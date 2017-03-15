Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Моуринью: Калачёв — отличный футболист с большим сердцем

Перед ответным матчем с «Ростовом» на «Олд Траффорд» Моуринью снова вспомнил Калачёва, а Феллайни — газон на «Олимпе-2».