Фото: fc-zenit.ru
«А сам Будогосский телевизор смотрел?»
Вопросы Будогосскому, прогресс «Томи» и шансы «Спартака» на чемпионство – в лучших перлах 19-го тура РФПЛ.
14 марта 2017, вторник. 17:30.
Футбол
Лидеры по попаданию в хит-парад:
Андрей Червиченко
, бывший президент «Спартака» — 10
Денис Глушаков
, полузащитник «Спартака» — 9
Артём Дзюба
, нападающий «Зенита» — 8
Александр Бубнов
, футбольный эксперт — 6
Юрий Сёмин
, главный тренер «Локомотива» – 6
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В статье использованы материалы ТАСС, «Спорт-экспресса» и официального сайта «Зенита».