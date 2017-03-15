Матч в поддержку здорового сна. «Ювентус» снова обыграл «Порту»

Если вы не смотрели матч, но хотите знать, насколько интересным был футбол в Турине, то есть один факт, который скажет вам всё. Дело не в том, что «Ювентус» вышел на 90-процентную точность передач, что для плей-офф Лиги чемпионов почти неприлично, и даже не в том, что за первый тайм команды зафиксировали на треть меньше единоборств, чем в параллельной игре в Англии. Дело в том, что обычно склонный быть крайне экспрессивным комментаторвпервые вышел на штатный уровень шума аж на 48-й минуте. В этом эпизоде бразильский нападающий гостейобыграли получил чистый выход один на один. Но пробил не только мимо, но и мимо ворот.К тому моменту всё было решено не только в противостоянии, но и в конкретном матче. Пока у «Севильи» происходила драма с пенальти, «Порту» продолжил трагикомедию с удалениями. Впрочем, и на этот раз к судье у португальцев не должно быть вопросов: после подачи углового Игуаин на дальней штанге заталкивал мяч в ближний для себя угол, норешил поддержать. Уругвайцы, как известно, мастера по вылавливанию летящих в ворота мячей, и Перейра тоже всё делал технично, укрывая своё движение от судьи корпусом, нона это не купился. Удаление за фол последней надежды, и Дибала пробил с пенальти в угол, где Касильяса не было.После перерыва можно было посвятить время изучению деталей. Например, ждать, когда кто-то из соперников попадёт в створ (случилось это в итоге уже в последней десятиминутке). Смотреть за тем, каквеликодушно отказывается от претензий на пенальти после контакта в штрафной, а затем ещё и устраивает с соперником вечер улыбок. Смотреть за страданиями, который, кажется, был единственным на поле, кто сохранил полную мотивацию играть до конца и расстроился после нереализованного момента так, словно был. Смотреть за контролем мяча от «Ювентуса». За техникой вышедшего на замену, для которого любое игровое время — это возможность доказать, что он готов к основному составу «Юве». За тем, как уставший передвигаться по полю размеренным шагом Дибала выдаёт спринт и отбирает мяч в подкате. За тем, как очередная команда совершает тактическую ошибку, играя после удаления 4-4-1, — так отрубается любая возможность связать нападающего с полузащитниками. Слушать постоянный звук свистков с трибун среди спокойствия стадиона «Ювентуса» и недоумевать, откуда он может взяться.Все прекрасно понимали и до матча, что «Ювентус» после первой игры свой билет в четвертьфинал не отдаст, поэтому и обвинять соперников в пассивности нельзя. Главных победителей у этой игры получилось двое, и оба не связаны с «Ювентусом». Первый победитель — это Россия, которая благодаря вылету всех португальских клубов обеспечила себе участие трёх клубов в Лиге чемпионов с сезона-2018/19. Второй победитель — это те люди, которые хотели заснуть под бормотание телевизора и выспаться перед новым рабочим днём. Это был матч в поддержку здорового сна. Даже Георгий Черданцев оставался монотонным, как при прочтении сказки на ночь.А теперь — спокойной ночи!