Ставка на красно-белое. «Спартак» стал базовым клубом сборной

1. Сход ветеранов

2. Проблемы конкурентов

3. Подъём «Спартака»

4. Прогресс молодых, расцвет зрелых

5. Красно-белое прошлое Черчесова

Цифры и факты

Денис Глушаков и Станислав Черчесов Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Давно, очень давно спартаковцы не чувствовали себя в национальной команде в большинстве. После установления в лиге гегемонии «Зенита» и ЦСКА представительство красно-белых в сборной неумолимо снижалось, пока не достигло исторического минимума: 1 делегат в 2009 году и 0 (ноль) – в 2010-м.«среднегодовая норма» спартаковцев не превышала трёх человек.её формально удвоил, но на постоянной основе задействовал лишь четверых –да, с рядом оговорок,. «Армеец», которого при всём желании не назовёшь ярым антагонистом «Спартака» (равно как и кого-либо другого), включил в заявку на Евро-2016 пару человек из клуба-конкурента.Огорчительная для девятикратных тенденция начала меняться с приходом в сборную. Станислав Саламович не стал с порога выдавать щедрые авансы бывшим одноклубникам, но планомерно увеличивал их число в обойме.В первый список нового тренера вошли, образно говоря, полтора спартаковца:на общих основаниях да– вне конкурса. На Коста-Рику оба получили приглашения уже безо всяких «ознакомительных» ремарок – и отыграли полный матч. Перед Катаром и Румынией компанию молодым составили. В секстет спартаковская четвёрка превратилась вследствие зимних переходов. Оба вызывались Черчесовым в прошлом году, но впервые удостоились этого права как представители красно-белого сообщества.Так или иначе, «Спартак» обозначил претензии на возврат статуса базового клуба сборной, которым безоговорочно обладал в 1990-е, но был лишён в начале нового века. Рассмотрим основные факторы, приведшие к смене кадровых акцентов.Года не прошло после Евро-2016, а сборную покинули уже три старожила, без которых её трудно было представить. Три бронзовых медалиста Австрии-Швейцарии. Пара основных защитников и капитан. Широков завершил карьеру по всем направлениям,– только в сборной. Итого – минус три бойца прежде самого многочисленного, «армейского» подразделения.Представительство «Зенита» в сборной неспроста упало до уровня 2002 года, когда из Северной столицы в Новогорск мчались только молодые-дерзкие. Упроблемы со здоровьем, у– с клубным тренером, у… А бог его знает, с чем или с кем прямо сейчас проблемы у Кокорина. Травмы Мамаева и Смолова, ещё недавно убойной связки «Краснодара», — ещё один повод тренеру внимательнее вглядеться в «Спартак».«Спартак» на кураже. «Спартак» впервые за долгие годы не просто лидирует в таблице, но лидирует уверенно, с приличным отрывом от конкурентов. Синергия команды и трибун приводит к отличным результатам. В эмоциональном отношении красно-белые объективно находятся выше всех коллег-конкурентов. Не использовать этот фактор в интересах сборной было бы, наверное, неправильно.Коллективный рост способствует прогрессу индивидуальному. Если Джикии ещё только предстоит найти себя в новом клубе и оправдать авансы тренера сборной, то Кутепов с Зобниным уже в обеих командах освоились и чувствуют себя всё увереннее. В полном порядке нынче и бригада «кому за 30». Комбаров и близко не подпускает конкурентов к своей бровке, Глушаков демонстрирует самый зрелый футбол в жизни, а Самедов так стартовал в новом старом клубе, что у скептиков должны были отпасть сомнения в целесообразности его трансфера. В схему32-летний хав встал как влитой.Как ни старались предшественники Черчесова, а полностью подавить в душе клубные привязанности никому из них не удалось. Понятно, что игроков «своей», бывшей или нынешней, команды тренер всегда будет рассматривать чуть более пристально, чем остальных. И при прочих равных характеристиках отдаст предпочтение кандидату, которого лучше знает, в котором уверен.за календарный 1995 год перепробовал в сборной 13 спартаковцев. Валерий Газзаев настежь распахнул ворота национальной команды перед «армейцами». Дик Адвокат предсказуемо сделал упор на «зенитчиков», с которыми привозил еврокубки в Петербург, а Леонид Слуцкий – на сослуживцев по ЦСКА.Лишь у Гуса Хиддинка да Фабио Капелло клубной предыстории в России не было. В результате квоты РФС более равномерно распределялись между ведущими клубами. Так, среди добытчиков бронзы 2008 года числилось по пять «армейцев» и петербуржцев, четыре «железнодорожника», три динамовца и два спартаковца. А на предыдущем «мире» национальная лига вообще была представлена половиной клубов (8 из 16). Тогда даже «Рубин» направил в Бразилию больше своих исполнителей, чем «Спартак» (3 против 2).Черчесов выбивается из общего отечественно-легионерского ряда. С одной стороны, он совершенно чётко ассоциируется у болельщика со «Спартаком» как футболист. А с другой – имеет более разнообразный и менее «компрометирующий» послужной список по сравнению с другими отечественными тренерами сборной. Его сложнее заподозрить в тенденциозности по той простой причине, что для тренера Черчесова «Спартак» такой же «свой», как «Динамо», «Терек» или даже «Амкар». Может быть, только самую малость ближе. В любом случае этот пункт не основной – довесок к четырём предыдущим.футболистов «Зенита» привлекалось в сборную России с 1992 по 1997 год включительно.«армеец» (Семак) вызывался в национальную команду в 2000 году. ЦСКА – единственный клуб, на протяжении четверти века поставлявший своих игроков в сборную ежегодно.лет, с 2004-го по 2013-й включительно представительство ЦСКА в сборной составляло 6-7 футболистов.игроков ЦСКА прошли через сборную в 2002 году. Спустя 10 лет это достижение повторил «Зенит».спартаковцев – сезонный рекорд – надевали футболку главной команды страны в 1995 году.