Разочарование «особенного». Почему ушёл Измайлов

«Марик, только ты так можешь», — кричали ему со скамейки после необыкновенного финта во время занятий на сборах в Абу-Даби. Или: «Мара, жаль, что тебя мало кто может понять», — слышал он после скрытого паса на гол, на который никто не пошёл.
Сейчас обязательно кто-то напишет, что Марат – лентяй, симулянт и сумасшедший ипохондрик, который подставил и бросил «Краснодар» в самый неудобный момент.
И на этот восторг Измайлов реагировал с видимой горечью: как-то испуганно оборачивался, опускал голову и незаметно махал рукой перед собой – дескать, не льстите, я не такой.
Марат ведь не справлялся даже не с нашими, а с собственными ожиданиями. Во время всё тех же тренировок я слушал от разных людей одинаковые пересказы диалогов с Измайловом. Например, как он с редким для себя удовольствием сказал после матча с «Зенитом»: «Ну что, сегодня я хоть немножко зажёг»?! Тогда, во втором тайме, он на трёх метрах обыграл четверых питерцев и точно увидел, как стадион встал.
Но чаще Марата можно было заподозрить в страданиях — он больше не может восхищать так, как хочет и, что ещё печальнее, так, как способен.
«Люди пришли увидеть что-то особенное, а я…», — Измайлов и слушать не хотел о том, что «для РФПЛ и нынешнего его уровня вполне достаточно».
Сейчас обязательно кто-то напишет, что Марат – лентяй, симулянт и сумасшедший ипохондрик, который подставил и бросил «Краснодар» в самый неудобный момент. Возможно, я бы и сам так думал, если бы не видел, как он работает. Утром до тренировки – отдельная разминка в зале. Днём между занятиями – велотренажёр в одиночестве. Вечером – дополнительное «железо».
О расторжении контракта Марат попросил сам, хотя душевный в таких вопросах «Краснодар» готов был ждать и платить даже не за чудо, а за его ожидание.
У Измайлова были достойные пульсовые показатели, позволяющие выполнять нужный объём работы и быть достаточно свежим для нестандартных решений. Марат следил за собой так, что в 35 выглядел атлетичнее и свежее молодых футболистов. В трёх-пяти тренировках подряд на январском сборе Измайлов был хорош примерно так же, как Смолов, пока вдруг не подошёл к лавочке с перекошенным лицом и не закричал, когда врач коснулся его колена.
То занятие Марат досматривал молча, с абсолютно разочарованным видом. Чуда не произошло, боль возвращалась. Снова и снова. С тех пор за два месяца Измайлов толком не сыграл ни одного матча.
О расторжении контракта Марат попросил сам, хотя душевный в таких вопросах «Краснодар» готов был ждать и платить даже не за чудо, а за его ожидание. Но одному из самых талантливых футболистов в российской истории было неудобно перед публикой, он больше не хотел получать деньги, которые не мог отработать.
Измайлов ушёл, официально заявив, что вынужден проводить больше времени с семьёй, живущей в Португалии. Но, похоже, за этой формулировкой скрывается по-детскому наивная мечта, что пусть хоть в 36, но ему ещё удастся «поднять» и «зажечь» какой-нибудь большой стадион. Он ведь правда до сих пор на это способен.