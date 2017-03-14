Быть или не быть? Что надо знать о сменщике Раньери в «Лестере»

Справка «Чемпионата»Крэйг Роберт Шекспир
Кто: главный тренер «Лестера»
За кого играл: «Уолсолл», «Шеффилд Уэнсдей», «Вест Бромвич», «Гримсби Таун», «Сканторп Юнайтед», «Эднесфорд Таун»
Кого тренировал: «Вест Бромвич», «Лестер», «Халл» и снова «Лестер»
«Фишка»: работа в коллективе
Главные слова: «Почему бы «Лестеру» не выиграть Лигу чемпионов?»
Кто: главный тренер «Лестера»
За кого играл: «Уолсолл», «Шеффилд Уэнсдей», «Вест Бромвич», «Гримсби Таун», «Сканторп Юнайтед», «Эднесфорд Таун»
Кого тренировал: «Вест Бромвич», «Лестер», «Халл» и снова «Лестер»
«Фишка»: работа в коллективе
Главные слова: «Почему бы «Лестеру» не выиграть Лигу чемпионов?»
Веришь в «Лестер», усиль свою команду Марезом и Варди!
Кто он такой
Мало кто мог предположить, что за спиной светившего улыбкой и «жгущего» на пресс-конференциях Раньери ключевую работу делает держащийся в тени и любящий пошутить человек, на которого ранее обращали внимание лишь из-за яркой фамилии. Правда, к знаменитому писателю новый главный тренер «Лестера» не имеет никакого отношения.
Известная всему миру фамилия выделяет Крэйга Шекспира на общем фоне. Правда, сам он привык держаться в тени. Футболистом высокого уровня он так и не стал. «Уолсолл», «Шеффилд», «Вест Бромвич» — вот пик игровой карьеры атакующего полузащитника, почти 20 лет «пылившего» во втором и третьем английских дивизионах.
Кто знает, как повернулась бы жизнь Крэйга, если бы не Найджел Пирсон, с которым он на год пересёкся в «Шеффилде». Кряжистый неуступчивый защитник и легконогий хавбек быстро нашли общий язык, много общались и сохранили тёплые отношения даже после того, как судьба разбросала их в разные стороны – первый спустя год завоевал Кубок лиги и заслужил приглашение от выступавшего в высшем дивизионе «Мидлсбро». Второй продолжил мотаться по заштатным командам и завершил карьеру в полупрофессиональном «Эднесфорд Таун».
В 43 года Найджел и Крэйг впервые попробовали себя в качестве тренеров. «Вест Бромвич» пригласил обоих исполнить обязанности наставников на матч с «Кристал Пэлас». «Вест Бром» победил 2:0, однако тот матч стал для обоих в команде и последним.
Спустя два года их футбольные судьбы пересеклись вновь. Первым, кого новый главный тренер «Лестера» хотел видеть у себя в штабе, был именно Шекспир, вдумчивый, серьёзный и одновременно позитивный специалист, готовый качественно делать свою работу и поддерживать нужную атмосферу в раздевалке, сторонясь при этом света прожекторов. Вместе они пытались вытащить скромный «Лестер» из подвала таблицы Чемпионшипа, вместе на год уходили в «Халл», возвращались обратно, выводили команду в АПЛ, наблюдали, как ноунейм Варди вырастает в топ-форварда. Но спустя много лет совместной работы их пути вновь разошлись.
Как делал «Лестер» чемпионом
Возможно, Раньери и не появился бы в «Лестере», если бы не сын Найджела Пирсона Джеймс. Молодой защитник под присмотром отца старался закрепиться в составе «лис», но однажды «перестарался», вместе с двумя партнёрами попав в неприятную историю. Во время тура по Таиланду Джеймс и ещё два игрока команды приняли участие в оргии, в ходе которой отпускали в адрес местной женщины шутки с расистским подтекстом. Информация попала в прессу, в Англии разгорелся нешуточный скандал, полетели головы. В том числе пострадал и отец Джеймса, он же главный тренер «Лестера» Найджел Пирсон. Индийские владельцы слишком заботились о репутации клуба, такое поведение для них было неприемлемо. Потому клуб покинули как и трое игроков, замешанных в скандале, так и наставник.
В итоге Пирсон, которого всегда считали более одарённым тренером, нежели Шекспир, год проработал в «Дерби Каунти», рассорился с руководством (конфликт разгорелся, когда Пирсон высказал претензии о том, что президент «Дерби» следит за тренировками с помощью дронов), покинул клуб и теперь сидит без работы. А державшийся до того в стороне Шекспир вдруг стал главным тренером действующих чемпионов Англии.
Пришедший вместо Пирсона Раньери повёл себя рационально. Ему не нужно было ломать всё, что было построено до него. «Лестер» ударно провёл концовку предыдущего сезона, имел костяк из перспективных футболистов, здорово провёл первый сбор. Клаудио нужен был человек, знающий о команде всё. И этим человеком был Крэйг Шекспир. На протяжении всего сезона он помогал Раньери добавлять нужные штрихи команде, которая вскоре покорит миллионы сердец по всему миру. Крэйг держал на себе коллектив – общался с каждым, доносил их с Клаудио идеи персонально, разбирал по крупицам игры конкурентов. А на матчах сидел за спиной Раньери, активно двигал челюстями, перемалывая жвачку, и время от времени выскакивал к бровке, подсказывая футболистам, в какие зоны открываться и кого закрывать с особым тщанием.
