Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Артём Дзюба, ФК «Зенит»
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Галина Козлова

«Дзюба — самый добрый в «Зените», фактически как Ленин»

«Дедушка Дзюба», подкаты крутого Уокера и Данни как герой картины Дейнеки – в зимней подборке лучших перлов комментаторов.
15 марта 2017, среда. 11:30. Футбол
Зимнее затишье в российском чемпионате не означает, что болельщики были совсем лишены футбольного зрелища. В нашей копилке набралось достаточно ярких и забавных реплик телекомментаторов. Возобновляем нашу традиционную рубрику — перед вами подборка высказываний, которые прозвучали в эфире спортивных телеканалов в декабре, январе и феврале.

Константин Генич и Роман Трушечкин


«Рома» — «Милан»
— Арбитр Маццолени не кровожадный. Маццолени — так могло бы называться какое-то итальянское блюдо.
— Похоже на мацони и на мацу. В принципе, на блюдо любой кухни мира.
— Мацы и зрелищ требуют зрители!

Роман Гутцайт


«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
— Такое ощущение, что кто-то из игроков «Ливерпуля» задел Погба плечом в подтрибунке и эта краска переместилась на его голову.
— Кэррик — это как наличие денег на банковском счёте: с ним спокойнее.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Фото: Reuters

Александр Елагин


«Ливерпуль» — «Вест Хэм»
— Мане, на кого ты лезешь? На терминатора Кэрролла? Кэрролл как положит руку — и ты окажешься в земле, в шикарном газоне Энфилда.

«Уотфорд» — «Тоттенхэм»
— У всех английских команд есть своё лицо. Другое дело, что это лицо может быть и безобразным, как сегодня у «Уотфорда».

Фёдор Погорелов


«Зенит» — «Оденсе»
— Дзюба — самый добрый в «Зените», фактически как Ленин.

«Андерлехт» – «Зенит»
— Мигел Данни в порванной майке – как герой картины Дейнеки «Оборона Севастополя».

Фёдор Погорелов и Константин Генич


«Зенит» — «Оденсе»
Погорелов: Какой громкий подсказ идёт от Лодыгина.
Генич: Да нет, он идёт с кромки.
Погорелов: Я сейчас с ужасом представил, что Лодыгин на кромке.

Юрий Розанов


«Тоттенхэм» — «Бёрнли»
— Алли хоть и «поцеловал» штангу, но не попал. Будем считать этот поцелуй воздушным.

Роман Трушечкин


«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»
— Крутой Уокер в подкате совершил правосудие по-техасски — но на футбольном поле так, конечно, не делается.
«Соутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Соутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур»

Фото: Reuters

Георгий Черданцев


«Интер» — «Лацио»
— Ансальди с мячом, смотрит, где же Бухаров. Бухаров пока на поле не появился.

Василий Уткин


«Саутгемптон» — «Ливерпуль»
— Лейва — налейво!
— Уже все «святые» на месте, на своей половине — как в церкви практически.
— Старридж как-то не очень сегодня. Вроде пляшет красиво, а уйдёт с дискотеки один.

Дмитрий Шнякин


«Фиорентина» — «Ювентус»
— «Ювентус» как из дома в соседнюю лавку за хлебом идёт к этому чемпионству.

«Ювентус» — «Интер»
— Деревенское коромысло — такая примерно траектория была у удара Дибалы.

«Реал» — «Наполи»
— Каземиро… Малевич! Ай да нарисовал! Это шедевр!
— Обратите внимание: в очередной раз делится Роналду. Стареет, добреет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Новости. Футбол
15 марта 2017, среда
11:33 Созин: хочу увидеть шесть побед «Спартака» на групповой стадии Лиги чемпионов
11:25 Барнс: Старридж — фантастический игрок, надеюсь, он останется в «Ливерпуле»
11:10 Лукаку является главной трансферной целью «Милана»
11:08 «Монако» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
11:01 Руководство «Боа» встало на защиту вратаря, совершившего убийство
11:00 Неймар поддержал бразильцев из «ПСЖ» после матча Лиги чемпионов
10:59 Симонян: состав «Спартака» готов к сражению в Лиге чемпионов
10:53 В «Борнмуте» недовольны решением FA не дисквалифицировать защитника «МЮ» Рохо
10:42 «МЮ» после поражения от «Челси» пришлось возвращаться домой на автобусе
10:34 В «Барселоне» хотят, чтобы Иньеста возглавил проекты в академии клуба
10:31 «Мидлсбро» может уволить Каранку в случае поражения от «Манчестер Юнайтед»
10:28 Хедира: увидимся в 1/4 финала ЛЧ, бьянконери. У «Юве» большие цели в этом сезоне
10:28 Марио Гомес покинет сборную Германии после чемпионата мира 2018 года
10:11 Состоялась жеребьёвка чемпионата мира — 2017 среди молодёжных сборных
10:05 «Барселона» нацелилась на нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле
10:00 Шмельцер: мы должны обыграть «Баварию», если хотим выиграть Кубок Германии
10:00 Победа «Лестера», объятия Буффона и Касильяса – в фотообзоре дня ЛЧ
10:00 «Атлетико» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
09:50 Калачёв — лучший игрок «Ростова» в матче с «Тереком»
09:48 Матч между КНДР и Малайзией перенесён на 8 июня из-за отношений между странами
09:23 Саленко: игроки киевского «Динамо» позорят имя великого клуба
09:20 Доменек: уверен, что Мбаппе сыграет за сборную Франции на ЧМ-2018 в России
09:08 «Бавария» подписала контракт с австрийским защитником Фридлем до 2021 года
09:07 На контрольно-пропускные пункты около «Крестовского» выделено 19,4 млн рублей
09:00 «Динамо» инициировало расследование финансовой деятельности клуба в прошлые годы
08:59 Руководство «Реала» не верит в Кейлора Наваса и думает о новом вратаре
08:47 Биссарри: «Реал» оказался слишком великим клубом для меня
08:40 «Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер Панченко, переход состоится 6 июня
08:34 Роналду попросил Переса приобрести для «Реала» форварда «Порту» Андре Силву
08:24 Шолль не исключает, что «Бавария» купит полузащитника «Боруссии» Д Пулишича
07:53 Президент «Севильи»: намерены продлить контракт с Сампаоли
07:43 Сампаоли: в каком клубе вижу себя? Я вижу себя на кровати, переживающим боль
07:28 «Барселона» была бы не прочь вернуть Тьяго Алькантару
07:26 Гросскройц попросил у «Боруссии» Д разрешения тренироваться с резервной командой
07:03 Рами: не надо винить Насри в поражении от «Лестер Сити»
06:44 Иборра: «Севилья» сама проиграла борьбу с «Лестер Сити»
06:35 Румменигге: Киммих станет наследником Лама и будет играть больше
06:22 Гвардиола повторил, что больше никогда не будет наставником «Барселоны»
06:00 Муравьев: зарплаты полкоманды «Динамо» не соответствуют уровню игры
05:44 Черышев пропустит от 5 до 8 недель
04:20 Сампаоли: два нереализованных пенальти сказались на исходе матчей с «Лестером»
02:40 Видео. Обзор матча «Лестер» — «Севилья» — 2:0
02:33 Видео. Обзор матча «Ювентус» — «Порту» — 1:0
02:21 Шмейхель назван лучшим игроком матча «Лестер» — «Севилья»
02:07 Сандро: нужно было сохранять концентрацию, «Порту» отлично играет на выезде
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Три российских клуба в Лиге чемпионов - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+