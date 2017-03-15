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175 лет назад 2016
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«Лестер» — «Севилья» — 2:0
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

А сказочке не конец! Как «Лестер» вышел в 1/4 Лиги чемпионов

«Лестер» без Клаудио Раньери обыграл «Севилью» в ответном матче 1/8 финала и попал в число 8 лучших команд Европы.
15 марта 2017, среда. 00:50. Футбол

Поставщики чудес


«Лестер» не станет в этом сезоне чемпионом Англии. Понимаю, вы безумно шокированы, невероятно разочарованы и вообще близки к депрессии. Но это чистая правда, да вы и сами всё понимаете. «Лестер» ожидаемо не смог выдать второй волшебный сезон подряд. В АПЛ «лисы» много проигрывают, борются разве что за выживание — вот и Клаудио Раньери попросили из команды.

В общем, казалось бы, болельщиков скромного клуба ждёт похмелье после лучшего веселья в их жизни. Однако у них оставалась последняя надежда — Лига чемпионов. Совершенно потрясающий турнир для команды, которая год назад и не рассчитывала в нём выступить. Тем временем «Лестер» играет, уверенно вышел из группы, но первый для себя матч плей-офф проиграл блестящей «Севилье» Хорхе Сампаоли. Впрочем, гол Джейми Варди оставил «лисам» сносные шансы — 1:2 в гостях.

Только вот «Севилья» в этом году чертовски хороша, андалусийцы — третьи в Испании, а следовательно, среди команд планеты Земля и вовсе первые. Впереди только космические «Реал» и «Барселона». В Лиге чемпионов «Севилья» тоже внушительна — так, например, она не пропустила ни одного гола в гостевых матчах турнира. Ни одного.

А «Лестеру» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Крейга Шекспира нужно было забивать. В общем, от «Лестера» ждали ещё одного чуда.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2017, вторник. 22:45 МСК
Лестер Сити
Лестер, Англия
2 : 0
Севилья
Севилья, Испания
1:0 – Морган – 27, 2:0 – Олбрайтон – 54
Удаления: нет – Насри, 74

Шекспировский сюжет


И дождались. Уэс Морган и Роберт Хут, так изумительно игравшие в обороне в сезоне прошлом, в нынешнем отнюдь не надёжны. Регулярно включают режим самоуничтожения, регулярно ошибаются, регулярно привозят моменты на ровном месте. Однако сегодня Шекспир решил написать то, в чём он никогда не был особенно силён. Сказку, а вовсе не трагедию.

Потому «Лестер» предстал ровно таким, каким мы его полюбили. Организованность в обороне умножаем на безумную самоотдачу и добавляем умение выжимать максимум из минимума. Вот он, «тот самый» «Лестер» — резко улетающий на тонких ногах Мареза и безумных глазах Варди в контратаки, не признающий никаких авторитетов и верящий в себя до последнего.

Где-то мы всё это уже видели: команда с классным набором игроков неожиданно пропускает от «Лестера» гол. Незамысловатый стандарт Марез трансформирует в точечный навес, а Уэс Морган — в гол. И тут оказывается, что хвалёный фаворит толком ничего не может поделать с «Лестером», который бросается под мяч круче, чем защитники НХЛ под шайбу в седьмом матче Кубка Стэнли.

Журналисты BBC примерно каждые пять минут словно мантру повторяли: «Атмосфера на «Кинг Пауэр» — это просто фантастика!» Нас с вами там, к сожалению, не было, но даже по ТВ-картинке чувствовалась нереальная энергетика. Та самая энергетика, которой так не хватало «Лестеру» в большинстве матчей этого сезона.

«Севилья» бронировала половину поля «Лестера», «Севилья» ввинчивала мяч в перекладину, «Севилья» играла в мини-футбол прямо в штрафной «Лестера». Но всё без толку, испанцы всё больше выходили из себя — как в прошлом сезоне игроки «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала»… Самир Насри и вовсе не выдержал, устроил истерику и схватил жёлтую в тот самый момент, когда его команде надо было забивать.

Да, «кстати». Ещё на 54-й минуте Олбрайтон сделал счёт 2:0 — англичанин вообще не отвлекается по мелочам. В текущем сезоне он забил всего два гола, но оба в Лиге чемпионов. А вот Стивен Н'Зонзи сегодня в главном турнире Европы отличиться не сумел. Хотя имел сногсшибательную возможность — «Севилья» в меньшинстве заработала пенальти, но «Лестер» же специалист по сказкам, безумным триллерам, а теперь ещё и шекспировским сюжетам.

Про трагедию никто не забыл — трагедия сегодня была андалусийской. Н'Зонзи пробил посредственно, а Каспер Шмейхель сыграл идеально. Голкипер «Лестера» взял пенальти на глазах счастливого отца Петера. Без драмы на «Кинг Пауэр», как водится, не обошлось. «Лестер» довёл дело до исторического достижения — «лисы» впервые в истории вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Клуб, находящийся в трёх очках от зоны вылета в чемпионате Англии, обыграл третью команду Испании. «Лестер» продолжает сочинять чумовые сказки.

Мы ведь только «за», правда?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лестер Сити ФК Севилья Лига чемпионов — Футбол
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