Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет

В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010.

Как всё теперь будет

Третий клуб в ЛЧ: удобная квалификация

Лига чемпионов – два клуба напрямую попадают в групповой турнир, один попадает в квалификационный турнир с 3-го раунда (всего их четыре).

Лига Европы – победитель Кубка России напрямую попадает в групповой турнир, один клуб попадает в квалификационный турнир с 3-го раунда (их тоже четыре), один начинает квалификацию со 2-го раунда.

Три клуба для РФПЛ: не много ли?

В прошлые годы Россия упустила шестое место во многом из-за мощного сезона Португалии, с национальным финалом Лиги Европы, но и наши клубы тогда тотально проваливались.

Ещё одна сложность для российских команд

Станет ли третий клуб РФПЛ конкурентоспособен в ЛЧ? Опять-таки перед глазами пример «Динамо»-2009: команде хватило потерять двух лидеров, чтобы в Лиге чемпионов стать сдобной и предсказуемой.

Как это повлияет на наш футбол