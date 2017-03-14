Каррера почти чемпион — в мгновениях 19-го тура РФПЛ

Разгром тура
ЦСКА не оставил живого места от «Томи» — дубль Алексея Ионова помог «армейцам» разгромить команду из Томска, а новичок красно-синих Витиньо забил дебютный гол на первой минуте встречи.
ПФК ЦСКА
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Тренер тура
Сергей Семак успешно начал работу в качестве главного тренера “Уфы” – команда одержала уже вторую победу подряд и на данный момент замыкает пятёрку лидеров Премьер-Лиги.
Сергей Семак, ФК «Уфа»
Фото: fcufa.pro
Разминка тура
В Туле перед матчем разминаются не только футболисты – юных болельщиков в специальной фан-зоне разогревают профессиональные тренеры партнёра ФК «Арсенал».
Болельщики ФК «Арсенал»
Фото: arsenaltula.ru
Поддержка тура
Бибрас Натхо разделил радость победы над “Томью” со своим сыном.
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Бибрас Натхо
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Судейство тура
Очередную порцию критики вызвало качество работы арбитров. На этот раз поводом стало судейство на матче “Амкар” – “Зенит”, где не был засчитан гол Луиша Нету и не был поставлен пенальти в ворота хозяев встречи.
Скандальный матч «Амкар» — «Зенит»
Фото: fc-zenit.ru
Погода тура
Погодные условия в Перми также не были на руку игрокам «Зенита».
С погодой в Перми была беда
Фото: fc-zenit.ru
Эмоции тура
Гол Александра Самедова помог “Спартаку” одержать победу над “Анжи” и увеличить отрыв от соперников на восемь очков.
Александр Самедов, ФК «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Массимо Каррера, ФК «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
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ФК «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Поддержка тура
Игроки “Ростова” поддержали Владимира Граната, который получил перелом ключицы в матче против “Манчестер Юнайтед” и выбыл до конца сезона.
ФК «Ростов»
Фото: fc-rostov.ru
Гнев тура
Юрий Сёмин не сдерживал эмоций во время матча с «Краснодаром».
Юрий Сёмин негодует
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Угощения тура
На стадионе «Локомотив».
Вата на стадионе «Локомотив»
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Дети тура
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
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Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"