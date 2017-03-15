Константин Генич и Роман Трушечкин
«Рома» — «Милан»
— Арбитр Маццолени не кровожадный. Маццолени — так могло бы называться какое-то итальянское блюдо.
— Похоже на мацони и на мацу. В принципе, на блюдо любой кухни мира.
— Мацы и зрелищ требуют зрители!
Роман Гутцайт
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
— Такое ощущение, что кто-то из игроков «Ливерпуля» задел Погба плечом в подтрибунке и эта краска переместилась на его голову.
— Кэррик — это как наличие денег на банковском счёте: с ним спокойнее.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Фото: Reuters
Александр Елагин
«Ливерпуль» — «Вест Хэм»
— Мане, на кого ты лезешь? На терминатора Кэрролла? Кэрролл как положит руку — и ты окажешься в земле, в шикарном газоне Энфилда.
«Уотфорд» — «Тоттенхэм»
— У всех английских команд есть своё лицо. Другое дело, что это лицо может быть и безобразным, как сегодня у «Уотфорда».
Фёдор Погорелов
«Зенит» — «Оденсе»
— Дзюба — самый добрый в «Зените», фактически как Ленин.
«Андерлехт» – «Зенит»
— Мигел Данни в порванной майке – как герой картины Дейнеки «Оборона Севастополя».
Фёдор Погорелов и Константин Генич
«Зенит» — «Оденсе»
Погорелов: Какой громкий подсказ идёт от Лодыгина.
Генич: Да нет, он идёт с кромки.
Погорелов: Я сейчас с ужасом представил, что Лодыгин на кромке.
Юрий Розанов
«Тоттенхэм» — «Бёрнли»
— Алли хоть и «поцеловал» штангу, но не попал. Будем считать этот поцелуй воздушным.
Роман Трушечкин
«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»
— Крутой Уокер в подкате совершил правосудие по-техасски — но на футбольном поле так, конечно, не делается.
«Соутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур»
Фото: Reuters
Георгий Черданцев
«Интер» — «Лацио»
— Ансальди с мячом, смотрит, где же Бухаров. Бухаров пока на поле не появился.
Василий Уткин
«Саутгемптон» — «Ливерпуль»
— Лейва — налейво!
— Уже все «святые» на месте, на своей половине — как в церкви практически.
— Старридж как-то не очень сегодня. Вроде пляшет красиво, а уйдёт с дискотеки один.
Дмитрий Шнякин
«Фиорентина» — «Ювентус»
— «Ювентус» как из дома в соседнюю лавку за хлебом идёт к этому чемпионству.
«Ювентус» — «Интер»
— Деревенское коромысло — такая примерно траектория была у удара Дибалы.
«Реал» — «Наполи»
— Каземиро… Малевич! Ай да нарисовал! Это шедевр!
— Обратите внимание: в очередной раз делится Роналду. Стареет, добреет.