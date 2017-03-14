Гордость от унижения. Почему «ПСЖ» зря жалуется в УЕФА

Владельцев «ПСЖ» можно понять. Бессмысленно спорить с тем, что работа арбитра не соответствовала уровню игры. Иначе петицию о переигровке матча не подписали бы 250 тыс. человек за три дня. Иначе мнения о матче не разделились бы настолько полярно: от лучшего камбэка в истории до позора футбола. Они разделились и в редакции «Чемпионата».
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Попытка сохранить лицо
После шокового поражения руководству удалось быстро приглушить истерику и не допустить утечек о неизбежных конфликтах в прессу. А заодно приструнить жён футболистов, которые были уже на полпути к «Твиттеру». Президент Нассер Аль-Хелайфи оперативно выразил поддержку Унаи Эмери, а также лично поговорил с Марко Верратти, чтобы убедить ключевого игрока в амбициозности проекта. В публичных заявлениях акцент сделан на попрании спортивного принципа. «ПСЖ» ведёт себя солидно, по-взрослому. Получается во всём, кроме главного.
Их игра на «Камп Ноу» не было ни солидной, ни взрослой. Поэтому клубу стоило бы спрятать весь этот убедительный списочек куда подальше. Наверное, это стоит пояснить.
Джанни Инфантино: «В будущем видеосудьи будут исправлять явные ошибки арбитров».
Заслуженная/незаслуженная победа «Барселоны» — это проблема «Барселоны». Да, это действительно самый противоречивый разгром, который только можно себе представить: два гола из шести с пенальти, один автогол, гол в дебюте и гол на шестой добавленной минуте против деморализованного соперника. И гениальный штрафной Неймара. «Барселоне» уже в следующем раунде предстоит вспомнить, что безумная победа была добыта при очень плохой игре. Но это не касается «ПСЖ».
Что касается ошибок судьи, то Дениза Айтекина есть кому приложить и без «ПСЖ». Он не только самый главный антигерой недели, которого все ненавидят. Всё серьёзнее. Президент УЕФА Джанни Инфантино после матча ясно дал понять, что появление «видеосудей» неизбежно. И он подчеркнул, что эпизодов, которые остаются на усмотрение арбитров, будет всё меньше: «В будущем видеосудьи будут исправлять явные ошибки арбитров. Не хочу давать оценку работе Айтекина, не знаю, была ли там явная ошибка. Но в будущем их не будет».
Не стоит лишний раз напоминать всем о собственном унижении, даже если делаешь это солидно и юридически правильно.
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Позор и война
А вот что касается «ПСЖ»… Команда заслужила всё, что с ней произошло на «Камп Ноу». Вот так, парадоксально: засудили, но разгром заслужен. «ПСЖ» вышел играть по классической формуле, которую ошибочно приписывают Уинстону Черчиллю. «Если, выбирая между позором и войной, вы выберете позор, вы получите и позор, и войну». «ПСЖ» с первых минут выбрал позор. Стартовая расстановка был позором. Контратаки были позором. «Борьба» была позором. Если бы удалось удержать подходящий счёт и выйти в четвертьфинал, это был бы позорный выход в четвертьфинал. Я бы сказал, что весь этот матч – это скорее история поражения, чем история победы. Надеюсь, болельщики «Барселоны» это простят.
«ПСЖ» подал в УЕФА официальную жалобу на действия арбитра в матче с «Барселоной». В документе разобраны 8 эпизодов.
Выше чем космос. Как «Барселона» остановила время
Трусость себя не оправдала. Да, по причинам, не зависящим от труса, – но это не повод его жалеть. Первый тайм, в котором гости не пострадали от ошибок судьи, – лучшее свидетельство того, что их план на игру не исключал позора. И поэтому «ПСЖ» допускает ошибку, хоть как-то поднимая тему судейства: это матч, который в любом случае лучше как можно скорее забыть. Не стоит лишний раз напоминать всем о собственном унижении, даже если делаешь это солидно и юридически правильно.
Максимум, чего парижане могут добиться, – как бы официального признания, что, возможно, они действительно должны были проиграть всего лишь со счётом 1:5. А то и 2:5, вообще другое дело. Унести ноги в четвертьфинал с чувством стыда. Оно того стоит?