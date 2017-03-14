MVP 19-го тура РФПЛ. Три короля, один пьедестал

По итогам 19-го тура РФПЛ по 11 очков набрали вратарь «Уфы» Александр Беленов, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и полузащитник «Спартака» Александр Самедов. В голосовании экспертов и журналистов единоличное лидерство обеспечил себе Беленов, поучаствовавший в победном домашнем матче уфимцев с «Крыльями Советов» (1:0). Ему члены постоянного жюри отдали девять баллов. Всего по одному очку Александр получил от читателей портала в опросах во «ВКонтакте» и на странице проекта MVP.
Система голосования MVP РФПЛ
После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.
12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании во «ВКонтакте».
После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.
12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании во «ВКонтакте».
Алан Дзагоев стал по итогам опроса жюри вторым, собрав семь голосов. Ещё четыре автор гола и двух результативных передач в матче с «Томью» (4:0) добрал в голосованиях пользователей «Чемпионата», которые дважды поставили его на второе место.
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Ещё один лидер недельного зачёта, Александр Самедов, чей первый гол после возвращения в клуб принёс «Спартаку» победу в игре с «Анжи», получил всего пять баллов от постоянных участников опроса. Но читатели не пожалели для Александра очков, определив его на первое место в обоих голосованиях.
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Специалисты
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Самедов, Беленов, Мамаев.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Самедов, Мамаев, Анюков.
Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»: Расич, Беленов, Самедов.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Мамаев, Самедов, Беленов.
РФПЛ
Дзагоев, Самедов, Беленов.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Беленов, Дзагоев, Мамаев.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Мамаев, Дзагоев, Беленов.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Дзагоев, Ионов, Мамаев.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Беленов, Мамаев, Гиголаев.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Беленов, Гиголаев, Дзагоев.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Дзагоев, Комбаров, Расич.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Дзагоев, Ионов, Беленов.
Читатели
Александр Самедов («Спартак») – 360 голосов – 3 дополнительных балла.
Алан Дзагоев (ЦСКА) – 259 – 2.
Александр Беленов («Уфа») – 193 – 1.
«ВКонтакте»
Александр Самедов («Спартак») – 1914 голосов (31,4 %) – 3 дополнительных балла.
Алан Дзагоев (ЦСКА) – 1144 (18,8 %) – 2.
Александр Беленов («Уфа») – 708 – (11,6 %) – 1.
Итоги 19-го тура РФПЛ:
Александр Самедов («Спартак») – 11;
Алан Дзагоев (ЦСКА) – 11;
Александр Беленов («Уфа») – 11;
Павел Мамаев («Краснодар») – 7;
Роланд Гиголаев («Амкар») – 2;
Алексей Ионов (ЦСКА) – 2;
Федерико Расич («Арсенал») – 2;
Александр Анюков («Зенит») – 1;
Дмитрий Комбаров («Спартак») – 1.
В сезонном зачёте неожиданно обозначился новый лидер. Пока спартаковцы Денис Глушаков и Квинси Промес делили между собой пальму первенства (53 балла у обоих), в марте резко прибавил Александр Беленов. Благодаря двум продуктивным турам голкипер «Уфы» набрал 20 очков и в сумме теперь имеет 58, опережая бывших лидеров на 5 баллов. Импровизированный пьедестал замыкает Фёдор Смолов из «Краснодара», у которого в активе 46 очков.