Каррера почти чемпион — в мгновениях 19-го тура РФПЛ

Разгром тура

ПФК ЦСКА Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Тренер тура

Сергей Семак, ФК «Уфа» Фото: fcufa.pro

Разминка тура

Болельщики ФК «Арсенал» Фото: arsenaltula.ru

Поддержка тура

Бибрас Натхо Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Судейство тура

Скандальный матч «Амкар» — «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

Погода тура

С погодой в Перми была беда Фото: fc-zenit.ru

Эмоции тура

Александр Самедов, ФК «Спартак» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Массимо Каррера, ФК «Спартак» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

ФК «Спартак» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Поддержка тура

ФК «Ростов» Фото: fc-rostov.ru

Гнев тура

Юрий Сёмин негодует Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Угощения тура

Вата на стадионе «Локомотив» Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Дети тура

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

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