подразделения.
2. Проблемы конкурентов
Представительство «Зенита» в сборной неспроста упало до уровня 2002 года, когда из Северной столицы в Новогорск мчались только молодые-дерзкие Аршавин с Кержаковым. У Смольникова проблемы со здоровьем, у Шатова – с клубным тренером, у Кокорина… А бог его знает, с чем или с кем прямо сейчас проблемы у Кокорина. Травмы Мамаева и Смолова, ещё недавно убойной связки «Краснодара», — ещё один повод тренеру внимательнее вглядеться в «Спартак».
3. Подъём «Спартака»
«Спартак» на кураже. «Спартак» впервые за долгие годы не просто лидирует в таблице, но лидирует уверенно, с приличным отрывом от конкурентов. Синергия команды и трибун приводит к отличным результатам. В эмоциональном отношении красно-белые объективно находятся выше всех коллег-конкурентов. Не использовать этот фактор в интересах сборной было бы, наверное, неправильно.
4. Прогресс молодых, расцвет зрелых
Коллективный рост способствует прогрессу индивидуальному. Если Джикии ещё только предстоит найти себя в новом клубе и оправдать авансы тренера сборной, то Кутепов с Зобниным уже в обеих командах освоились и чувствуют себя всё увереннее. В полном порядке нынче и бригада «кому за 30». Комбаров и близко не подпускает конкурентов к своей бровке, Глушаков демонстрирует самый зрелый футбол в жизни, а Самедов так стартовал в новом старом клубе, что у скептиков должны были отпасть сомнения в целесообразности его трансфера. В схему Карреры 32-летний хав встал как влитой.
5. Красно-белое прошлое Черчесова
Как ни старались предшественники Черчесова, а полностью подавить в душе клубные привязанности никому из них не удалось. Понятно, что игроков «своей», бывшей или нынешней, команды тренер всегда будет рассматривать чуть более пристально, чем остальных. И при прочих равных характеристиках отдаст предпочтение кандидату, которого лучше знает, в котором уверен.
Олег Романцев за календарный 1995 год перепробовал в сборной 13 спартаковцев. Валерий Газзаев настежь распахнул ворота национальной команды перед «армейцами». Дик Адвокат предсказуемо сделал упор на «зенитчиков», с которыми привозил еврокубки в Петербург, а Леонид Слуцкий – на сослуживцев по ЦСКА.
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Лишь у Гуса Хиддинка да Фабио Капелло клубной предыстории в России не было. В результате квоты РФС более равномерно распределялись между ведущими клубами. Так, среди добытчиков бронзы 2008 года числилось по пять «армейцев» и петербуржцев, четыре «железнодорожника», три динамовца и два спартаковца. А на предыдущем «мире» национальная лига вообще была представлена половиной клубов (8 из 16). Тогда даже «Рубин» направил в Бразилию больше своих исполнителей, чем «Спартак» (3 против 2).
Черчесов выбивается из общего отечественно-легионерского ряда. С одной стороны, он совершенно чётко ассоциируется у болельщика со «Спартаком» как футболист. А с другой – имеет более разнообразный и менее «компрометирующий» послужной список по сравнению с другими отечественными тренерами сборной. Его сложнее заподозрить в тенденциозности по той простой причине, что для тренера Черчесова «Спартак» такой же «свой», как «Динамо», «Терек» или даже «Амкар». Может быть, только самую малость ближе. В любом случае этот пункт не основной – довесок к четырём предыдущим.
Цифры и факты
0
футболистов «Зенита» привлекалось в сборную России с 1992 по 1997 год включительно.
1
«армеец» (Семак) вызывался в национальную команду в 2000 году. ЦСКА – единственный клуб, на протяжении четверти века поставлявший своих игроков в сборную ежегодно.
10
лет, с 2004-го по 2013-й включительно представительство ЦСКА в сборной составляло 6-7 футболистов.
11
игроков ЦСКА прошли через сборную в 2002 году. Спустя 10 лет это достижение повторил «Зенит».
13
спартаковцев – сезонный рекорд – надевали футболку главной команды страны в 1995 году.
Денис Глушаков и Станислав Черчесов
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"