Как он сменил Раньери
«У него всё просто: играйте в кайф, выкладывайтесь по полной и не усложняйте, а остальное, будем надеяться, приложится», — рассказывает о методах работы Шекспира Дэнни Дринкуотер. Возможно, эта простота, минимум передач и максимум рвения и помогли «Лестеру» сделать в прошлом сезоне невозможное.
В этом сезоне всё с первых туров пошло наперекосяк. «Лисы» уверились в своих силах, пробовали больше владеть мячом, больше комбинировать… И к февралю оказались на грани зоны вылета. Отставка Раньери напрашивалась – команда потеряла фирменную идею, настрой. Карета вновь превратилась в тыкву. Конечно, мало кто позитивно воспринял отставку доброго дедушки-волшебника в больших очках, написавшего главную футбольную сказку последних 10 лет. Но если посмотреть на ситуацию более прагматично, можно сделать вывод, что с уходом Раньери «Лестер» пока только выиграл. Две уверенные победы в последних двух турах – яркое тому подтверждение.
Баланс в атаке с Варди и Окадзаки, резвые фланги, разделение обязанностей в полузащите, быстрый выход из обороны в атаку, раскрывшийся на позиции Канте Ндиди. И чудовищный процент точных передач (57%). В игре с «Ливерпулем» болельщики вновь увидел старый-добрый «Лестер», по которому успели соскучиться.
Вероятно, Раньери и правда хотел сделать невозможное – из боевитой, но не напичканной яркими исполнителями команды слепить коллектив, не уступающий грандам во всех компонентах игры. Итальянские мечты сломались о суровую английскую реальность – «Лестер» раз за разом на поле терялся. И здесь простой постулат Шекспира оказался как никогда кстати: играем так, как умеем.
Показательно, что Морган, Олбрайтон, Шмейхель и Варди в первой же после ухода Раньери игре показали свой лучший футбол в этом сезоне. Джейми так и вовсе разразился дублем. Английская пресса именно их записала в лидеры оппозиции Раньери, «слившей» тренера. Они же настаивали на том, что команду должен возглавить именно Шекспир.
Тем не менее не стоит однозначно говорить, что недовольный новыми идеями Раньери Крэйг подсидел итальянца, а то и вовсе подстроил его увольнение. Ходили слухи, что на протяжении последних месяцев Шекспир почти не общался с Раньери, но сам он говорил, что его отношения с Клаудио «всегда были, есть и будут в порядке». Частенько два тренера в таких ситуациях оказываются соперниками непроизвольно. Чисто из-за различий взглядов. Футболисты и руководство поддержало видение Шекспира (во многом по причине того, что Крэйг банально больше общался с игроками). Факт, с которым остаётся только смириться. А как всё обстояло внутри коллектива, мы узнаем, наверное, не скоро.
Что из этого выйдет
Конечно, Шекспир – не скромный добряк, который вдруг неожиданно сам для себя стал главным. В нём играют амбиции, он уже заявил, что готов работать самостоятельно и добиваться результата. Игроки с ним солидарны.
«Они знают, что виноваты в таком положении команды. Но на этом результате мы должны построить будущий фундамент. Просто прошу их, чтобы они вспомнили, как были прежними», — сказал Крэйг после того, как встал на тренерский мостик.
Интересно, что перед первой же игрой с «Ливерпулем» Шекспир посоветовался с подопечными, как стоит сыграть. Почти каждый высказал свои идеи. В том числе и Варди, предложивший организовать высокий прессинг. Так и поступили – защитники «Ливерпуля» ничего не смогли поделать с напором хозяев и увидели три мяча в своих воротах. После победы над «Халлом» Шекспир избавился от приставки «и.о.» и до конца сезона будет рулить командой на правах полноценного главного тренера.
И ещё об амбициях. На недавней предматчевой пресс-конференции его спросили, может ли «Лестер» выиграть Лигу чемпионов. Ответ последовал незамедлительно: почему бы и нет?
«Готов без проблем покинуть пост главного тренера «Лестера» в конце сезона. Не думаю, что это как-то меня изменит. Для меня важно отношение к людям, как с ними разговариваешь. Умение управлять людьми – ключевой элемент в работе современного тренера. От нас ждут побед. Надо постараться подняться в турнирной таблице чемпионата Англии и, по возможности, выиграть у “Севильи“», — сказал он на пресс-конференции.
Сегодня «Лестер» должен пройти одно из главных испытаний в своей истории. После минимального проигрыша 1:2 в Андалусии у «лис» есть все шансы пройти в четвертьфинал. Сегодня Варди, Марез и компания попытаются вновь доказать, что прошлый сезон – не просто удачное стечение обстоятельств. Сегодня Крэйг Шекспир вновь займёт место на скамейке «Кинг Пауэр» и будет руководить игрой команды. С одним только отличием. Сегодня он будет главным.