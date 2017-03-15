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175 лет назад 2016
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Жозе Моуриньо, «Манчестер Юнайтед»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Моуринью: Калачёв — отличный футболист с большим сердцем

Перед ответным матчем с «Ростовом» на «Олд Траффорд» Моуринью снова вспомнил Калачёва, а Феллайни — газон на «Олимпе-2».
15 марта 2017, среда. 16:15. Футбол
Начало этой недели Жозе Моуринью вряд ли может назвать удачной. В понедельник его «Манчестер» так и не смог одолеть «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии . Неприятности на этом не закончились. Вовремя вернуться в Манчестер из Лондона у Моуринью и его команды не получилось — манкунианцы не смогли вылететь домой на самолёте. Пришлось возвращаться домой на автобусе, потратив на обратный путь пять часов. В итоге на базу команда из-за сложных дорожных условий прибыла лишь в четыре часа утра.
Мы получили три «подарка». Первый — это играть в понедельник ночью, второй — остаться вдесятером, а третий — прогулка по трассе M6.

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— Мои футболисты сделали всё, что могли в понедельник, — сухо прокомментировал вылет из Кубка Англии Моуринью.

— Помешало ли это подготовке к «Ростову»?
— Мы получили три «подарка», — язвительно ответил португалец. — Думали, что одного достаточно, но нет. Первый — это играть в понедельник ночью, второй — остаться вдесятером, а третий — прогулка по трассе M6. Как бы то ни было, мы профессионалы, поэтому уже вчера утром провели первую тренировку, а сегодня продолжили работать в обычном режиме.

— Смогут ли помочь команде Руни и Марсьяль?
— У Руни проблемы с коленом. На Марсьяля я также не рассчитываю, потому что он пока не занимается в общей группе. Выходит, к матчу с «Ростовом» готовится та же группа футболистов, что была у меня в понедельник, плюс Ибрагимович.

— Насколько важна для вас Лига Европы?
— С самого начала я говорил, что этот турнир очень важен. Именно поэтому мы выставляем сильнейший состав на каждый матч Лиги Европы. Завтра мы покажем всё, на что способны, а фанаты на «Олд Траффорд» дадут нам дополнительный заряд энергии. Мы верим, что сможем пройти в четвертьфинал. Тем не менее счёт 1:1 очень нестабилен. К тому же «Ростов» уже играл с большими командами в Лиге чемпионов и знает, что такое выездные матчи на крупных стадионах.

— Важно ли для вас, что за «Ростов» не сыграет Тимофей Калачёв?
— Это хорошо. Но я смотрел игру с «Тереком» и заметил, что у них есть другие варианты. На позиции Калачёва играл Киреев и действовал хорошо. А Калачёв — отличный опытный футболист с большим сердцем и характером.

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— Вам не кажется, что трансферная история вокруг Поля Погба мешает ему играть в футбол? — вопрос о провалившем матч с «Челси» полузащитнике.
— Меня пугает то, как растёт зависть в современном мире. Это не вина Поля, что он получает в 10 раз больше, чем другие отличные футболисты. Это не вина Поля, что некоторые фанаты попали в беду и нуждаются в деньгах на еду. Погба достоин уважения, как и вся его семья. Он был воспитан в многодетной рабочей семье, его мать и отец упорно работали в течение долгих лет. Поль ребёнком пришёл в футбол, чтобы бороться за свою карьеру, и никогда не боялся трудностей. Он сам достиг вершины, никто не помогал ему. И поэтому я очень рад за Поля, наш клуб очень рад за него. И он правильно делает, что не обращает внимания на то, что говорят люди.

Рядом с Моуринью на пресс-конференции сидел Маруан Феллайни — один из главных героев первого матча с «Ростовом», сделавший предголевую передачу на Ибрагимовича.
Это не вина Погба, что некоторые фанаты попали в беду и нуждаются в деньгах на еду.

— Мы очень хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне и сделаем всё для этого, — неожиданно признался бельгийский полузащитник. Странно, если бы он думал наоборот. — У нас два пути попасть в этот турнир. Завтра покажем на поле, что мы достойны этого, и, надеюсь, пробьёмся в четвертьфинал Лиги Европы.

— Вы знаете, что в России дисквалифицировали стадион «Ростова» из-за состояния поля?
— Это правда, поле там невероятно тяжёлое. Было трудно, но это в прошлом, теперь главный матч для нас — завтрашний.

— Важный матч в понедельник «Манчестер» проиграл.
— Мы играли вдесятером больше часа и отдали все силы на поле, но результата не добились. Да, после этого нас ждала ещё и тяжёлая дорога, но вчера мы провели все восстановительные процедуры и полностью готовы к завтрашнему матчу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Жозе Моуринью Тимофей Калачёв
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