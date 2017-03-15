«Я отказал «Реалу» и лично Зидану». История «нового Анри»

Справка от «Чемпионата»

Килиан Мбаппе Лоттен

Кто: нападающий «Монако»

За кого играл: «Клерфонтен», «Монако»

«Фишки»: скорость, техника

Главная награда: чемпион Европы U-19

Прозвище: новый Анри

«Он не просто помешанный на футболе, он сумасшедший. Я работаю в этой сфере уже очень давно, но порой меня начинает тошнить от его постоянных разговоров об игре».

«Он сумасшедший»

На сегодня монегаски занимают первую строчку в турнирной таблице, забив 84 мяча в 29 играх.

«Феномены – это Роналду, Месси и Неймар, я пока никто»

Когда этому помешанному на игре юноше стукнет 13, в Клерфонтен приедет сам Зинедин Зидан и предложит подписать контракт с «Реалом».

«Он похож на Анри»

«У нас убытки. Нужно сбалансировать систему расходов и доходов «Монако». Кроме того, у нас есть проблемы с Лигой 1. Президенту пришлось даже выплачивать 50 млн евро из своего кармана», — сообщил российский бизнесмен и вице-президент «Монако»осенью 2015 года. Клуб взял новый вектор развития, отказался от дорогостоящих приобретений, продал несколько звёзд и собирался серьёзно урезать бюджет.Наверняка у многих проскочила мысль: «Где-то мы это уже видели». Не так давно «Анжи» под схожим лозунгом превратился из одного из самых обсуждаемых клубов России в участника ФНЛ. Похожую участь многие прочили и «Монако», владелец которогопотерял $ 4,5 млрд после бракоразводного процесса.Однако время расставило всё на свои места. Менеджмент «Монако», сделавший ставку на развитие клубной академии, сейчас пожинает плоды своей работы. В новом сезоне команда показывает, наверное, самый привлекательный в плане результативности футбол среди топ-5 первенств Европы, а в составе команды «зажигают» клубные воспитанники, за которых уже предлагают десятки миллионов евро.Одним из них является Килиан Мбаппе, длинноногий скоростной нападающий, подаренный первой команде академией клуба. Уже сейчас о нём говорят как об одном из самых талантливых игроков своего поколения. Он по-кошачьи мягко обращается с мячом, легко на широком шаге уходит от защитников, не боится идти на опытных оппонентов, а главное – постоянно забивает. И в ответном матче с «Манчестер Сити» попытается сделать это вновь.«Он не просто помешанный на футболе, он сумасшедший. Я работаю в этой сфере уже очень давно, но порой меня начинает тошнить от его постоянных разговоров об игре. Он думает о ней 24/7, может спокойно посмотреть четыре или пять матчей подряд», – рассказывает Вилфрид Мбаппе, футбольный тренер, перебравшийся из Камеруна во Францию в начале 2000-х и чей сын сейчас считается одним из самых талантливых юниоров Европы.Благодаря женитьбе на гандболистке из Парижа эмигрант Вилфрид смог спокойно осесть в новой стране и продолжить заниматься любимым делом – тренировать футболистов. Вскоре молодожёны усыновили 11-летнего мальчика из местного приюта по имениПод чутким руководством отца он попал в лучшую футбольную академию страны – «Клерфонтен», откуда в своё время выходили Тьерри Анри,. Пробился в Лигу 1, какое-то время выступал за «Ренн», а затем отправился на заработки в ОАЭ.За успехами сводного брата всё это время наблюдал Килиан, который мультикам и развлекательным передачам предпочитал просмотр футбола. Как только он возвращался из школы, сразу бежал на спортивную площадку, а вечером часами сидел у монитора, поглощая футбольные трансляции огромными порциями.Отец всячески поощрял страсть сына, устроил его в команду из местной коммуны «Бонди», а когда разглядел, что Килиан превосходит сверстников на две головы, подал документы в «Клерфонтен». Несколько раз в неделюобъезжал Париж, наворачивая под сотню километров, ждал, пока сын закончит тренироваться, и ехал с ним домой.Когда этому помешанному на игре юноше стукнуло 13, в Клерфонтен приехал сам Зинедин Зидан и предложил подписать контракт с «Реалом». Мечта миллионов подростков витала прямо перед его носом – только ухватись. Но отец, посоветовавшись с сыном, вежливо отказал одному из самых узнаваемых людей футбольного мира. В свою академию одарённого Килиана позвал «Монако». Выбор в пользу монегасков Мбаппе объяснил через несколько лет.