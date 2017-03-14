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Быть или не быть? Что надо знать о сменщике Раньери в «Лестере»

Крэйг Шекспир вдруг стал одним из самых обсуждаемых тренеров Англии. После двух побед в АПЛ сегодня он попытается вывести «Лестер» в 1/4 ЛЧ.