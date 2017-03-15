Константин Генич и Роман Трушечкин

Роман Гутцайт

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» Фото: Reuters

Александр Елагин

Фёдор Погорелов

Фёдор Погорелов и Константин Генич

Юрий Розанов

Роман Трушечкин

«Соутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур» Фото: Reuters

Георгий Черданцев

Василий Уткин

Дмитрий Шнякин

Зимнее затишье в российском чемпионате не означает, что болельщики были совсем лишены футбольного зрелища. В нашей копилке набралось достаточно ярких и забавных реплик телекомментаторов. Возобновляем нашу традиционную рубрику — перед вами подборка высказываний, которые прозвучали в эфире спортивных телеканалов в декабре, январе и феврале.— Арбитр Маццолени не кровожадный. Маццолени — так могло бы называться какое-то итальянское блюдо.— Похоже на мацони и на мацу. В принципе, на блюдо любой кухни мира.— Мацы и зрелищ требуют зрители!— Такое ощущение, что кто-то из игроков «Ливерпуля» задел Погба плечом в подтрибунке и эта краска переместилась на его голову.— Кэррик — это как наличие денег на банковском счёте: с ним спокойнее.— Мане, на кого ты лезешь? На терминатора Кэрролла? Кэрролл как положит руку — и ты окажешься в земле, в шикарном газоне Энфилда.— У всех английских команд есть своё лицо. Другое дело, что это лицо может быть и безобразным, как сегодня у «Уотфорда».— Дзюба — самый добрый в «Зените», фактически как Ленин.— Мигел Данни в порванной майке – как герой картины Дейнеки «Оборона Севастополя».: Какой громкий подсказ идёт от Лодыгина.: Да нет, он идёт с кромки.: Я сейчас с ужасом представил, что Лодыгин на кромке.— Алли хоть и «поцеловал» штангу, но не попал. Будем считать этот поцелуй воздушным.— Крутой Уокер в подкате совершил правосудие по-техасски — но на футбольном поле так, конечно, не делается.— Ансальди с мячом, смотрит, где же Бухаров. Бухаров пока на поле не появился.— Лейва — налейво!— Уже все «святые» на месте, на своей половине — как в церкви практически.— Старридж как-то не очень сегодня. Вроде пляшет красиво, а уйдёт с дискотеки один.— «Ювентус» как из дома в соседнюю лавку за хлебом идёт к этому чемпионству.— Деревенское коромысло — такая примерно траектория была у удара Дибалы.— Каземиро… Малевич! Ай да нарисовал! Это шедевр!— Обратите внимание: в очередной раз делится Роналду. Стареет, добреет.