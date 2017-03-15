А сказочке не конец! Как «Лестер» вышел в 1/4 Лиги чемпионов

Поставщики чудес

Шекспировский сюжет

«Лестер» не станет в этом сезоне чемпионом Англии. Понимаю, вы безумно шокированы, невероятно разочарованы и вообще близки к депрессии. Но это чистая правда, да вы и сами всё понимаете. «Лестер» ожидаемо не смог выдать второй волшебный сезон подряд. В АПЛ «лисы» много проигрывают, борются разве что за выживание — вот ипопросили из команды.В общем, казалось бы, болельщиков скромного клуба ждёт похмелье после лучшего веселья в их жизни. Однако у них оставалась последняя надежда — Лига чемпионов. Совершенно потрясающий турнир для команды, которая год назад и не рассчитывала в нём выступить. Тем временем «Лестер» играет, уверенно вышел из группы, но первый для себя матч плей-офф проиграл блестящей «Севилье». Впрочем, голоставил «лисам» сносные шансы — 1:2 в гостях.Только вот «Севилья» в этом году чертовски хороша, андалусийцы — третьи в Испании, а следовательно, среди команд планеты Земля и вовсе первые. Впереди только космические «Реал» и «Барселона». В Лиге чемпионов «Севилья» тоже внушительна — так, например, она не пропустила ни одного гола в гостевых матчах турнира. Ни одного.А «Лестеру» под руководством исполняющего обязанности главного тренеранужно было забивать. В общем, от «Лестера» ждали ещё одного чуда.И дождались., так изумительно игравшие в обороне в сезоне прошлом, в нынешнем отнюдь не надёжны. Регулярно включают режим самоуничтожения, регулярно ошибаются, регулярно привозят моменты на ровном месте. Однако сегодня Шекспир решил написать то, в чём он никогда не был особенно силён. Сказку, а вовсе не трагедию.Потому «Лестер» предстал ровно таким, каким мы его полюбили. Организованность в обороне умножаем на безумную самоотдачу и добавляем умение выжимать максимум из минимума. Вот он, «тот самый» «Лестер» — резко улетающий на тонких ногах Мареза и безумных глазах Варди в контратаки, не признающий никаких авторитетов и верящий в себя до последнего.Где-то мы всё это уже видели: команда с классным набором игроков неожиданно пропускает от «Лестера» гол. Незамысловатый стандарт Марез трансформирует в точечный навес, а— в гол. И тут оказывается, что хвалёный фаворит толком ничего не может поделать с «Лестером», который бросается под мяч круче, чем защитники НХЛ под шайбу в седьмом матче Кубка Стэнли.Журналисты BBC примерно каждые пять минут словно мантру повторяли: «Атмосфера на «Кинг Пауэр» — это просто фантастика!» Нас с вами там, к сожалению, не было, но даже по ТВ-картинке чувствовалась нереальная энергетика. Та самая энергетика, которой так не хватало «Лестеру» в большинстве матчей этого сезона.«Севилья» бронировала половину поля «Лестера», «Севилья» ввинчивала мяч в перекладину, «Севилья» играла в мини-футбол прямо в штрафной «Лестера». Но всё без толку, испанцы всё больше выходили из себя — как в прошлом сезоне игроки «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала»…и вовсе не выдержал, устроил истерику и схватил жёлтую в тот самый момент, когда его команде надо было забивать.Да, «кстати». Ещё на 54-й минуте Олбрайтон сделал счёт 2:0 — англичанин вообще не отвлекается по мелочам. В текущем сезоне он забил всего два гола, но оба в Лиге чемпионов. А вотсегодня в главном турнире Европы отличиться не сумел. Хотя имел сногсшибательную возможность — «Севилья» в меньшинстве заработала пенальти, но «Лестер» же специалист по сказкам, безумным триллерам, а теперь ещё и шекспировским сюжетам.Про трагедию никто не забыл — трагедия сегодня была андалусийской. Н'Зонзи пробил посредственно, асыграл идеально. Голкипер «Лестера» взял пенальти на глазах счастливого отца Петера. Без драмы на «Кинг Пауэр», как водится, не обошлось. «Лестер» довёл дело до исторического достижения — «лисы» впервые в истории вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.Клуб, находящийся в трёх очках от зоны вылета в чемпионате Англии, обыграл третью команду Испании. «Лестер» продолжает сочинять чумовые сказки.Мы ведь только «за», правда?