«Я был ребёнком, который видит перед собой величайшего французского футболиста в истории, – вспоминал позже Килиан. – Он жал мою руку, смотрел в мои глаза, был крайне честен со мной. Это был один из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Но в конце концов я решил отказать, не хотел покидать дом в таком раннем возрасте. Думаю, из переезда в Мадрид ничего бы не вышло – максимум сидел бы на скамейке. Я сделал выбор в пользу «Монако» и считаю его правильным».Килиан отзывается окак о величайшем французском футболисте, но сам в детстве фанател от игры другого великого француза. Ещё задолго до попадания в «Клерфонтен» он пытался копировать финты, феерившего в «Арсенале» и бравшего трофеи с «Барселоной». Теперь самого Килиана называют преемником великого француза. Более того, вундеркинду уже удалось превзойти несколько достижений Тьерри.«Монако» подписал контракт с Анри, когда тому стукнуло 16. Мбаппе в этом возрасте уже дебютировал за основу, отдал голевую передачу в дебютной игре и стал самым молодым футболистом в истории клуба, побив достижение кумира. Спустя полгода он забьёт самый «молодой» гол в истории «Монако». Стоит говорить, кому до этого принадлежало это достижение?Звезда Мбаппе взлетела на небосклон чемпионата Франции как комета.привил «Монако» атакующий футбол, команда, напичканная молодыми талантами, летела вперёд за возродившимся Радамелем Фалькао и забивала, забивала, забивала. На сегодня монегаски занимают первую строчку в турнирной таблице, забив 84 мяча в 29 играх (почти 3 за игру!). 10 из них – на счету 18-летнего парня, всего 10 раз появлявшегося в основном составе. Всего в этом сезоне во всех турнирах Килиан отметился уже 17 голами.Он любит брать игру на себя, идти в обводку, обострять, старается играть на партнёров, но часто теряет мяч на ровном месте и совершенно не умеет играть при обороне своих ворот. Правда, от форвардов «Монако» это не особо и требуется.После хет-трикамолодой нападающий стал самым лакомым кусочком монегаскского пирога для французских журналистов. Однако выудить из него что-то зажигательное никому так и не удалось. Бесстрашный и наглый на футбольном поле форвард за его пределами оказался скромным и несловоохотливым юношей: «Никакой я не феномен, просто делаю, что умею. Феномены – это. А я пока никто».Не спешит нахваливать подопечного и Леонарду Жардим, отмечая, что тот обладает огромным потенциалом, но ему предстоит ещё много работать, чтобы чего-то достичь. Хотя именно Жардим долгое время делал ставку на юношу, который никак не мог забить за основу и порой просто выпадал из командной игры. В конце прошлого сезона многие недоумевали: что 17-летний мальчик забыл на одном поле с Фалькао и Моутинью? Но после Евро U19, где подросток забил 5 голов в 5 матчах и стал самой яркой звездой команды-чемпиона, все сомнения отпали – в новый сезон Мбаппе вошёл как игрок первой команды.Две недели назад о Килиане узнала большая часть болельщиков по всей Европе – в середине первого тайма в игре 1/8 ЛЧ с «Манчестер Сити» молодой форвард «Монако» на замахе «уберёт» одного из самых цепких защитников АПЛи, как пошутят в «Твиттере», «отправит его в Аргентину».А за пять минут до свистка на перерыв получит передачу из глубины, подработает мяч под удар и вонзит его под. 18-летний Мбаппе стал вторым самым молодым игроком, забивавшем в Лиге чемпионов, в более раннем возрасте отличался лишь Карим Бензема.Медиапространство вокруг Килиана взорвалось вновь – уже ходят слухи, что летом «Арсенал» и «Реал» предложат за него около 60 млн евро. Один из знаменитых французских экспертовпричислил Мбаппе к инопланетянам, а Венгер в очередной раз сравнил его с Анри.«Мы следим за ним. Он такой же реактивный парень, каким был Тьерри. У него есть дриблинг, есть пас, он продуктивен в атаке. Впрочем, будет ли у него тот же уровень мотивации, желания и ума, который был у Тьерри? Узнаем в ближайшие годы».Сам Килиан также старается трезво оценивать свои перспективы: «Мне ещё есть над чем работать – в игре в обороне, в стабильности. Что касается Анри, то Тьерри, безусловно, великий футболист. Он написал свою историю. Теперь я хочу написать свою».Сегодня вечером Леонарду Жардим наверняка предоставит ему эту возможность.