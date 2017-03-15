«Откуда у парня испанская грусть». Чего лишили Черышева травмы

Аналитики портала transfermarkt.de скрупулёзно фиксируют примечательные карьерные события из жизни всех мало-мальски заметных футболистов. Дениса Черышева среди тысяч персонажей этого гигантского досье выделяют не чудеса результативности или громадьё трофеев, а обилие травм. Во всей Примере не сыскать сегодня более невезучего человека. В истории сборной России таких травматичных игроков раз, два и обчёлся.
23 февраля русский испанец выступил со своим «Вильярреалом» в Риме, через три дня второй раз в жизни вышел против родного мадридского «Реала» – и пропал. Без малого три недели персональные почитатели таланта Чери (а 715 тысяч подписчиков в «Твиттере» прямо свидетельствуют о многочисленности этого фан-сообщества) томились в неведении относительно состояния здоровья любимого игрока. Сегодняшние новости их скорее огорчили, чем обрадовали: повреждение четырёхглавой мышцы бедра – и 5-8 недель на восстановление.
По подсчётам всё того же ресурса, Черышев 10-й раз за карьеру ушёл на больничный, а суммарный срок нетрудоспособности у него неуклонно приближается к полутора годам. 488 дней бесконечной борьбы с невзгодами вместили в себя массу событий, в которых Денис мог поучаствовать, но вместо этого вынужден был смотреть зрителем. Мы отобрали полдюжины мероприятий, пропускать которые Денису было особенно обидно.
Финал Лиги Европы – сезон-2013/14
«Севилья» возлагала большие надежды на Черышева, а Черышев – на андалусскую командировку. У Эмери Денис дебютировал в чемпионате Испании, а полгода спустя – в Лиге Европы. Увы, победителем континентального турнира россиянин стал только формально. Групповой турнир он целиком пропустил из-за мускульного повреждения, а решающие стадии – из-за перелома пальца ноги. «Бенфику» в Турине «Севилья» побеждала без своего 41-го номера. Участие Черышева в европейской кампании «рохибланкос» ограничилось неполным таймом в Мариборе.
ЧМ-2014
За весь отбор прошлого Кубка мира Черышев провёл на поле 7 минут в Северной Ирландии, заменив Дзагоева. Капелло импонировала скорость, нацеленность на чужие ворота и оригинальный дриблинг «испанца». Дон Фабио первым привлёк Дениса в национальную команду, но задействовать на главном турнире четырёхлетия не сумел. В Бразилию Черышев полетел фактически туристом – морально поддержать партнёров. Помочь физически команде он был не в состоянии.
1/8 финала Лиги Европы – сезон-2014/15
Разумеется, Черышеву хотелось показать себя во всей красе Эмери и Севилье после скомканного предыдущего сезона. Не в местной команде, так хотя бы в приезжей. Теперь на «Санчес Писхуан» его не пустили проблемы с бедром. Без своего лидера «Вильярреал» повторно уступил соотечественникам и выбыл из еврокубка.
«Барселона» – «Валенсия» – 1:2 — сезон-2015/16
Любое поражение «Барселоны» – событие, а поражение домашнее тянет на сенсацию всегда, вне зависимости от имени гостя. «Валенсия» прошлой весной исхитрилась вывезти три очка с «Камп Ноу», в то время как её российский легионер проходил реабилитацию после повреждения подколенного сухожилия. Оно Дениса подводило уже не раз…
Евро-2016
В первой половине сезона-2014/15, расквитавшись с болячками, Черышев показывал свой лучший футбол в жизни и заслуженно пользовался расположением обоих тренеров, клуба и сборной. Но и эта белая полоска в жизни Дениса продлилась досадно недолго. Весной 2015-го он снова угодил в лазарет, а когда поправился, не застал в национальной команде прежнего тренера. Леонид Слуцкий пару раз выпустил хавбека «Вильярреала» на поле и больше к его кандидатуре не возвращался. После майской операции на бедре футболиста стало ясно, что ещё один крупный форум проходит мимо него.
«Вильярреал» – «Атлетико» – 3:0 — сезон-2016/17
Без участия Черышева в конце прошлого года добыл историческую победу «Вильярреал» – так больно «подводники» никогда не били «Атлетико». Дениса вне игры оставила мышечная травма. С трибуны стадиона Чери наблюдал и «принуждение к миру» «Барселоны» в первом туре 2017 года.
В феврале Денис напомнил о себе бывшим одноклубникам по «Севилье» и «Реалу» — и вновь вылетел из обоймы. Третий раз за неполный сезон. Ну что за чертовщина?!